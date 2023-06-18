エラー、バグ、質問 - ページ 746

新しいコメント
 
olyakish:

トレンドはバーの間のどこかで止まっている。

あ、これってもしかしてヤズ？
 
olyakish:

磁化はオープン価格までしか効かないのでしょうか？

これ以上正確に言うと、スケーリングのズレとかがあるような気がします。

トレンドはバーの間のどこかで止まっている。



設定の「チャート」タブで「正確なタイムライン」のチェックボックスが有効になっているようです
 
stringo:
設定の「グラフ」タブで「正確なタイムライン」にチェックを入れているようです

まったくないんです。

 
olyakish:

まったくないんです。

オブジェクトを見ろ、そこにある。
 
Urain:
オブジェクトの中を見れば、そこにある。
ありがとうございます。見つけた。
 
stringo:
実は、バグです。何ができるか見てみましょう。

ブレーキがないほうがいい。

// コンパイラーオプションを入力しない場合。オプションでは、[strict/non-strict indexing check]を選択することになる。ストリクトはデバッグの時に入れて、ノンストリクトを入れてスピードを出す。

 

EAの初期化で インジケータのハンドルをループで設定することは可能でしょうか？

ENUM_TIMEFRAMES per[8];
int MA_handle[8], i;

int OnInit()
{  per[0]=PERIOD_H4;  per[1]=PERIOD_H3;  per[2]=PERIOD_H2;  per[3]=PERIOD_H1;
   per[4]=PERIOD_M30; per[5]=PERIOD_M20; per[6]=PERIOD_M15; per[7]=PERIOD_M12;
   for (i=0; i<=7; i++)
   {  MA_handle[i]=iMA(_Symbol, per[i], 20, 0, MODE_EMA, PRICE_LOW); // --- ?
      if (MA_handle[i]<0)
      {  Alert("MA_handel[",i,"] is not created, Error=",GetLastError());
         return(-1);
   }  }
return(0);
}
 
Paladin80:

EAの初期化で インジケータのハンドルをループで設定することは可能でしょうか？


できるのに、なぜそれを拒むの？
 
Paladin80:

EAの初期化で インジケーターのハンドルを周期で設定することは可能でしょうか？



もちろんです。こうして私は、ダイバージェンスに基づく多通貨のExpert Advisorを 作成したのです。

このハンドルがないと困るのですが、ペアやTFごとに別々のハンドルを処方すると200本以上になってしまうので

このような素朴な方法で、10〜20個で管理することができます。


同じ方法で、バッファのコピーと計算がうまく処理されます :-)

 

ドキュメント：ChartTimePriceToXYとChartXYToTimePriceの 記述が混在している。交換する必要がある...

1...739740741742743744745746747748749750751752753...3185
新しいコメント