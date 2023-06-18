エラー、バグ、質問 - ページ 745 1...738739740741742743744745746747748749750751752...3185 新しいコメント Ilyas 2012.05.28 09:03 #7441 notused: このコードは、一度も警告を出さずにコンパイルされます。おそらくコンパイルもできないはずですが。 投稿ありがとうございました。 この操作はMQL5ではuinonの代わりとして許可されています。 解決済みです。警告を追加します。そして、警告をなくすための構造への明示的な変換。 Alexey Klenov 2012.05.28 09:40 #7442 だから細かい不正確さ（ヒントの8という数字について） TheXpert 2012.05.28 09:46 #7443 olyakish:だから細かい不正確さ（ヒントの8という数字について） 何が気に入らないのか？8つのオーバーロードされた関数。上下に押して、必要なオーバーロードを選択します。 Igor Makanu 2012.05.28 10:07 #7444 TheXpert: 何が気に入らないのでしょうか？8つのオーバーロードされた関数があります。上下に押すことで、必要なオーバーロードを選択することができます。MetaEditorでMT5のtipが大文字小文字が違うと表示されないのはなぜか教えてください。 MT4では大文字小文字は関係ないのですが、ここではひどく不便で、MetaEditorの設定が間違っているようです。 Alexey Klenov 2012.05.28 10:15 #7445 TheXpert: 何が気に入らないのか？8つのオーバーロードされた関数。上下にクリックすることで、必要なオーバーロードを選択することができます。ただ、編集でこの機能のオプションは1つだけ（タイプダブルの 場合）と書いてあり、他については触れられていないのです。Инициализирует числовой массив указанным значением. void ArrayInitialize( double array[], // инициализируемый массив double value // значение, которое будет установлено ); Параметры array[] [out] Числовой массив, который нужно инициализировать. Документация по MQL5: Основы языка / Типы данных / Вещественные типы (double, float) www.mql5.com Основы языка / Типы данных / Вещественные типы (double, float) - Документация по MQL5 TheXpert 2012.05.28 10:19 #7446 IgorM:MetaEditorでMT5のtipが大文字小文字が違うと表示されないのはなぜか教えてください。 MT4では大文字小文字は関係ないのですが、ここではひどく不便で、MetaEditorの設定が間違っているようです。 私ではありません。私自身は好きではありません。かなり不便です。 Igor Makanu 2012.05.28 11:12 #7447 TheXpert: それは自分には関係ない。私自身は好きではありません。とても不便なんです。つまり、何かの設定ではなく、メタエディタ5でのキューの働き方なのでしょうか？ うーん、まあ、なぜあなたはそのようなヒントを必要とする場合は、推測されていない、あなたはまだヘルプに取得する必要があり、私は失礼になりたくないが、その後明らかに開発者に "信用ではない" - MT4のヒントで言語を学ぶとき私に多くのことを助けた。 Valerii Mazurenko 2012.05.28 22:47 #7448 stringo:範囲外はコンパイラからではありません。これはRuntimeエラー です。ランタイムシステムは愚かにもオフセットを計算してしまい、不正なインデックスが計算に関与していたとしても何も起こりません。しかし、あなたは配列の限界を超えてはいません。しかし、スマートな方法で、それぞれ個別にインデックスをチェックすれば、実行に具体的なブレーキがかかります つまり、バグではなく、機能なのです（そのように設計されているのです）。mql5 です。 メッセージをありがとうございました。 この操作はMQL5ではuinonの代わりとして許可されています。 解決済みです。警告を追加します。そして、警告をなくすための構造への明示的な変換。 ありがとうございます。アシスタントのせいで一度苦しんだことがある（自動置換）。エラーを見つけるのに時間がかからなかったのが幸いでした。 Slava 2012.05.29 07:28 #7449 notused: つまり、バグではなく、機能なのです（そのように設計されているのです）。 実はこれ、バグなんです。何ができるかを考えてみる。 Alexey Klenov 2012.05.29 13:56 #7450 磁化はオープン価格までしか効かないのでしょうか？これ以上正確に言うと、スケーリングのズレとかがあるような気がします。トレンドはバーの間のどこかで止まっている。 1...738739740741742743744745746747748749750751752...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
このコードは、一度も警告を出さずにコンパイルされます。おそらくコンパイルもできないはずですが。
この操作はMQL5ではuinonの代わりとして許可されています。
解決済みです。警告を追加します。そして、警告をなくすための構造への明示的な変換。
だから細かい不正確さ（ヒントの8という数字について）
MetaEditorでMT5のtipが大文字小文字が違うと表示されないのはなぜか教えてください。 MT4では大文字小文字は関係ないのですが、ここではひどく不便で、MetaEditorの設定が間違っているようです。
何が気に入らないのか？8つのオーバーロードされた関数。上下にクリックすることで、必要なオーバーロードを選択することができます。
ただ、編集でこの機能のオプションは1つだけ（タイプダブルの 場合）と書いてあり、他については触れられていないのです。
つまり、何かの設定ではなく、メタエディタ5でのキューの働き方なのでしょうか？
うーん、まあ、なぜあなたはそのようなヒントを必要とする場合は、推測されていない、あなたはまだヘルプに取得する必要があり、私は失礼になりたくないが、その後明らかに開発者に "信用ではない" - MT4のヒントで言語を学ぶとき私に多くのことを助けた。
範囲外はコンパイラからではありません。これはRuntimeエラー です。
ランタイムシステムは愚かにもオフセットを計算してしまい、不正なインデックスが計算に関与していたとしても何も起こりません。しかし、あなたは配列の限界を超えてはいません。しかし、スマートな方法で、それぞれ個別にインデックスをチェックすれば、実行に具体的なブレーキがかかります
つまり、バグではなく、機能なのです（そのように設計されているのです）。
磁化はオープン価格までしか効かないのでしょうか？
これ以上正確に言うと、スケーリングのズレとかがあるような気がします。
トレンドはバーの間のどこかで止まっている。