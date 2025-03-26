Divisas / AACG
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
AACG: ATA Creativity Global - American Depositary Shares, each repres
2.47 USD 0.08 (3.14%)
Sector: Valores de Consumo Defensivo Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de AACG de hoy ha cambiado un -3.14%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.45, mientras que el máximo ha alcanzado 2.58.
Siga la dinámica de la pareja de divisas ATA Creativity Global - American Depositary Shares, each repres. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AACG News
- Earnings call transcript: ATA Inc’s Q2 2025 revenue grows, stock surges
- ATA Creativity Global 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:AACG)
- ATA Creativity Global (AACG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Why CommScope Shares Are Trading Higher By Around 40%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Adial Pharmaceuticals (NASDAQ:ADIL), ATA Creativity Global (NASDAQ:AACG)
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 1.23%
- ATA Creativity Global stock soars after Bitcoin ecosystem deal
- ATA Creativity Global shifts to Nasdaq Capital Market
- ATA Creativity Global Reports Q1 2025 Financial Results
- ATA Creativity Global 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:AACG)
- ATA Creativity Global (AACG) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Rango diario
2.45 2.58
Rango anual
0.71 2.58
- Cierres anteriores
- 2.55
- Open
- 2.56
- Bid
- 2.47
- Ask
- 2.77
- Low
- 2.45
- High
- 2.58
- Volumen
- 128
- Cambio diario
- -3.14%
- Cambio mensual
- 14.35%
- Cambio a 6 meses
- 152.04%
- Cambio anual
- 212.66%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B