AMZE: Alerian MLP Equal Weight Index
2.54 USD 0.02 (0.78%)
Сектор: Индекс Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AMZE за сегодня изменился на -0.78%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.40, а максимальная — 2.60.
Следите за динамикой Alerian MLP Equal Weight Index. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
2.40 2.60
Годовой диапазон
0.29 11.76
- Предыдущее закрытие
- 2.56
- Open
- 2.60
- Bid
- 2.54
- Ask
- 2.84
- Low
- 2.40
- High
- 2.60
- Объем
- 16
- Дневное изменение
- -0.78%
- Месячное изменение
- -13.31%
- 6-месячное изменение
- 408.00%
- Годовое изменение
- 361.82%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.