エラー、バグ、質問 - ページ 748 1...741742743744745746747748749750751752753754755...3185 新しいコメント Andrey Sharov 2012.06.07 12:37 #7471 stringo:応募が受理されました。テスターでいくつかのバグが修正され、最適 化とシングルテストの結果の間に不一致が生じました。したがって、（Expert Advisorの作者である）あなたには、新しいビルドが正しく入力（または終了）されていないという根拠を示す責任があります。早ければ早いほど、みんなのためになります。作者であるあなたより、私たちの方がずっと大変なのです。ダミーのパラメータで最適化を実行しました（1000パスとしました）。その結果、クラウドは堂々と次のように報告した。ローカル 0タスク(0%), リモート 0タスク(0%), クラウド 512タスク(100%) ?-?総通過回数 484回（成功回数 457回）このうち15回結果 5605.09 (以前のビルドのエージェントが動作したかのように、以前のビルドのシングルテスト - 642, 619と一致)442回 7175.27（ビルド665の単体テストと一致） 履歴を同期できない」「エキスパートを初期化できない」「メモリがない」「無限ループのためMQL5 Cloud Networkによってエキスパートが拒否された」というメッセージが大量に表示されます。 Andrej Nikitin 2012.06.07 13:35 #7472 ビルド655リモートエージェントが、あるシンボルに対して最適化に参加することを拒否する。例：EURUSDの場合 - すべてOK！、EURJPYの場合 - ローカルエージェントのみ最適化。 Slava 2012.06.07 13:38 #7473 Ashes: テスト期間中に関わった道具の歴史は、私が知る限りでは変わっていない。データ同期 中に、あたかも無傷であるかのように振る舞う「壊れた」コンテナに関する長年の問題がありました（クラウドエージェントでさえ、私のコンピュータ上にそのようなコンテナを発見し、問題の所在を突き止めるのに役立った）。このようなコンテナは、再同期時に強制終了され、置き換えられるようになりました。したがって、歴史が変わったのではないかという見方もできる。"泡が落ち着くのを待って、おかわりを要求する"。2、3日待ってみよう。 Документация по MQL5: Получение рыночной информации / SymbolIsSynchronized www.mql5.com Получение рыночной информации / SymbolIsSynchronized - Документация по MQL5 Slava 2012.06.07 13:39 #7474 dupter:ビルド655リモートエージェントが、あるシンボルに対して最適化に参加することを拒否する。例：EURUSDの場合 - すべてOK！、EURJPYの場合 - ローカルエージェントのみ最適化。リモートエージェントのログにアクセスできますか？はい」の場合は、サービスデスクにご提示ください。 Olegs Kucerenko 2012.06.07 14:02 #7475 申請番号318662の ように、今後、土日をスキップする問題が解決されるかどうか、お伺いしたいです。6月18日のラインをチャートに入れましたが、その日から6営業日、36本のバーが前にあります。個人的には、Fiboのタイムゾーンを未来に置いて、日付を見たいのですが、間違っているでしょうね。あるいは、先物の有効期限は6月18日になるが、それは線があるところではなく、長方形の端になる......。 Andrew Petras 2012.06.07 14:14 #7476 Karlson:今後、土日をスキップするために、この問題が解決されるかどうか知りたい。申請番号318662について+ の質問に＋投票する。そうしなければならないのです。 Olegs Kucerenko 2012.06.07 14:22 #7477 もう一つの端末の写真を見てみましょう。まあ、日付の正確な位置が分かると、この変種の開発時期が推定できて現実的ですが...。チャートの一番上には6月18日があり、実に36本の小節がある... そして18日はどこだ... Andrey Sharov 2012.06.07 14:24 #7478 stringo:データ同期 中に、あたかも無傷であるかのように振る舞う「壊れた」コンテナには長年の問題がありました（クラウドエージェントでさえ、私のコンピュータにそのようなコンテナがあることを発見し、問題の所在を突き止めるのに役立ちました）。このようなコンテナは、再同期時に強制終了され、置き換えられるようになりました。したがって、ストーリーが変わったのではないかという見方もできる。"泡が落ち着くのを待って、おかわりを要求する"。2、3日待ってみよう。ここでいう「容器」とは？コンテナを入れ替えた後、ビルド642のテスターを実行すると、ビルド665と同じ結果を示すはずだという理解で合っていますか？ Slava 2012.06.07 14:53 #7479 Ashes:ここでいう「容器」とは、どのようなものですか？コンテナを入れ替えた後、ビルド642のテスターを実行すると、ビルド665と同じ結果が表示されると考えてよろしいでしょうか？コンテナとは、過去のデータの一部を保存しておく場所です。はい、正しくご理解いただけましたでしょうか。テスターそのものではなく、テストエージェント 側に問題があったのです。 Andrey Sharov 2012.06.07 18:50 #7480 stringo:コンテナは、履歴データの一部を保存するものです。はい、正しくご理解いただけましたでしょうか。テスターそのものではなく、テストエージェント側に問題があったのです。何かがうまくいっていない。Tester (Testerbasesmetaquotes-demo__history╱)とMetatrader (basesmetaquotes-demo__history╱)で2011年の履歴を削除しています。ビルド655でテストを実行（数回）したところ、履歴がダウンロードされ、削除されたファイルが 表示され、7175.27という結果が得られました。テスターをビルド642に変更し、テストを実行します。2011年の歴史に変わりはありません。5605.09という結果が出た！？ビルド642のログは11752200ティック、665のログは11752140です。 1...741742743744745746747748749750751752753754755...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
応募が受理されました。テスターでいくつかのバグが修正され、最適 化とシングルテストの結果の間に不一致が生じました。
したがって、（Expert Advisorの作者である）あなたには、新しいビルドが正しく入力（または終了）されていないという根拠を示す責任があります。早ければ早いほど、みんなのためになります。作者であるあなたより、私たちの方がずっと大変なのです。
ダミーのパラメータで最適化を実行しました（1000パスとしました）。
その結果、クラウドは堂々と次のように報告した。
ローカル 0タスク(0%), リモート 0タスク(0%), クラウド 512タスク(100%) ?-?
総通過回数 484回（成功回数 457回）
このうち
15回結果 5605.09 (以前のビルドのエージェントが動作したかのように、以前のビルドのシングルテスト - 642, 619と一致)
442回 7175.27（ビルド665の単体テストと一致）
履歴を同期できない」「エキスパートを初期化できない」「メモリがない」「無限ループのためMQL5 Cloud Networkによってエキスパートが拒否された」というメッセージが大量に表示されます。
ビルド655
リモートエージェントが、あるシンボルに対して最適化に参加することを拒否する。
例：EURUSDの場合 - すべてOK！、EURJPYの場合 - ローカルエージェントのみ最適化。
テスト期間中に関わった道具の歴史は、私が知る限りでは変わっていない。
データ同期 中に、あたかも無傷であるかのように振る舞う「壊れた」コンテナに関する長年の問題がありました（クラウドエージェントでさえ、私のコンピュータ上にそのようなコンテナを発見し、問題の所在を突き止めるのに役立った）。このようなコンテナは、再同期時に強制終了され、置き換えられるようになりました。したがって、歴史が変わったのではないかという見方もできる。
"泡が落ち着くのを待って、おかわりを要求する"。2、3日待ってみよう。
ビルド655
リモートエージェントが、あるシンボルに対して最適化に参加することを拒否する。
例：EURUSDの場合 - すべてOK！、EURJPYの場合 - ローカルエージェントのみ最適化。
リモートエージェントのログにアクセスできますか？
はい」の場合は、サービスデスクにご提示ください。
申請番号318662の ように、今後、土日をスキップする問題が解決されるかどうか、お伺いしたいです。
6月18日のラインをチャートに入れましたが、その日から6営業日、36本のバーが前にあります。
個人的には、Fiboのタイムゾーンを未来に置いて、日付を見たいのですが、間違っているでしょうね。
あるいは、先物の有効期限は6月18日になるが、それは線があるところではなく、長方形の端になる......。
今後、土日をスキップするために、この問題が解決されるかどうか知りたい。申請番号318662について
もう一つの端末の写真を見てみましょう。まあ、日付の正確な位置が分かると、この変種の開発時期が推定できて現実的ですが...。
チャートの一番上には6月18日があり、実に36本の小節がある... そして18日はどこだ...
データ同期 中に、あたかも無傷であるかのように振る舞う「壊れた」コンテナには長年の問題がありました（クラウドエージェントでさえ、私のコンピュータにそのようなコンテナがあることを発見し、問題の所在を突き止めるのに役立ちました）。このようなコンテナは、再同期時に強制終了され、置き換えられるようになりました。したがって、ストーリーが変わったのではないかという見方もできる。
"泡が落ち着くのを待って、おかわりを要求する"。2、3日待ってみよう。
ここでいう「容器」とは？
コンテナを入れ替えた後、ビルド642のテスターを実行すると、ビルド665と同じ結果を示すはずだという理解で合っていますか？
ここでいう「容器」とは、どのようなものですか？
コンテナを入れ替えた後、ビルド642のテスターを実行すると、ビルド665と同じ結果が表示されると考えてよろしいでしょうか？
コンテナとは、過去のデータの一部を保存しておく場所です。
はい、正しくご理解いただけましたでしょうか。テスターそのものではなく、テストエージェント 側に問題があったのです。
コンテナは、履歴データの一部を保存するものです。
はい、正しくご理解いただけましたでしょうか。テスターそのものではなく、テストエージェント側に問題があったのです。
何かがうまくいっていない。
Tester (Testerbasesmetaquotes-demo__history╱)とMetatrader (basesmetaquotes-demo__history╱)で2011年の履歴を削除しています。
ビルド655でテストを実行（数回）したところ、履歴がダウンロードされ、削除されたファイルが 表示され、7175.27という結果が得られました。
テスターをビルド642に変更し、テストを実行します。2011年の歴史に変わりはありません。5605.09という結果が出た！？
ビルド642のログは11752200ティック、665のログは11752140です。