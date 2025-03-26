Валюты / AACG
AACG: ATA Creativity Global - American Depositary Shares, each repres
2.55 USD 0.38 (17.51%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AACG за сегодня изменился на 17.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.15, а максимальная — 2.55.
Следите за динамикой ATA Creativity Global - American Depositary Shares, each repres. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
2.15 2.55
Годовой диапазон
0.71 2.55
- Предыдущее закрытие
- 2.17
- Open
- 2.16
- Bid
- 2.55
- Ask
- 2.85
- Low
- 2.15
- High
- 2.55
- Объем
- 187
- Дневное изменение
- 17.51%
- Месячное изменение
- 18.06%
- 6-месячное изменение
- 160.20%
- Годовое изменение
- 222.78%
