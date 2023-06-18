エラー、バグ、質問 - ページ 746 1...739740741742743744745746747748749750751752753...3185 新しいコメント TheXpert 2012.05.29 14:07 #7451 olyakish:トレンドはバーの間のどこかで止まっている。 あ、これってもしかしてヤズ？ Slava 2012.05.29 14:14 #7452 olyakish:磁化はオープン価格までしか効かないのでしょうか？これ以上正確に言うと、スケーリングのズレとかがあるような気がします。トレンドはバーの間のどこかで止まっている。 設定の「チャート」タブで「正確なタイムライン」のチェックボックスが有効になっているようです Alexey Klenov 2012.05.29 14:22 #7453 stringo: 設定の「グラフ」タブで「正確なタイムライン」にチェックを入れているようですまったくないんです。 Mykola Demko 2012.05.29 14:26 #7454 olyakish: まったくないんです。 オブジェクトを見ろ、そこにある。 Alexey Klenov 2012.05.29 15:26 #7455 Urain: オブジェクトの中を見れば、そこにある。 ありがとうございます。見つけた。 Vladimir Gomonov 2012.05.29 20:38 #7456 stringo: 実は、バグです。何ができるか見てみましょう。ブレーキがないほうがいい。// コンパイラーオプションを入力しない場合。オプションでは、[strict/non-strict indexing check]を選択することになる。ストリクトはデバッグの時に入れて、ノンストリクトを入れてスピードを出す。 Paladin80 2012.06.02 10:47 #7457 EAの初期化で インジケータのハンドルをループで設定することは可能でしょうか？ENUM_TIMEFRAMES per[8]; int MA_handle[8], i; int OnInit() { per[0]=PERIOD_H4; per[1]=PERIOD_H3; per[2]=PERIOD_H2; per[3]=PERIOD_H1; per[4]=PERIOD_M30; per[5]=PERIOD_M20; per[6]=PERIOD_M15; per[7]=PERIOD_M12; for (i=0; i<=7; i++) { MA_handle[i]=iMA(_Symbol, per[i], 20, 0, MODE_EMA, PRICE_LOW); // --- ? if (MA_handle[i]<0) { Alert("MA_handel[",i,"] is not created, Error=",GetLastError()); return(-1); } } return(0); } --- 2012.06.02 11:07 #7458 Paladin80: EAの初期化で インジケータのハンドルをループで設定することは可能でしょうか？ できるのに、なぜそれを拒むの？ Alexander Puzikov 2012.06.03 09:05 #7459 Paladin80: EAの初期化で インジケーターのハンドルを周期で設定することは可能でしょうか？もちろんです。こうして私は、ダイバージェンスに基づく多通貨のExpert Advisorを 作成したのです。このハンドルがないと困るのですが、ペアやTFごとに別々のハンドルを処方すると200本以上になってしまうのでこのような素朴な方法で、10〜20個で管理することができます。同じ方法で、バッファのコピーと計算がうまく処理されます :-) Dimitar Manov 2012.06.04 11:17 #7460 ドキュメント：ChartTimePriceToXYとChartXYToTimePriceの 記述が混在している。交換する必要がある... 1...739740741742743744745746747748749750751752753...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
トレンドはバーの間のどこかで止まっている。
磁化はオープン価格までしか効かないのでしょうか？
これ以上正確に言うと、スケーリングのズレとかがあるような気がします。
トレンドはバーの間のどこかで止まっている。
設定の「グラフ」タブで「正確なタイムライン」にチェックを入れているようです
まったくないんです。
まったくないんです。
オブジェクトの中を見れば、そこにある。
実は、バグです。何ができるか見てみましょう。
ブレーキがないほうがいい。
// コンパイラーオプションを入力しない場合。オプションでは、[strict/non-strict indexing check]を選択することになる。ストリクトはデバッグの時に入れて、ノンストリクトを入れてスピードを出す。
EAの初期化で インジケータのハンドルをループで設定することは可能でしょうか？
EAの初期化で インジケータのハンドルをループで設定することは可能でしょうか？
EAの初期化で インジケーターのハンドルを周期で設定することは可能でしょうか？
もちろんです。こうして私は、ダイバージェンスに基づく多通貨のExpert Advisorを 作成したのです。
このハンドルがないと困るのですが、ペアやTFごとに別々のハンドルを処方すると200本以上になってしまうので
このような素朴な方法で、10〜20個で管理することができます。
同じ方法で、バッファのコピーと計算がうまく処理されます :-)
ドキュメント：ChartTimePriceToXYとChartXYToTimePriceの 記述が混在している。交換する必要がある...