통화 / AACG
AACG: ATA Creativity Global - American Depositary Shares, each repres
2.46 USD 0.05 (1.99%)
부문: 소비방어재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
AACG 환율이 오늘 -1.99%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.45이고 고가는 2.55이었습니다.
ATA Creativity Global - American Depositary Shares, each repres 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
2.45 2.55
년간 변동
0.71 2.58
- 이전 종가
- 2.51
- 시가
- 2.52
- Bid
- 2.46
- Ask
- 2.76
- 저가
- 2.45
- 고가
- 2.55
- 볼륨
- 47
- 일일 변동
- -1.99%
- 월 변동
- 13.89%
- 6개월 변동
- 151.02%
- 년간 변동율
- 211.39%
20 9월, 토요일