货币 / AACG
AACG: ATA Creativity Global - American Depositary Shares, each repres
2.48 USD 0.07 (2.75%)
版块: 消费防御 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日AACG汇率已更改-2.75%。当日，交易品种以低点2.45和高点2.58进行交易。
关注ATA Creativity Global - American Depositary Shares, each repres动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
AACG新闻
- Earnings call transcript: ATA Inc’s Q2 2025 revenue grows, stock surges
- ATA Creativity Global 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:AACG)
- ATA Creativity Global (AACG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Why CommScope Shares Are Trading Higher By Around 40%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Adial Pharmaceuticals (NASDAQ:ADIL), ATA Creativity Global (NASDAQ:AACG)
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 1.23%
- ATA Creativity Global stock soars after Bitcoin ecosystem deal
- ATA Creativity Global shifts to Nasdaq Capital Market
- ATA Creativity Global Reports Q1 2025 Financial Results
- ATA Creativity Global 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:AACG)
- ATA Creativity Global (AACG) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
2.45 2.58
年范围
0.71 2.58
- 前一天收盘价
- 2.55
- 开盘价
- 2.56
- 卖价
- 2.48
- 买价
- 2.78
- 最低价
- 2.45
- 最高价
- 2.58
- 交易量
- 124
- 日变化
- -2.75%
- 月变化
- 14.81%
- 6个月变化
- 153.06%
- 年变化
- 213.92%
