正直、多通貨解析には疎いので、わからないことがあったらご容赦ください。4で多通貨を書くので、アマチュア（ノンプロ）レベルの配慮がある。4でボラを書いています。私の場合、ブローカーの回答の遅延の分析から、M5のみ（私のところではクローズで）仕事をするかもしれないという結論に達しました。リクオートやディレイなどが発生することもあります。というように、すべてのペアで。5分あれば、全ペアの発注が可能です。これは多通貨取引 であって、分析ではない。つまり、ティックワイズで多通貨分析を行うとしても、1分間で数十ペアを分析するのは非常に難しいということです。このあたりは非同期モードでの5回の方が速いのですが、それでも1分間でチェックしきるのは不可能で、エラーによっては一時停止をする必要があります。
 
voix_kas:

MT5は主に(IMHO) それは取引ツールでもなく、可視化ツールでも なく、ロボット化 ツールなのです!

開発者が取引端末を 作らないことが判明...。

MTSは取引端末ではありません。

hrenfx:
PMで試みました。もう二度と挑戦しない。

残念ながら、バーの空洞を埋めるという点では変化はない。

 
Urain:

さて、同期もとったのですが、「同じ日付で異なるインジケータの値が異なる計器に描画される」というお客様の発言で、これらの努力はすべて覆され、そのような議論に対して私は何も防御することができません。

お客様は敏感な方で、検収前に別のチャートで動かし、ヒストリーで巻き戻し、同じ日付のチャートに縦線を 2本入れてみたら、ほら、インジケーターのデータが違うじゃないですか。

同じバー上に同時に異なる値が存在してはならない。何か不完全燃焼だったのでしょう。私自身は（おおよそ）このような方法でやっていました。

  1. 各マルチバーの時間を持つ配列を含む、同期されたマルチバーの履歴を作成しました。
  2. そして、マルチバーのヒストリーを用いて、そのマルチバーごとに指標値を取得し、すべての計算を行う。
  3. そして、そのシンボルの実際のバー（ターミナルに表示される）を調べ、対応するマルチバーに対応するインジケータの値をその場所に配置するのです。
for (i = 0; i < MatrixRows; i++)
  Buffer[iBarShift(Symbol(), Period(), Times[i])] = Data[i];

この方法であれば、そのような齟齬は生じないでしょう。

2つ目の項目でワンアクションだけでなく、1つ目と3つ目の項目を挿入することが、いかに面倒なことかわかりますか？最適化の際、すべてのパスで発生します。このようなマルチインディケーターは、どれくらいの速度で最適化されるのでしょうか？

 
Renat:

残念ながら、バーの空洞を埋めるという点では、何ら変わりはありません。

それは残念なことです。イベントがないこともまた、イベントである。

 
sergeev:

と、みんな知らない！ 開発者は取引端末を作って いないことが判明......。

作家よ、もっと書け。

多分、彼は過度に断定的なんだろうけど・・・。

縦線、円弧、台形の描き方を教えてください。

このようなテストは、根拠がないものではありません。

 
Renat:

残念ながら、バーの空洞を埋めるという問題には変化がないでしょう。

なーんだ、そんな松葉杖は今は必要ないんだ。

今はバーの開店 時に欲しいと思っているので、駆け引きは関係ないのですが :)

ZSはバークロックのジェネレーターをください。

 
-Alexey-:
ここでは多通貨取引について話して いますが、分析についてではありません。ティックバイティックの多通貨分析をするにしても、1分間で何十ペアも取引するのは問題があるということです。このあたりは非同期モードでの5回の方が速いのですが、それでも1分間でチェックしきるのは不可能で、エラーによっては一時停止をする必要があります。

MT4での非同期は、複数の端末を並行して稼働させ、異なるシンボルで同時に取引注文を送信することで実現します。ええ、面倒ですが、本当に本当に必要なら解決できます。

同じMT4で1～2秒で十数本のFIを同時に取引することが可能です。要はブローカー 選びです。

hrenfx:

同じタイムバー上に異なる値が存在することはないはずです。何か悪いことをしたのでは？私自身は（おおよそ）このような方法でやっていました。

  1. 私は、各マルチバーの時間を持つ配列を含む、同期されたマルチバーの履歴を作成しました。
  2. そして、マルチバーのヒストリーを用いて、そのマルチバーごとに指標値を取得し、すべての計算を行う。
  3. そして、そのシンボルの実際のバー（ターミナルに表示される）を調べ、対応するマルチバーに対応するインジケータの値をその場所に配置するのです。

この方法であれば、そのような齟齬は生じないでしょう。

2つ目の項目でワンアクションだけでなく、1つ目と3つ目の項目を挿入することが、いかに面倒なことかわかりますか？最適化の際には、あらゆるパスで発生します。このようなマルチインディケーターによる最適化は、どれくらいのスピードで行われるのでしょうか？

まあ、同期が必要なインジケーターのコードがある場合と、その元になるex5のインジケーターがある場合ですが、多通貨のインジケーターが 必要な場合は、そのようになります。
とにかく、もういい加減に蹴散らして、自分の中で話題を閉じます。

私のIMHOの意見は、「クロックジェネレーターが必要」です。その間に

