記事"MQL5.community 支払いシステム"についてのディスカッション - ページ 6

新しいコメント
 

念のため教えてください。

動物保護施設に寄付するためにウォレットにお金を引き出したいのですが、私はここで操作を行ったことがありません、私が彼らのウォレットに引き出した場合、それは私のアカウントに結び付けられ、それを介してのみ動作することができるようになりますか？

 
そして、もう一つの質問。 私は完全に忘れていた、私は長い間、私の電話番号を変更しており、アカウントがリンクされているsimkuのsimkuは、手動で変更することはできますか？ 本人確認に必要な書類。
 

プロフィールの項目で口座から引き出す -新しいWebMoney-purseに資金を移動する

 Я хочу вывести деньги на кошелек пожертвований приюту животных, я ни разу тут не делал операции, если я выведу на ихний кошелёк, то он привяжется к моему аккаунту и только смогу через него работать?

税務当局から隠れていませんか？

削除済み  
Zeleniy:

念のため教えてください。

私は動物保護施設に寄付する財布にお金を引き出したいのですが、私はここで操作を行ったことがありません、私が彼らの財布に引き出した場合、それは私のアカウントにバインドされ、私だけがそれを介して動作することができますか？

SMSを介してこの財布の確認後、それはあなたのアカウントにリンクされます。将来的には、同じ手順に従って他のウォレットに引き出すことができるようになります。

しかし、1つの支払いシステムのみを使用する必要があることを覚えておくことが重要です。ある決済システムから資金を引き出し、別の決済システムから資金を入力した場合、詐欺の疑いでアカウントがブロックされます。

削除済み  
Zeleniy:

もう1つ、すっかり忘れていたのですが、電話番号を変更してからずいぶん経ちますし、アカウントにリンクされているSIMカードもないのですが、手動で変更できますか？ 本人確認のために必要な書類を提出します。
サービスデスク
Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск!
Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск!
  • www.mql5.com
Ваше сообщение сразу станет доступно нашим отделам тестирования, технической поддержки и разработчикам торговой платформы.
 
Vladon:

プロフィール項目で口座から引き出す -新しいWebMoney-purseに資金を移動する

税務当局から隠れていませんか？

はい、隠れています。お金を貯めようとしているので、28ドル（ここにいる2年分）を引き出して、木造の家を建てるためにマッチを買うことにしました。）
 
最初にカードで金額を入力し、その後ウェブマネーで大きな金額を入力した場合、いつウェブマネーに出金できますか？カードで入力された「金額」はシグナルサービスで 使用されます。
Торговые сигналы
Торговые сигналы
  • www.mql5.com
Торговые Сигналы для MetaTrader: копирование сделок, мониторинг счета, автоматическое исполнение сигналов и социальный трейдинг
 

お金を入れたときにそう書いてあった。


 
もちろん読みましたよ。しかし、カードで入力した金額をすでに使ってしまった場合はどうなるのだろう？私の場合、一度でもカードに入金してしまうと、ウェブマニを使ったとしても、他のトップアップはすべて一方通行になってしまう。
 
このトピックについてサポートに相談する。でも、ここでひとつ、とてもシンプルな質問をしたい。少し奇妙に思われるかもしれませんが、私の実践がそうさせるのです。）最初の 入金がカード経由だった場合、（カード経由で送金された以上の）資金（口座に残っている/獲得した/webmani経由で入力された）を引き出すことはどこでもできないということでしょうか？ありがとうございました。
12345678910111213...184
新しいコメント