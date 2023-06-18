エラー、バグ、質問 - ページ 737 1...730731732733734735736737738739740741742743744...3185 新しいコメント Slava 2012.05.07 14:56 #7361 -Alexey-: なぜ「開始」ボタンを押すと、最初の入金レベルからではなく、前回のテストが終了したレベルからテストが行われるのですか？4ではそのような問題はありません。初回入金額からテストを始めるには？ご指摘の状況を再現することはできません。詳しくはこちら 削除済み 2012.05.07 23:48 #7362 stringo:ご指摘の状況を再現することはできません。詳細を教えてください。 私は、ウィザードで ストップのある平均にパラボリックを発生させます。オープンプライスでテストを実行し、キャンセルをクリックします。2回目に実行したところ、上記のような状況になりました（残高と資本のチャートは新たに描かれず継続されます）。ウィザードにないExpert AdvisorはOKです。 Мастер MQL5: Создание эксперта без программирования 2010.12.15MetaQuotes Software Corp.www.mql5.com Вы хотите быстро проверить торговую идею, не тратя времени на программирование? Выберите в "Мастере MQL5" нужный тип торговых сигналов, подключите модули сопровождения позиций и управления капиталом - на этом вся работа закончена. Создайте свои реализации модулей или закажите их через сервис "Работа" - и комбинируйте новые модули с уже существующими. Alexey 2012.05.08 14:49 #7363 これはバグと思われます。多通貨テストモードにおいて、2つの計器に新しいバーが 表示されるのを待つと、テスターが正しく動作しない。少し説明します。isNewBar関数では、メインシンボルに新しいバーが現れたら、ループ内で他のシンボルに新しいバーが現れるのを待ちます。コードを貼り付けています。//в тестере баг в режиме мультивалютного тестирования //позиция открывается если на двух инструментах появился новый бар #include <Trade\Trade.mqh> #include <Trade\OrderInfo.mqh> #include <Trade\PositionInfo.mqh> //--- input parameters input int Per=10;//период средней input string Instrum1="EURUSD";//первый инструмент input string Instrum2="GBPUSD";//второй инструмент //------------------------------------------------------- CTrade trade;//торговые функции COrderInfo orderinfo;//информация об ордере CPositionInfo posinfo;//информация о позиции int hiMA ;//хэндл индикатора int OnInit() { hiMA=iMA(_Symbol,_Period,Per,0,MODE_SMA,PRICE_OPEN) ; if(hiMA < INVALID_HANDLE) return(-1) ; return(0); } //==================================================================== void OnDeinit(const int reason) { IndicatorRelease(hiMA) ; } //===================================================================== void OnTick() { if(!isNewBar(Instrum2)) return ; //Print(" Это новый бар "); double Ma[1] ;//показания индикатора CopyBuffer(hiMA,0,0,1,Ma) ; MqlTick price;// будет использоваться для получения текущих/последних котировок цены bool possel=posinfo.Select(Instrum1) ; SymbolInfoTick(Instrum1,price) ; if(possel && price.bid > Ma[0] && posinfo.PositionType() == POSITION_TYPE_SELL) {//цена выше средней закрываем короткую позу trade.PositionClose(Instrum1) ; return ; } if( !possel && price.bid > Ma[0]) {//цена выше средней нет поз открываем длинную позу trade.Buy(0.1,Instrum1,0,0,0,NULL) ; return ; } if( possel && price.ask < Ma[0] && posinfo.PositionType() == POSITION_TYPE_BUY) {//цена ниже средней закрываем длинную позу trade.PositionClose(Instrum1) ; return ; } if(!possel && price.ask < Ma[0]) {// цена ниже средней нет поз открываем короткую позу trade.Sell(0.1,Instrum1,0,0,0,NULL) ; } return ; } //======================================================================= bool isNewBar(string other_symbol) {//возвращает труе если новый бар на двух инструментах static datetime last_bar_time=0; int cntsleep ; if(last_bar_time==0) {//--- это первый вызов, запишем время открытия и выйдем last_bar_time=(datetime)SeriesInfoInteger(_Symbol,Period(),SERIES_LASTBAR_DATE); return(false); } datetime curr_time=(datetime)SeriesInfoInteger(Symbol(),Period(),SERIES_LASTBAR_DATE); if(curr_time!=last_bar_time) {//время открытия не совпадает это новый бар last_bar_time=curr_time; cntsleep=0 ; while(!(curr_time == (datetime)SeriesInfoInteger(other_symbol,Period(),SERIES_LASTBAR_DATE))) {// ждем появления нового бара на втором инструменте Sleep(5000); if(cntsleep >10) return(false) ;// недождались cntsleep++ ; } return(true) ; } return(false) ; } Обработчик события "новый бар" 2010.10.04Konstantin Gruzdevwww.mql5.com Язык программирования MQL5 позволяет решать задачи на совершенно новом уровне. Даже те задачи, которые уже вроде имеют решения, благодаря объектно-ориентированному программированию могут подняться на качественно новый уровень. В данной статье специально взят простой пример проверки появления нового бара на графике, который был преобразован в достаточно мощный и универсальный инструмент. Какой? Читайте в статье. Rashid Umarov 2012.05.08 16:22 #7364 ivandurak:これはバグと思われます。マルチカレンシーテストモードで、2つの計器に新しいバーが 表示されるのを待つと、テスターが正しく動作しない。具体的にどのような点がバグだと思われますか、ご説明ください。テストの内容、得られた結果、期待される結果などの詳細が示されていませんね。 さらに、「MetaTrader 5におけるテストの基本」にもご注目ください。ダニの発生メカニズムや基本的な考え方を解説しています。 Alexey 2012.05.09 04:31 #7365 Rosh: 具体的にどのような点がバグだと思われますか、ご説明ください。テストの詳細や得られた結果が示されておらず、期待される結果がわからないのでは？ さらに、「MetaTrader 5におけるテストの基本」にもご注目ください。ダニの発生メカニズムや基本的な考え方を解説しています。 簡単なことです。 最適化のためにExpert Advisorを起動し、その結果を確認します。例えば、4番目のパスを選択し、Expert Advisorを実行し、すべての取引でその正常な動作を取得します - ここにレポートがあります。予感がします。多通貨最適化モードでは、オープンバーで取引が開始されていない場合、テスターはバーに取引をバインドすることができません。isNewBar関数がループをコメントアウトし、他のシンボルでの新しいバーの出現を待たない場合、すべてが機能します。Terminal version 5 build 642.そこから記事とコードを読ませていただきました。とはいえ、自分でもわかっているので、再読することもあるかもしれませんが。ハッピーホリデー Alexander 2012.05.11 07:17 #7366 -Alexey-:ウィザードで、ストップがパラボリックの中型のEAを 生成しました。オープンプライスでテストを実行し、「キャンセル」をクリックする。2回目に実行したところ、上記のような状況になりました（残高と資本のチャートは再描画されず継続されます）。ウィザードにないExpert AdvisorはOKです。を指定して、サービスデスク・アプリケーションを 作成します。ビルド番号システムのビットモードとWindowsのバージョンです。Expert Advisor のコードを囲んでください。EA設定と入力パラメータ Alexey 2012.05.13 04:56 #7367 以下はコードの一部です。trpar2=falseの とき、パラメータinput int grusdchf=100; input int grusdjpy=100; を最適化しないようにするにはどうしたらよいか。//------------------------------------------------------------ input bool trpar1=true ;//разрешение торговли по EURUDSD input int greurusd=100;//сетка для EURUSD input int grgbpusd=100;//сетка для GBPUSD //------------------------------------------------------------ input bool trpar2=true;// input int grusdchf=100;// input int grusdjpy=100;// //------------------------------------------------------------ input bool trpar3=true;// input int graudjpy=100;// input int grchfjpy=100;// Anatoli Kazharski 2012.05.13 05:41 #7368 ivandurak:以下はコードの一部です。trpar2=falseの とき、パラメータinput int grusdchf=100; input int grusdjpy=100; を最適化しないようにするにはどうしたらよいか。これらのパラメータに対して、テスターのチェックボックスにチェックを入れないでください。あるいは、質問を明確にしないと、あいまいな表現になってしまいます。:) Vladimir Gomonov 2012.05.13 07:28 #7369 質問です。オブジェクトポインタの配列を関数に渡す必要があります。もちろん参照で（配列）。どのような構文を使用すればよいのでしょうか？void MyFunc(MyClass &*MayClassPointersArray[]); / не компилируется. void MyFunc(MyClass *&MayClassPointersArray[]); / компилируется, но сомневаюсь что смысл правильныйそれとも、何か別の使い方をしたほうがいいのでしょうか？ Olegs Kucerenko 2012.05.13 07:55 #7370 ivandurak:以下はコードの一部です。trpar2=falseの とき、パラメータinput int grusdchf=100; input int grusdjpy=100; を最適化しないようにするにはどうしたらよいか。input bool trpar2=true; input int grusdchf=100; input int grusdjpy=100; if (trpair2==false) // если false то всегда 100 { x_grusdchf=100; x_grusdjpy=100; } else // если true то значения с перебора { x_grusdchf=grusdchf; x_grusdjpy=grusdjpy; } チェックボックスは3つの入力すべてで有効になっており、その後falseでロックされます。 1...730731732733734735736737738739740741742743744...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
なぜ「開始」ボタンを押すと、最初の入金レベルからではなく、前回のテストが終了したレベルからテストが行われるのですか？4ではそのような問題はありません。初回入金額からテストを始めるには？
ご指摘の状況を再現することはできません。
詳しくはこちら
ご指摘の状況を再現することはできません。
詳細を教えてください。
これはバグと思われます。
多通貨テストモードにおいて、2つの計器に新しいバーが 表示されるのを待つと、テスターが正しく動作しない。
少し説明します。isNewBar関数では、メインシンボルに新しいバーが現れたら、ループ内で他のシンボルに新しいバーが現れるのを待ちます。
コードを貼り付けています。
これはバグと思われます。
マルチカレンシーテストモードで、2つの計器に新しいバーが 表示されるのを待つと、テスターが正しく動作しない。
具体的にどのような点がバグだと思われますか、ご説明ください。テストの内容、得られた結果、期待される結果などの詳細が示されていませんね。
さらに、「MetaTrader 5におけるテストの基本」にもご注目ください。ダニの発生メカニズムや基本的な考え方を解説しています。
具体的にどのような点がバグだと思われますか、ご説明ください。テストの詳細や得られた結果が示されておらず、期待される結果がわからないのでは？
さらに、「MetaTrader 5におけるテストの基本」にもご注目ください。ダニの発生メカニズムや基本的な考え方を解説しています。
簡単なことです。
最適化のためにExpert Advisorを起動し、その結果を確認します。
例えば、4番目のパスを選択し、Expert Advisorを実行し、すべての取引でその正常な動作を取得します - ここにレポートがあります。
予感がします。多通貨最適化モードでは、オープンバーで取引が開始されていない場合、テスターはバーに取引をバインドすることができません。
isNewBar関数がループをコメントアウトし、他のシンボルでの新しいバーの出現を待たない場合、すべてが機能します。Terminal version 5 build 642.
そこから記事とコードを読ませていただきました。とはいえ、自分でもわかっているので、再読することもあるかもしれませんが。
ハッピーホリデー
ウィザードで、ストップがパラボリックの中型のEAを 生成しました。オープンプライスでテストを実行し、「キャンセル」をクリックする。2回目に実行したところ、上記のような状況になりました（残高と資本のチャートは再描画されず継続されます）。ウィザードにないExpert AdvisorはOKです。
を指定して、サービスデスク・アプリケーションを 作成します。
以下はコードの一部です。trpar2=falseの とき、パラメータinput int grusdchf=100; input int grusdjpy=100; を最適化しないようにするにはどうしたらよいか。
以下はコードの一部です。trpar2=falseの とき、パラメータinput int grusdchf=100; input int grusdjpy=100; を最適化しないようにするにはどうしたらよいか。
これらのパラメータに対して、テスターのチェックボックスにチェックを入れないでください。あるいは、質問を明確にしないと、あいまいな表現になってしまいます。:)
質問です。
オブジェクトポインタの配列を関数に渡す必要があります。もちろん参照で（配列）。
どのような構文を使用すればよいのでしょうか？
それとも、何か別の使い方をしたほうがいいのでしょうか？
以下はコードの一部です。trpar2=falseの とき、パラメータinput int grusdchf=100; input int grusdjpy=100; を最適化しないようにするにはどうしたらよいか。