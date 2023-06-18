エラー、バグ、質問 - ページ 749

これはどういうことでしょうか？

ターミナルでのエラーはなく、インジケータはコンパイルされ、動作し、エディタやログでのエラーもありません。

2012.06.08 11:15:11     Cpp compiler    MS Visual Studio compiler is not installed in the system or failed initializing the compiler

が、インジケータにはVSは必要なく、2つの配列があるだけです。しかし、頑なにこのようにしか起動しない - Debugging.

どうすれば直るのか？

 

チャートの日付の質問はMQから回答がないままなので、次の質問をします...。

説明文にないのですが、インジケーターテスター？

 
これはMarketの指標をテスト するために作られました。

P.S. マーケットからだけではありません。例えば、開発中のインジケーターの挙動をテスターで確認することができます。リアルタイムモードでは、更新を待つのに時間がかかる場合があります。

 

ありがとうございます、そうですか。

インジケーターのテスト用に空のEAからプリミティブに要求しています。

 
ターミナルのヘルプに書いてあります -https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/algotrading/testing
 
ありがとうございます、気がつきませんでした
 
そして今、そのためにExpert Advisorを使う必要もないのです。修正するのは時間の無駄です。早かったですね。一本！それで終わり。))
 
ただし、ビジュアルモードのみ。 だから、速度は測れない。
 
プロファイラーを すでにチェックされているようですね。あれで速度を測るんですよね、私の理解が正しければ。:)
 

わかるように教えてください!

計算の過程で、意味がよくわからない数字が出てくるんです。

そんな数値を変数aに 代入してプリントアウトしています。

void OnStart()
  {
  double a;
  bool v;
  a=-7.56414503782948460000 e-321;
  v=MathIsValidNumber(a);
  PrintFormat("a= %.16e,   Valid= %i",a,v);
  }

結果

a= -7.5641450378294846e-321,   Valid= 1

しかし、ドキュメントによると、型double は-308以下のべき乗を持つことができないそうです。どんな数字なのか、誰にもわからない。

