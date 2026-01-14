記事"MQL5.community 支払いシステム"についてのディスカッション - ページ 173 1...166167168169170171172173174175176177178179180...184 新しいコメント Thomaz Diogo Cimim 2025.07.28 09:52 #1721 ブラジルの方で、口座からお金を引き出す方法をご存知の方はいらっしゃいますか？もしクレジットカードを使っているなら、どのカードですか？私はあるサービスのためにお金を引き出す必要があるのですが、それができません。 Dustin Vlok 2025.07.28 14:51 #1722 Thomaz Diogo Cimim #: ブラジルの方で、口座からお金を引き出す方法をご存知の方はいらっしゃいますか？もしクレジットカードを使っているなら、どのカードですか？あるサービスのためにお金を引き出す必要があるのですが、それができません。 PagbankのVISAカードを使って引き出しをしたのですが、決済に時間がかかりました。Pagbankは国際決済に時間がかかるようです。数日待つことに抵抗がなければ、試してみてください。 Farhad Kia 2025.07.29 15:23 #1723 Miguel Angel Vico Alba #:皆さん、こんにちは、 なぜMQL5.comでは特定の支払い方法が利用できないのか、なぜ多くの地域でカードの引き出しに失敗するのか、なぜ銀行の引き出しは最低額が高いのか、など様々な国のユーザーから多くの混乱や不満を目にしてきました。そこで、経験と公開されている情報に基づいた個人的な見解をお伝えしようと思います。これは決して公式なものではなく、MetaQuotesを擁護するものでもありません。ただ、多くのユーザーが気づいていないことに光を当てようとしただけです。 これはアメリカだけの問題ではありません。ケニア、インド、アルゼンチン、南アフリカ、その他多くの国の人々が同じ制限の影響を受けています。そして多くの場合、その原因はMetaQuotesにあるのではなく、現地の法律、金融システム、支払いネットワークにあるのです。 なぜPayPalがサポートされていないのですか？ 多くのユーザーからPayPalへの要望が寄せられていますが、PayPalを使用することはMQL5のようなプラットフォームにとっていくつかの深刻な問題を引き起こします： PayPalは、購入者が取引後かなりの時間が経過した後でも、支払いを取り消す（チャージバック）ことができます。これは、返品できないデジタル製品にとっては 危険です。 PayPalは、不規則な活動を検知すると、予告なしに資金を凍結した過去がある。 手数料は高く、特に国境を越えた取引ではその傾向が強い。 MetaQuotesは独自の内部決済システムを管理しており、PayPalを使用すると、紛争や口座問題を直接管理 する能力が制限されることになる。 シグナル購読などの 特定の取引関連サービスは、PayPalの利用規定に違反する可能性がある。 要するに、PayPalはMetaQuotesの運営方法とは相性が悪いのです。 なぜ一部の国のユーザーは、VisaまたはMastercardで引き出すことができないのですか？ これはアメリカだけでなく、ケニア、アルゼンチン、インドなどでもよくある問題です。主な理由は以下の通りです： 国によっては、居住者が現地のカードで国際的な支払いを受けることを困難、あるいは違法とする規制があります。 米国や他のいくつかの地域では、個人のVisa/Mastercardアカウントでは外国企業からの入金ができないことが多い。米国では、これは銀行秘密法によって管理されており、米国ベースのカードに資金を送りたい企業は、FinCEN（金融犯罪取締ネットワーク）に送金業者として登録する必要があります。 MetaQuotesはFinCENに登録されていません。それは彼らが何か悪いことをしているという意味ではなく、単に米国の金融法の下で運営するための法人を米国に設立していないということだ。そうすることは非常に複雑でコストがかかり、彼らのビジネスモデルの一部ではない。 多くの国では、銀行やカード発行会社が取引や投資に関連する企業からの支払いを自動的に拒否している。 そのため、MetaQuotesがどこでもカードでの引き出しを提供したくても、多くの場合、単にできないのです。 なぜ銀行送金の最低金額は$3,000なのですか？ これもよくある苦情だが、これには現実的かつ法的な理由がある： 国際銀行送金（SWIFT）には、送金人の銀行、仲介銀行、受取銀行から複数の手数料がかかります。これらの手数料は多額になる可能性があり、少額の引き出しはユーザーにとっても会社にとっても採算が合わなくなります。 MetaQuotesは、マネーロンダリング防止法（AML）と顧客情報保護法（KYC）を遵守しなければなりません。これらには、EUの指令2015/849と世界的に適用されるFATF勧告が含まれる。リスクを軽減 する一つの方法は、価値の低い取引を大量に行わないことである。 少額の送金を数多く処理すると、管理上のオーバーヘッドが大きくなる。 閾値を高く設定することで、利用者がより慎重かつ効率的な方法で引き出しを行うことができる。 最後に 繰り返しになるが、これは何かを弁解するためのものではない。より柔軟な引き出しオプション、より良いカスタマーサポート、より明確なコミュニケーションなど、MetaQuotesが改善できる点は間違いなくあります。しかし、ユーザーが直面する障害の多くは、国の法律、金融規制、銀行ポリシー、決済ネットワークのルールなど、会社の外から来るものであることも事実です。 このことを理解したからといって問題が解決するわけではないが、一見して状況が複雑であることを理解するきっかけにはなるだろう。それだけでもフラストレーションは軽減される。 もっと詳しい情報や訂正がある人がいれば、喜んで読ませてもらう。理解を深めれば深めるほど、より良い決断を下すことができるのだから。 お気をつけて。 このような詳細な説明に時間を割いていただき、ありがとうございます。なぜこのような制限が存在するのか、またMetaQuotesが直接コントロールできない部分がどれくらいあるのかを明確にするのにとても役立っています。私は2010年からMQL5に取り組んでおり、プラットフォームとコミュニティを本当に愛しています。 とはいえ、効率的な出金オプションの欠如は、ここで商品を販売している私たちの多くにとって深刻な問題になりつつあります。収益にアクセスする確実な方法がなければ、このエコシステムに情熱を注いでいるにもかかわらず、貢献し続けることを正当化するのは難しいのです。 解決策の1つとして、DeFiを 統合するか、少なくとも暗号通貨による 入出金を可能にすることが考えられる。そうすれば、銀行の制限の多くを回避し、安全で迅速かつグローバルな代替手段を提供できる。さらに、PayPalが入金に利用できないとしても、出金専用の オプションとして追加すれば、多くのユーザーにとって大きな違いが生まれるだろう。 私は、MQL5がすぐに出金方法の拡大を検討することを本当に願っている。このプラットフォームには多くの可能性があり、より良い支払いオプションがあれば、私のような長年の貢献者のモチベーションを維持し、共に成長することができるでしょう。 あなたの洞察を共有してくれて、本当にありがとう！ Camardoc 2025.07.29 15:40 #1724 今年の2月か3月頃から同じ問題が起きていたのだが（出金しようとしたのはそれが初めてだったはず）、昨日2025年7月28日にもう一度やってみようと思い、メキシコのバノルテのデビットカードに即座に出金が振り込まれた。 というわけで、希望が見えてきたというか、すでに出金問題に取り組んでいるようだ。 お引き出しおめでとうございます。） Carl Schreiber 2025.08.02 17:40 #1725 MQの口座からお金を引き出しました。）100ドルを引き出すことができた！MQから100ドル引き出した後、数秒後に1ドル=0,86280=86,28ユーロでユーロに変換された。 そして今、アプリには「支払い保留中」と表示され、私の口座はゼロのままだ！ 月曜日まで待たなければならないようだ。 昨日の夕方、パスポート、自撮り写真、オーストリアの納税者番号を使って10分以内に口座を開設した。 無料口座（ 手数料 無料）を選び、無料のマスターカードもつけた。後日、ブローカー口座などに入金できるか確認するつもりだ。 どこで、どのようにと言うために、あなたは私に何を支払う;) いや、冗談だよ。その銀行はbunq B.V. と呼ばれ、EUとオランダによって規制されている。 オーストリアのFMA（）は警告を表示していない。https://www.fma.gv.at/en/?s=bunq+B.V. 銀行や口座のレビューでは、AIによる応答しか得られないという事実を批判している。これは、すべてが正常なままであれば、すべてがうまくいくが、何か問題が発生すると、時間がかかり、ストレスや迷惑になるということを意味する！ 口座を開設した後、それが無料Bunqに設定されていることを確認し、確認してください、私はデフォルトでは、定期的なコストを持つ別の支払い計画が自動的に設定されていると思います。 私の経験では、口座開設から1回の支払いまで、24時間以内に完了しました！ Online Banking Made Easy | Join bunq in 5 Minutes www.bunq.com Discover a banking experience that fits your life. bunq offers hassle-free online banking—sign up in just 5 minutes with your phone and ID. Vitaliy Kostrubko 2025.08.04 18:26 #1726 MetaQuotes:支払いと支払い方法に関する 記事が掲載されました：著者:MetaQuotes 管理者様、こんにちは！ 1) 銀聯カード（注文番号：250804_2818）で口座残高を補充することができません。 2) なぜ、"Servicedeck "で "新規注文 "を作成することができないのでしょうか？新規注文を作成しようとしても、何も起こりません。 3）（？）そして、なぜWebMoneyをこのサイトでの口座開設のための支払いシステムとして削除したのでしょうか？ ...MQL5のウェブサイトで残高を補充し、フリーランシングのために支払うには？ Thomaz Diogo Cimim 2025.08.05 07:37 #1727 Dustin Vlok #:PagbankのVisaカードを使って引き出しをしたのですが、決済に時間がかかりました。Pagbankは国際決済に時間がかかるようだ。数日待ってもいいのなら、試してみてほしい。 時間はかかったが、今のところこれしか方法がない。やってみます。 Vitaliy Kostrubko 2025.08.05 13:45 #1728 Vitaliy Kostrubko #:管理人、こんにちは！1) 銀聯カード（注文番号：250804_2818）で口座残高の補充ができません。2) なぜ "Servicedeck "では "新規申し込み "を作成することができないのでしょうか？新規申し込みを開こうとすると、何も起こりません（！）。3) (?) なぜWebMoneyをこのサイトでの口座開設のための支払いシステムとして削除したのでしょうか？...MQL5のサイトで残高を補充し、フリーランシングのために支払うには？ ...後でフリーランスのエグゼキューター本人から聞いたのですが、最近EUはロシアの銀行からUnionPayをブロックしたそうです。 そして、これは＝FIASCO、諸君（！）。 MQL-5ウェブサイト・ユーザーのロシア人層は、巨大で友好的なMQL-5コミュニティーの活動的な一部となることができなくなる......MQL-5ユーザーがいなくなるまで......。MQL-5ウェブサイトの残高を増やす（口座からお金を引き出す）方法がロシア地域からなくなるまで（！）。 :( Daniel Opoku 2025.09.02 16:49 #1729 Jefferson Judge Metha #: 資金を引き出す選択肢のないジム・ユーザーとして、私もあなた方の仲間入りをするつもりです。 こんにちは。 私は銀行のVISAカードに直接資金を引き出すことが困難であったため、唯一の現実的な選択肢はWebMoneyを 使用することでした。 ジンバブエでWebMoneyが許可されており 、 暗号アカウント（Binanceなど）を 登録 し、検証している場合は、これを試してみてください： WebMoney口座（WMZ）に資金を引き出す。 WMZをWMTに変換（今日のレート：1WMT≒1.34WMZ）。 WMTをBinance USDT口座に送金。 WebMoneyの場合、レートは1 WMT = 1 USDTです。必ず取引手数料の安いブロックチェーンネットワークを選択してください。 Binance P2P経由でUSDTを売却 し、その代金をご希望の現地方法（モバイルマネー口座または銀行口座）に出金します。 レートを慎重に比較 し、取引コストを最小限に抑え、受け取る金額を最大にします。 これが私が資金を入金してもらうために使っている方法です。MQL5が出金問題を解決するまで、この方法を試してみてください。 ありがとうございました。 Tangu Cedrick Ndam 2025.09.03 14:12 #1730 Daniel Opoku #:こんにちは、ジェファーソン・ジャッジ・メタ私は銀行のVisaカードに直接資金を引き出すのが難しかったので、唯一の現実的な選択肢はWebMoneyを 使うことでした。ジンバブエでWebMoneyが許可されていて 、 暗号口座（Binanceなど）を 登録 し、認証されているのであれば、これを試してみてください： WebMoney口座（WMZ）に資金を引き出す。 WMZをWMTに変換（今日のレート：1WMT≒1.34WMZ）。 WMTをBinance USDT口座に送金。 WebMoneyの場合、レートは1 WMT = 1 USDTです。必ず取引手数料の安いブロックチェーンネットワークを選択してください。 Binance P2P経由でUSDTを売却 し、その代金をご希望の現地方法（モバイルマネー口座または銀行口座）に出金します。 取引コストを最小化し、受取額を最大化するために、レートを慎重に比較して ください。 これが私が資金を入金してもらうために使っている方法です。MQL5が出金問題を解決するまで、この方法を試してみてはいかがだろうか。ありがとうございました。 アジアのほとんどの国で提供されているVisaまたはMasterカードは、MQL5からの引き出しで完璧に動作します。 私はあなたが出金のためにあなたを助けるために1を取得するか、友人に連絡することをお勧めします。そうすれば、他の手段を使うストレス、コスト、時間を節約できます。 私の提案 1...166167168169170171172173174175176177178179180...184 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ブラジルの方で、口座からお金を引き出す方法をご存知の方はいらっしゃいますか？もしクレジットカードを使っているなら、どのカードですか？あるサービスのためにお金を引き出す必要があるのですが、それができません。
PagbankのVISAカードを使って引き出しをしたのですが、決済に時間がかかりました。Pagbankは国際決済に時間がかかるようです。数日待つことに抵抗がなければ、試してみてください。
多くのユーザーからPayPalへの要望が寄せられていますが、PayPalを使用することはMQL5のようなプラットフォームにとっていくつかの深刻な問題を引き起こします：
要するに、PayPalはMetaQuotesの運営方法とは相性が悪いのです。
なぜ一部の国のユーザーは、VisaまたはMastercardで引き出すことができないのですか？
このような詳細な説明に時間を割いていただき、ありがとうございます。なぜこのような制限が存在するのか、またMetaQuotesが直接コントロールできない部分がどれくらいあるのかを明確にするのにとても役立っています。私は2010年からMQL5に取り組んでおり、プラットフォームとコミュニティを本当に愛しています。
とはいえ、効率的な出金オプションの欠如は、ここで商品を販売している私たちの多くにとって深刻な問題になりつつあります。収益にアクセスする確実な方法がなければ、このエコシステムに情熱を注いでいるにもかかわらず、貢献し続けることを正当化するのは難しいのです。
解決策の1つとして、DeFiを 統合するか、少なくとも暗号通貨による 入出金を可能にすることが考えられる。そうすれば、銀行の制限の多くを回避し、安全で迅速かつグローバルな代替手段を提供できる。さらに、PayPalが入金に利用できないとしても、出金専用の オプションとして追加すれば、多くのユーザーにとって大きな違いが生まれるだろう。
私は、MQL5がすぐに出金方法の拡大を検討することを本当に願っている。このプラットフォームには多くの可能性があり、より良い支払いオプションがあれば、私のような長年の貢献者のモチベーションを維持し、共に成長することができるでしょう。
あなたの洞察を共有してくれて、本当にありがとう！
MQの口座からお金を引き出しました。）100ドルを引き出すことができた！MQから100ドル引き出した後、数秒後に1ドル=0,86280=86,28ユーロでユーロに変換された。
そして今、アプリには「支払い保留中」と表示され、私の口座はゼロのままだ！ 月曜日まで待たなければならないようだ。
昨日の夕方、パスポート、自撮り写真、オーストリアの納税者番号を使って10分以内に口座を開設した。
無料口座（ 手数料 無料）を選び、無料のマスターカードもつけた。後日、ブローカー口座などに入金できるか確認するつもりだ。
どこで、どのようにと言うために、あなたは私に何を支払う;)
いや、冗談だよ。その銀行はbunq B.V. と呼ばれ、EUとオランダによって規制されている。
銀行や口座のレビューでは、AIによる応答しか得られないという事実を批判している。これは、すべてが正常なままであれば、すべてがうまくいくが、何か問題が発生すると、時間がかかり、ストレスや迷惑になるということを意味する！
支払いと支払い方法に関する 記事が掲載されました：
著者:MetaQuotes
管理者様、こんにちは！
1) 銀聯カード（注文番号：250804_2818）で口座残高を補充することができません。
2) なぜ、"Servicedeck "で "新規注文 "を作成することができないのでしょうか？新規注文を作成しようとしても、何も起こりません。
3）（？）そして、なぜWebMoneyをこのサイトでの口座開設のための支払いシステムとして削除したのでしょうか？
...MQL5のウェブサイトで残高を補充し、フリーランシングのために支払うには？
PagbankのVisaカードを使って引き出しをしたのですが、決済に時間がかかりました。Pagbankは国際決済に時間がかかるようだ。数日待ってもいいのなら、試してみてほしい。
管理人、こんにちは！
1) 銀聯カード（注文番号：250804_2818）で口座残高の補充ができません。
2) なぜ "Servicedeck "では "新規申し込み "を作成することができないのでしょうか？新規申し込みを開こうとすると、何も起こりません（！）。
3) (?) なぜWebMoneyをこのサイトでの口座開設のための支払いシステムとして削除したのでしょうか？
...MQL5のサイトで残高を補充し、フリーランシングのために支払うには？
...後でフリーランスのエグゼキューター本人から聞いたのですが、最近EUはロシアの銀行からUnionPayをブロックしたそうです。
そして、これは＝FIASCO、諸君（！）。
MQL-5ウェブサイト・ユーザーのロシア人層は、巨大で友好的なMQL-5コミュニティーの活動的な一部となることができなくなる......MQL-5ユーザーがいなくなるまで......。MQL-5ウェブサイトの残高を増やす（口座からお金を引き出す）方法がロシア地域からなくなるまで（！）。
:(
こんにちは。
私は銀行のVISAカードに直接資金を引き出すことが困難であったため、唯一の現実的な選択肢はWebMoneyを 使用することでした。
ジンバブエでWebMoneyが許可されており 、 暗号アカウント（Binanceなど）を 登録 し、検証している場合は、これを試してみてください：
これが私が資金を入金してもらうために使っている方法です。MQL5が出金問題を解決するまで、この方法を試してみてください。
ありがとうございました。
こんにちは、ジェファーソン・ジャッジ・メタ
私は銀行のVisaカードに直接資金を引き出すのが難しかったので、唯一の現実的な選択肢はWebMoneyを 使うことでした。
ジンバブエでWebMoneyが許可されていて 、 暗号口座（Binanceなど）を 登録 し、認証されているのであれば、これを試してみてください：
これが私が資金を入金してもらうために使っている方法です。MQL5が出金問題を解決するまで、この方法を試してみてはいかがだろうか。
ありがとうございました。
アジアのほとんどの国で提供されているVisaまたはMasterカードは、MQL5からの引き出しで完璧に動作します。
私はあなたが出金のためにあなたを助けるために1を取得するか、友人に連絡することをお勧めします。そうすれば、他の手段を使うストレス、コスト、時間を節約できます。
私の提案