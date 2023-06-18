エラー、バグ、質問 - ページ 748

stringo:

応募が受理されました。テスターでいくつかのバグが修正され、最適 化とシングルテストの結果の間に不一致が生じました。

したがって、（Expert Advisorの作者である）あなたには、新しいビルドが正しく入力（または終了）されていないという根拠を示す責任があります。早ければ早いほど、みんなのためになります。作者であるあなたより、私たちの方がずっと大変なのです。

ダミーのパラメータで最適化を実行しました（1000パスとしました）。

その結果、クラウドは堂々と次のように報告した。

ローカル 0タスク(0%), リモート 0タスク(0%), クラウド 512タスク(100%) ?-?

総通過回数 484回（成功回数 457回）

このうち

15回結果 5605.09 (以前のビルドのエージェントが動作したかのように、以前のビルドのシングルテスト - 642, 619と一致)

442回 7175.27（ビルド665の単体テストと一致）

履歴を同期できない」「エキスパートを初期化できない」「メモリがない」「無限ループのためMQL5 Cloud Networkによってエキスパートが拒否された」というメッセージが大量に表示されます。

 

ビルド655

リモートエージェントが、あるシンボルに対して最適化に参加することを拒否する。

例：EURUSDの場合 - すべてOK！、EURJPYの場合 - ローカルエージェントのみ最適化。

 
Ashes:
テスト期間中に関わった道具の歴史は、私が知る限りでは変わっていない。

データ同期 中に、あたかも無傷であるかのように振る舞う「壊れた」コンテナに関する長年の問題がありました（クラウドエージェントでさえ、私のコンピュータ上にそのようなコンテナを発見し、問題の所在を突き止めるのに役立った）。このようなコンテナは、再同期時に強制終了され、置き換えられるようになりました。したがって、歴史が変わったのではないかという見方もできる。

"泡が落ち着くのを待って、おかわりを要求する"。2、3日待ってみよう。

dupter:

ビルド655

リモートエージェントが、あるシンボルに対して最適化に参加することを拒否する。

例：EURUSDの場合 - すべてOK！、EURJPYの場合 - ローカルエージェントのみ最適化。

リモートエージェントのログにアクセスできますか？

はい」の場合は、サービスデスクにご提示ください。

 

申請番号318662の ように、今後、土日をスキップする問題が解決されるかどうか、お伺いしたいです。

6月18日のラインをチャートに入れましたが、その日から6営業日、36本のバーが前にあります。

個人的には、Fiboのタイムゾーンを未来に置いて、日付を見たいのですが、間違っているでしょうね。

あるいは、先物の有効期限は6月18日になるが、それは線があるところではなく、長方形の端になる......。

 
Karlson:

今後、土日をスキップするために、この問題が解決されるかどうか知りたい。申請番号318662について

+ の質問に＋投票する。そうしなければならないのです。
 

もう一つの端末の写真を見てみましょう。まあ、日付の正確な位置が分かると、この変種の開発時期が推定できて現実的ですが...。

チャートの一番上には6月18日があり、実に36本の小節がある... そして18日はどこだ...


 
stringo:

データ同期 中に、あたかも無傷であるかのように振る舞う「壊れた」コンテナには長年の問題がありました（クラウドエージェントでさえ、私のコンピュータにそのようなコンテナがあることを発見し、問題の所在を突き止めるのに役立ちました）。このようなコンテナは、再同期時に強制終了され、置き換えられるようになりました。したがって、ストーリーが変わったのではないかという見方もできる。

"泡が落ち着くのを待って、おかわりを要求する"。2、3日待ってみよう。

ここでいう「容器」とは？

コンテナを入れ替えた後、ビルド642のテスターを実行すると、ビルド665と同じ結果を示すはずだという理解で合っていますか？

 
Ashes:

ここでいう「容器」とは、どのようなものですか？

コンテナを入れ替えた後、ビルド642のテスターを実行すると、ビルド665と同じ結果が表示されると考えてよろしいでしょうか？

コンテナとは、過去のデータの一部を保存しておく場所です。

はい、正しくご理解いただけましたでしょうか。テスターそのものではなく、テストエージェント 側に問題があったのです。

 
stringo:

コンテナは、履歴データの一部を保存するものです。

はい、正しくご理解いただけましたでしょうか。テスターそのものではなく、テストエージェント側に問題があったのです。

何かがうまくいっていない。

Tester (Testerbasesmetaquotes-demo__history╱)とMetatrader (basesmetaquotes-demo__history╱)で2011年の履歴を削除しています。

ビルド655でテストを実行（数回）したところ、履歴がダウンロードされ、削除されたファイルが 表示され、7175.27という結果が得られました。

テスターをビルド642に変更し、テストを実行します。2011年の歴史に変わりはありません。5605.09という結果が出た！？

ビルド642のログは11752200ティック、665のログは11752140です。

