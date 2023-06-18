エラー、バグ、質問 - ページ 749 1...742743744745746747748749750751752753754755756...3185 新しいコメント Andrew Petras 2012.06.08 04:41 #7481 これはどういうことでしょうか？ターミナルでのエラーはなく、インジケータはコンパイルされ、動作し、エディタやログでのエラーもありません。2012.06.08 11:15:11 Cpp compiler MS Visual Studio compiler is not installed in the system or failed initializing the compiler が、インジケータにはVSは必要なく、2つの配列があるだけです。しかし、頑なにこのようにしか起動しない - Debugging.どうすれば直るのか？ Olegs Kucerenko 2012.06.08 10:49 #7482 チャートの日付の質問はMQから回答がないままなので、次の質問をします...。説明文にないのですが、インジケーターテスター？ Anatoli Kazharski 2012.06.08 10:57 #7483 Karlson:チャートの日付の質問はMQから回答がないままなので、次の質問をします...。説明文にないのですが、インジケーターテスター？これはMarketの指標をテスト するために作られました。P.S. マーケットからだけではありません。例えば、開発中のインジケーターの挙動をテスターで確認することができます。リアルタイムモードでは、更新を待つのに時間がかかる場合があります。 Olegs Kucerenko 2012.06.08 11:17 #7484 ありがとうございます、そうですか。インジケーターのテスト用に空のEAからプリミティブに要求しています。 Rashid Umarov 2012.06.08 11:24 #7485 Karlson: 説明文にないのですが、インジケーターテスター？ ターミナルのヘルプに書いてあります -https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/algotrading/testing Olegs Kucerenko 2012.06.08 11:30 #7486 ありがとうございます、気がつきませんでした Anatoli Kazharski 2012.06.08 11:38 #7487 Karlson:ありがとうございます、そうですか。インジケーターのテスト用に空のEAからプリミティブに要求しています。 そして今、そのためにExpert Advisorを使う必要もないのです。修正するのは時間の無駄です。早かったですね。一本！それで終わり。)) Olegs Kucerenko 2012.06.08 11:52 #7488 ただし、ビジュアルモードのみ。 だから、速度は測れない。 Anatoli Kazharski 2012.06.08 11:59 #7489 Karlson: ただし、ビジュアルモードのみ。 だから、速度は測れない。プロファイラーを すでにチェックされているようですね。あれで速度を測るんですよね、私の理解が正しければ。:) Victor 2012.06.09 11:43 #7490 わかるように教えてください!計算の過程で、意味がよくわからない数字が出てくるんです。そんな数値を変数aに 代入してプリントアウトしています。void OnStart() { double a; bool v; a=-7.56414503782948460000 e-321; v=MathIsValidNumber(a); PrintFormat("a= %.16e, Valid= %i",a,v); }結果 a= -7.5641450378294846e-321, Valid= 1 しかし、ドキュメントによると、型double は-308以下のべき乗を持つことができないそうです。どんな数字なのか、誰にもわからない。 1...742743744745746747748749750751752753754755756...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
これはどういうことでしょうか？
ターミナルでのエラーはなく、インジケータはコンパイルされ、動作し、エディタやログでのエラーもありません。
が、インジケータにはVSは必要なく、2つの配列があるだけです。しかし、頑なにこのようにしか起動しない - Debugging.
どうすれば直るのか？
チャートの日付の質問はMQから回答がないままなので、次の質問をします...。
説明文にないのですが、インジケーターテスター？
これはMarketの指標をテスト するために作られました。
P.S. マーケットからだけではありません。例えば、開発中のインジケーターの挙動をテスターで確認することができます。リアルタイムモードでは、更新を待つのに時間がかかる場合があります。
インジケーターのテスト用に空のEAからプリミティブに要求しています。
ただし、ビジュアルモードのみ。 だから、速度は測れない。
わかるように教えてください!
計算の過程で、意味がよくわからない数字が出てくるんです。
そんな数値を変数aに 代入してプリントアウトしています。
結果
a= -7.5641450378294846e-321, Valid= 1
しかし、ドキュメントによると、型double は-308以下のべき乗を持つことができないそうです。どんな数字なのか、誰にもわからない。