エラー、バグ、質問 - ページ 745

新しいコメント
 
notused:
このコードは、一度も警告を出さずにコンパイルされます。おそらくコンパイルもできないはずですが。
投稿ありがとうございました。

この操作はMQL5ではuinonの代わりとして許可されています。

解決済みです。警告を追加します。そして、警告をなくすための構造への明示的な変換。
 

だから細かい不正確さ（ヒントの8という数字について）

 
olyakish:

だから細かい不正確さ（ヒントの8という数字について）

何が気に入らないのか？8つのオーバーロードされた関数。上下に押して、必要なオーバーロードを選択します。
 
TheXpert: 何が気に入らないのでしょうか？8つのオーバーロードされた関数があります。上下に押すことで、必要なオーバーロードを選択することができます。

MetaEditorでMT5のtipが大文字小文字が違うと表示されないのはなぜか教えてください。 MT4では大文字小文字は関係ないのですが、ここではひどく不便で、MetaEditorの設定が間違っているようです。

 
TheXpert:
何が気に入らないのか？8つのオーバーロードされた関数。上下にクリックすることで、必要なオーバーロードを選択することができます。

ただ、編集でこの機能のオプションは1つだけ（タイプダブルの 場合）と書いてあり、他については触れられていないのです。

Инициализирует числовой массив указанным значением.

void  ArrayInitialize(
   double  array[],     // инициализируемый массив
   double  value        // значение, которое будет установлено
   );
 

Параметры

array[]

[out]  Числовой массив, который нужно инициализировать.
Документация по MQL5: Основы языка / Типы данных / Вещественные типы (double, float)
Документация по MQL5: Основы языка / Типы данных / Вещественные типы (double, float)
  • www.mql5.com
Основы языка / Типы данных / Вещественные типы (double, float) - Документация по MQL5
 
IgorM:

MetaEditorでMT5のtipが大文字小文字が違うと表示されないのはなぜか教えてください。 MT4では大文字小文字は関係ないのですが、ここではひどく不便で、MetaEditorの設定が間違っているようです。

私ではありません。私自身は好きではありません。かなり不便です。
 
TheXpert: それは自分には関係ない。私自身は好きではありません。とても不便なんです。

つまり、何かの設定ではなく、メタエディタ5でのキューの働き方なのでしょうか？

うーん、まあ、なぜあなたはそのようなヒントを必要とする場合は、推測されていない、あなたはまだヘルプに取得する必要があり、私は失礼になりたくないが、その後明らかに開発者に "信用ではない" - MT4のヒントで言語を学ぶとき私に多くのことを助けた。

 
stringo:

範囲外はコンパイラからではありません。これはRuntimeエラー です。

ランタイムシステムは愚かにもオフセットを計算してしまい、不正なインデックスが計算に関与していたとしても何も起こりません。しかし、あなたは配列の限界を超えてはいません。しかし、スマートな方法で、それぞれ個別にインデックスをチェックすれば、実行に具体的なブレーキがかかります

つまり、バグではなく、機能なのです（そのように設計されているのです）。
mql5 です。
メッセージをありがとうございました。

この操作はMQL5ではuinonの代わりとして許可されています。

解決済みです。警告を追加します。そして、警告をなくすための構造への明示的な変換。
ありがとうございます。アシスタントのせいで一度苦しんだことがある（自動置換）。エラーを見つけるのに時間がかからなかったのが幸いでした。
 
notused:
つまり、バグではなく、機能なのです（そのように設計されているのです）。
実はこれ、バグなんです。何ができるかを考えてみる。
 

磁化はオープン価格までしか効かないのでしょうか？

これ以上正確に言うと、スケーリングのズレとかがあるような気がします。

トレンドはバーの間のどこかで止まっている。

1...738739740741742743744745746747748749750751752...3185
新しいコメント