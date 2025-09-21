Valute / AMZE
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
AMZE: Alerian MLP Equal Weight Index
3.18 USD 0.09 (2.91%)
Settore: Indice Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AMZE ha avuto una variazione del 2.91% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.90 e ad un massimo di 3.45.
Segui le dinamiche di Alerian MLP Equal Weight Index. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
2.90 3.45
Intervallo Annuale
0.29 11.76
- Chiusura Precedente
- 3.09
- Apertura
- 3.11
- Bid
- 3.18
- Ask
- 3.48
- Minimo
- 2.90
- Massimo
- 3.45
- Volume
- 139
- Variazione giornaliera
- 2.91%
- Variazione Mensile
- 8.53%
- Variazione Semestrale
- 536.00%
- Variazione Annuale
- 478.18%
21 settembre, domenica