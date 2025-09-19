クォートセクション
通貨 / AMZE
AMZE: Alerian MLP Equal Weight Index

3.09 USD 0.27 (9.57%)
セクター: インデックス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

AMZEの今日の為替レートは、9.57%変化しました。日中、通貨は1あたり2.78の安値と3.14の高値で取引されました。

Alerian MLP Equal Weight Indexダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
1日のレンジ
2.78 3.14
1年のレンジ
0.29 11.76
以前の終値
2.82
始値
2.85
買値
3.09
買値
3.39
安値
2.78
高値
3.14
出来高
175
1日の変化
9.57%
1ヶ月の変化
5.46%
6ヶ月の変化
518.00%
1年の変化
461.82%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K