この問題を解決するには？
信頼できる携帯電話を持っている人を探す。0.1％の非標準的な状況のために支払いシステムを変えるより簡単だと思います
などなど。
つまり、MQL5の決済システムはまだ利用者が少なく、電話番号を確認するための代替手段がないことが何をもたらすのか、サポートはまだ実感していない可能性が高い。
信頼できる人については、弟の携帯電話を使ったと言っただろう。彼は今、外出している。だからまた、信頼できない状況なんだ。他人の携帯は私の携帯ではないし、万が一、決済システムがその番号が私のものでないこと、つまり私がごまかそうとしたことを知れば、私のアカウントはブロックされる。
しかし、問題はそこではない。いわゆる "非標準的 "な状況はすでに起こっており、問題はそれをいかに正直に、つまりシステムを迂回したりごまかしたりすることなく解決するかということだ。
くだらないことばかりだ。
カードで入金した場合、次に問題になるのはウェブマネーへの出金方法らしい。
また、電話番号は一度指定すれば、通常のウェブマネーへの出金には必要ない。
ナンセンスか、単なるゴミだ。
モスクワやその他のロシアの大都市では、このようなケースはあり得る。しかし、すべての人が同じ考えを持ってはいけない。誰もがこれらの都市に住んでいるわけではない。
もしそうなら、SMSによる確認で「保護」する意味はあるのでしょうか？もしそうでないなら、まさに「非標準的」な状況が組織的に発生することになるが、ロシュに よればそれは0.1％のケースでしか起こりえない。
諸君、防衛システムはより複雑にするだけで、取り除くことはできない。
それはお金だ。
システム全体が使用可能な状態になる確率は、システムの個々の要素が使用可能な状態になる確率の積に等しい。
つまり、システム全体の暗号 強度は、システムの中で最も弱い防御の暗号 強度のレベルで評価される。したがって、最も弱いリンクを取り除くことで、システム全体の暗号強度を高めることができる。
ソーシャル・エンジニアリングは、いわゆる防御の見かけの強さは、その強さを過信する者の警戒心を鈍らせるだけであることを確認している。
また、ハッカーは防御の複雑さを増すと、全体的な信頼性が低下することも知っている。
細い線には裂け目がある。
上に述べたことはすべて共通の真実である。従って、もしあなたが議論したいのであれば、それは私ではなく、これらの非常に上位のものに対してである。私はこれらを発明したわけでも、処方したわけでもない。
mql5 cloud agnetsにお金を払う理由がまだ見つからない。
mql5 cloud agnetsとは何ですか？