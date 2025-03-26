クォートセクション
通貨 / AACG
株に戻る

AACG: ATA Creativity Global - American Depositary Shares, each repres

2.51 USD 0.04 (1.62%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

AACGの今日の為替レートは、1.62%変化しました。日中、通貨は1あたり2.46の安値と2.57の高値で取引されました。

ATA Creativity Global - American Depositary Shares, each represダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AACG News

1日のレンジ
2.46 2.57
1年のレンジ
0.71 2.58
以前の終値
2.47
始値
2.52
買値
2.51
買値
2.81
安値
2.46
高値
2.57
出来高
95
1日の変化
1.62%
1ヶ月の変化
16.20%
6ヶ月の変化
156.12%
1年の変化
217.72%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K