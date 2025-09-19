KurseKategorien
Währungen / AMZE
Zurück zum Indices

AMZE: Alerian MLP Equal Weight Index

2.98 USD 0.11 (3.56%)
Sektor: Stichwortverzeichnis Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AMZE hat sich für heute um -3.56% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.97 bis zu einem Hoch von 3.11 gehandelt.

Verfolgen Sie die Alerian MLP Equal Weight Index-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
2.97 3.11
Jahresspanne
0.29 11.76
Vorheriger Schlusskurs
3.09
Eröffnung
3.11
Bid
2.98
Ask
3.28
Tief
2.97
Hoch
3.11
Volumen
17
Tagesänderung
-3.56%
Monatsänderung
1.71%
6-Monatsänderung
496.00%
Jahresänderung
441.82%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K