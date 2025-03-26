Währungen / AACG
AACG: ATA Creativity Global - American Depositary Shares, each repres
2.51 USD 0.04 (1.62%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AACG hat sich für heute um 1.62% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.46 bis zu einem Hoch von 2.57 gehandelt.
Verfolgen Sie die ATA Creativity Global - American Depositary Shares, each repres-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
2.46 2.57
Jahresspanne
0.71 2.58
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.47
- Eröffnung
- 2.52
- Bid
- 2.51
- Ask
- 2.81
- Tief
- 2.46
- Hoch
- 2.57
- Volumen
- 95
- Tagesänderung
- 1.62%
- Monatsänderung
- 16.20%
- 6-Monatsänderung
- 156.12%
- Jahresänderung
- 217.72%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K