反論するつもりはない。MQの仕事量は膨大であり、それに対して私は常に敬意と尊敬の念を抱いている。ただ、「視聴者へのアクセス、開発者のサービスの宣伝、スペースの貸し出し、決済環境の提供、アービトラージへの参加」といった活動は、一般庶民・非_マーケターから見れば、ある種の一般有料サービスに見えるということをお伝えしたいのです。
プログラマーは、自分が個人的にプログラムを書き（そうではないか）、それを販売するのであって、有料サービスを利用するための手数料は、自分にとっていくばくかの「外部費用」であると考えるようになる。この手数料の大きさが妥当かどうかで、プログラマーがそのサービスを利用するか、回避策を探すかが決まります。なぜなら、MQ手数料を製品価格に含めるべきかどうか（また、そのために注文を失わないかどうか）を決めるのはプログラマー だからです。
私が「チャネル・オーナー／ディストリビューターは製品に直接利害関係がある」と書いたのには理由がある。
ソフトウェアの販売における回避策は、わずかで非効率的だ。成功しているソフトウェア会社であれば、自社製品の販売促進のために巨額の資金を費やしている。そしてどの企業も、流通チャネルが収入の源泉であることをよく知っている。チャネルがなければ売上もない。
素人にとっては、「自分のサイトがあるから、それで稼ごう」という単純な考えで十分なのが普通だが、実践してみると、自分のサイトでは十分な売上が上がらず、サイトからの収入の増加は広告費に直結することがわかる。多くの "ビジネスマン "は、無料サイト（特にグーグル）を利用しようとし、そのようなサイトからの顧客の自由な流れを自明のものと考え始めるが、何らかの理由でそのような流れがなくなるとひどく憤慨する。このようなケースの後、誰もがチャンネルの価値を理解し、無料の ために戦い続けるわけではありません。
もし開発者が本当にお金を稼ぎたいのであれば、私たちの共通のシステムに参加し、インフラの問題を取り除き、多くの聴衆にアクセスし、売上を増やし、正当な手数料を支払う方が良いのです。
その代わり、システム外での売上は低いか、まったくない。
第二に、私の意見は、20％の手数料は完全な強盗だということです。 デベロッパーがあなたと一緒に（仲介業者と一緒に）シェアしているのであれば、それは許容範囲でしょう。 しかし、彼らはそうではありません。そのような手数料では、サービスの息の根が止まってしまいます。そして、他の方法で常に迂回されるだろう。サービスは無料広告のショーケースと化し、取引はその外で行われることになるだろう。...
まったく、とても公平な手数料だ。
私自身の経験を例に挙げよう。3Dモデラー（これはすべてプログラマーに投影できる）である私は、誰にも知られていなかったので、私のモデルの買い手を見つけるのはとても難しかった。そしてある日、私はネットワーク・リソース（宣伝にならないよう名前は伏せる）で、ショーケースのように製品を並べる機会を見つけた。このような "ショーケース "には、最大のデザインスタジオ、映画業界の巨人、そして緊急にプロジェクトの ためのモデルが必要だが、それをモデル化する時間がないフリーランスのデザイナーを見ることができる。この3Dモデル売買プラットフォームがなかったら、 私は決してアクセスできなかったであろう多くの潜在的な顧客やバイヤーを持つ巨大なオーディエンスです。さらに、バイヤーはコメントや評価を残すことができ、これは（私とリソースの所有者の）ビジネスの成功と利益に貢献します。そのため、私は迷わず50％の 手数料（20％はリソースの所有者が受け取り、30％は米国の税金）に同意しました。
アメリカの税金30％。
