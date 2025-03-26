通貨 / AACG
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
AACG: ATA Creativity Global - American Depositary Shares, each repres
2.51 USD 0.04 (1.62%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AACGの今日の為替レートは、1.62%変化しました。日中、通貨は1あたり2.46の安値と2.57の高値で取引されました。
ATA Creativity Global - American Depositary Shares, each represダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AACG News
- Earnings call transcript: ATA Inc’s Q2 2025 revenue grows, stock surges
- ATA Creativity Global 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:AACG)
- ATA Creativity Global (AACG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Why CommScope Shares Are Trading Higher By Around 40%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Adial Pharmaceuticals (NASDAQ:ADIL), ATA Creativity Global (NASDAQ:AACG)
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 1.23%
- ATA Creativity Global stock soars after Bitcoin ecosystem deal
- ATA Creativity Global shifts to Nasdaq Capital Market
- ATA Creativity Global Reports Q1 2025 Financial Results
- ATA Creativity Global 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:AACG)
- ATA Creativity Global (AACG) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
2.46 2.57
1年のレンジ
0.71 2.58
- 以前の終値
- 2.47
- 始値
- 2.52
- 買値
- 2.51
- 買値
- 2.81
- 安値
- 2.46
- 高値
- 2.57
- 出来高
- 95
- 1日の変化
- 1.62%
- 1ヶ月の変化
- 16.20%
- 6ヶ月の変化
- 156.12%
- 1年の変化
- 217.72%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K