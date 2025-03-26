КотировкиРазделы
AACG: ATA Creativity Global - American Depositary Shares, each repres

2.55 USD 0.38 (17.51%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AACG за сегодня изменился на 17.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.15, а максимальная — 2.55.

Следите за динамикой ATA Creativity Global - American Depositary Shares, each repres. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
2.15 2.55
Годовой диапазон
0.71 2.55
Предыдущее закрытие
2.17
Open
2.16
Bid
2.55
Ask
2.85
Low
2.15
High
2.55
Объем
187
Дневное изменение
17.51%
Месячное изменение
18.06%
6-месячное изменение
160.20%
Годовое изменение
222.78%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.