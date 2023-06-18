エラー、バグ、質問 - ページ 370

stringo:

はい、エラーは出ています。テスターでは、イベントはCHARTEVENT_CUSTOM を考慮せずにイベント番号に到達します。

次のビルドで修正される予定です。

また、（インジケータで作成した）オブジェクトからCHARTEVENT_OBJECT_CREATEおよびCHARTEVENT_OBJECT_DELETE イベントを受信しないことは残るのでしょうか？
 
これらのイベントの発生を選択的に有効化／無効化する仕組みが用意される。
 
少なくとも、誰かがイベントの無効化を待っていた...。NewTick イベントを無効化するオプションに同意してもらえなかった :(
 
mql5:
警戒してくれてありがとう、直りました。430 版のコンパイラでは、コメントで intu 変数の名前を設定するとエラーになるようです。

私は知らない、それは私のためにうまく動作します：// WinXP SP2、MT5 32x

--------------------------------

いや、ごまかしました。再コンパイルすると、このようになりました。


 
notused:

最後のビルド（430）でForward periodとCustom Maxでテストすると-ハングする（Forwardテストに切り替えた瞬間のようです）。最初はExpert Advisorのせいにしていたのですが、次のコードを確認しました。

1から1000まで、すべてのティック、USDCAD、2011年1月1日から今日までのM4（Forwardで - 任意の期間）を最適化するようにパラメータを設定しました。フリーズする。リモートエージェントの切断 - ターミナルを再起動した - それもハングアップする。フォワードピリオドを削除 - 動作します。カスタムマックスが原因かどうか......確認はしていない。このビルドの前 - すべてが機能していました。

メッセージをありがとうございました。次のビルドで修正される予定です。
 
papaklass:
最新ビルド（430）では、「Market Watchで選択したすべてのシンボル」を選択すると、最適化 結果が表示されなくなりました。誰か理由を知っていますか？ちなみに、「最適化グラフ」タブでは、すべての結果が描画されます。
固定されています。この修正は次のビルドで利用可能になる予定です。
 
開発者の皆様、このビルドのリリースを早める方法はないでしょうか、フォワードでターミナルがハングアップして作業が止まってしまってから1週間が経ちますので。
 
))))))))幼稚園...土曜の朝からこんなに幸せとは...。
 
また、何を根拠に見知らぬ人にそのような発言をすることが許されているのでしょうか？ざっくり言うと、"お前は誰だ？"ということです。
「幼稚園」とは、開発者が適切なテストを行わずに、（私や他の多くの人々にとって）致命的なビルドをリリースすることです。

のバグがあり、長い間アップデートをリリースすることができませんでした。今は本当に落ち込んでいます。

 
他の端末とバグの数を交互に見ていくのもいいかもしれませんね...。

そして、仕事の費用がどうのこうのというのは、幼稚園の話ですが......。

このプログラムの開発費を開発者に支払ったか？そうでなければ、答えはわかっているはず...。

契約書と支払い証明書があれば、あとはタイミングを伺います。

