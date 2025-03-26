Valute / AACG
AACG: ATA Creativity Global - American Depositary Shares, each repres
2.46 USD 0.05 (1.99%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AACG ha avuto una variazione del -1.99% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.45 e ad un massimo di 2.55.
Segui le dinamiche di ATA Creativity Global - American Depositary Shares, each repres. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- Earnings call transcript: ATA Inc’s Q2 2025 revenue grows, stock surges
- ATA Creativity Global 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:AACG)
- ATA Creativity Global (AACG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Why CommScope Shares Are Trading Higher By Around 40%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Adial Pharmaceuticals (NASDAQ:ADIL), ATA Creativity Global (NASDAQ:AACG)
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 1.23%
- ATA Creativity Global stock soars after Bitcoin ecosystem deal
- ATA Creativity Global shifts to Nasdaq Capital Market
- ATA Creativity Global Reports Q1 2025 Financial Results
- ATA Creativity Global 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:AACG)
- ATA Creativity Global (AACG) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Intervallo Giornaliero
2.45 2.55
2.45 2.55
Intervallo Annuale
0.71 2.58
Chiusura Precedente: 2.51
- 2.51
Apertura: 2.52
- 2.52
- Bid
- 2.46
- Ask
- 2.76
Minimo: 2.45
- 2.45
Massimo: 2.55
- 2.55
Volume: 47
- 47
Variazione giornaliera: -1.99%
- -1.99%
Variazione Mensile: 13.89%
- 13.89%
Variazione Semestrale: 151.02%
- 151.02%
Variazione Annuale: 211.39%
- 211.39%
21 settembre, domenica