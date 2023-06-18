エラー、バグ、質問 - ページ 682 1...675676677678679680681682683684685686687688689...3185 新しいコメント Renat Fatkhullin 2012.03.25 15:01 #6811 x100intraday: もちろん、キャッシュはディスク上に置くべきで、どこかに置くべきものではありませんが...。をRAMに保存しますか？ メモリに保存し、アプリケーションの開始時に構築する。5秒かけて状態を再構築し、その後作業する。難しいことは泣かないでください。市場を分析するのはあなたのプログラムであり、その問題なのです。すべての情報は、私たちの側で提供されます。自分の私的な仕事を他人に押し付けて、「踏み込みたくない」と汚名を着せるのは、よほど傲慢で理解不能な人でなければできないことでしょう。 Andrey Vasiliev 2012.03.25 15:25 #6812 Renat:私の経験では、空白を埋めることはナンセンスで自己欺瞞であり、その埋められた物語を手に入れたらすぐにその姿を現すことがはっきりわかっています。この問題は、この10年間、何度も指摘されてきた。10年前から聞こえてくる要望は、おそらくまだ具体的なユニバーサルソリューションに変換されていないはずです。端末が履歴の穴を埋めないという事実の主な結果として、手動取引 中に取引パターンを視覚的に区別することが不可能になります。というのも、バーを飛ばすと経年変化で形状が大きく歪む可能性があるからです。 x572intraday 2012.03.25 15:35 #6813 Renat:メモリに保存し、アプリケーションの開始時に構築する。5秒かけて状態を再構築してから、仕事に取りかかります。それはあなたのプログラムであり、市場を分析するのは彼らの問題なのです。すべての情報は、私たちの側で提供されます。自分のプライベートな仕事を他人に丸投げして、「踏み込みたくない」と烙印を押すなんて、よほど傲慢で理解不能な人でないとできないことです。傲慢さ、プライバシーの無さ、理解力の無さと何か関係があるのか？自分の欠点を自覚しているか？何ヶ月も、何年も見て見ぬふりをする（ありがたいユーザーである私たちが、餌の手を噛み切るのはおこがましいような）。さて、優しさを否定して論理だけを残すとしたら、極限への磁場を持つグラフィカルなTAオブジェクトをどのように磁化するのでしょうか。おとぎ話では語れない！...。端末の 設定で、アンカー半径をピクセル単位で調整することができますが、目の上のたんこぶのようにはいきません。つまり、半径はまったく関係なく、棒の上にある点の高 さだけが問題なのです。だから、騙されやすい国民を欺くのではなく、せめて物事の正式名称を呼んでほしい。それだけでなく、粗末な装丁ですが、根気があるんですよね～、今でも手作業で何かを仕上げたい時に使っています。正確なオートバインディングのすべてのケースであまり良くないというだけなら、それほど目立たないのですが、いや、5％のケースでしか機能しないので、いつも見ることができないのです。あるMT4 ユーザーは、M 1に戻らず、極値への退屈なストレッチ（同じタイプ：した-忘れた）に従事しないように、どんなTFにも、少なくともMT5 には正確にオートリンクすることを夢見ていました。しかし、ついに彼は、「した-信じて-確認しなかった-忘れた-最も予想外の場所で歪んだ-シフトしたオブジェクトのために過度に高い位置のためにTPで利益を得なかった」という形の偽エラーが発生しました。また信頼できるエンドユーザーのせいなのか？暇なときに、手動でチャートにオブジェクトをたくさん描いてみて、基準点によってM 1でスクロールしながら歩いて、気持ちをなくしてください。シフトは微々たるもの？市場には、ノイズさえも無視できるものはまったくないのですそろそろ気づいてもいいんじゃないですか？しかし、それが!最も注目すべきは、愛国者たちは皆、近くにあるいくつかの同じ極値、つまりフラクタル、の一番右側に物体を固定するのに対して、あなたはなぜか、ジグザグやその他の真の愛国者とは思想的に異なるアルゴリズムを使って一番左側の極値に固定することである。そう、相場には正確に解釈できるものはないのですが、相場は密集した「ギターの弦」（Fibo Timezoneのアナロジー）から、最後の右手の弦まで効いてきて、初めて方向転換する傾向があることが、統計的に観察されているのです。そして、一番右の「ひも」を見るにはどうしたらいいのでしょうか？そう、「Fibozones」の即興的な右手構築の方が左手構築より好きだということです...。その結果、「自分のために」あなたは秘密の松葉杖を発明し、それを使ってチャート上にオブジェクトを配置していることがわかりました。同じタスクについて、ユーザーは自分を責め、自分自身の何かを考え出すべきで、ツールや知性が限られていると文句を言ってはいけないのです。 Andrey F. Zelinsky 2012.03.25 15:42 #6814

x100intraday:つまり、H4のHighバーにオブジェクトを配置する場合、オブジェクトを配置するターミナル関数自身が、対応するM1レンジの「時間」座標を計算しなければならないということでしょうか？

x572intraday 2012.03.25 15:51 #6815

abolk: つまり、High H4-barにオブジェクトを配置する場合、オブジェクトを配置する端末機能自身が、対応するM1レンジでの座標「時間」を計算しなければならないと言いたいのですか？MT5で グラフィカルなTAオブジェクトを手動でいじるということであれば、すでに存在し、長い間、不快な不完全さを伴っています。MQLでオブジェクトを正確に位置決めするプログラミングについて言えば、それはまだ存在しない。かつてRenatは、MQLにそのような機能を実装することについて、まどろっこしい仮説の議論に応じさえしたが...。そして、それはどこにあるのでしょうか？マヤさん、こんにちは。

Andrey F. Zelinsky 2012.03.25 15:54 #6816

x100intraday:MT5で グラフィカルなTAオブジェクトを手動でいじるということであれば、すでに存在し、ずいぶん前に行われましたが、不快なエラーが発生しました。MQLでオブジェクトを正確に位置決めするプログラミングといえば、それはまだ存在しない。かつてRenatは、MQLにそのような機能を実装するための弱々しい仮説の議論をしたこともあったが...。そして、その行方は......？そこで、この座標をいじる簡単なスクリプトを書きます。例えば私はH4とD1で仕事をしていますが、M1でのオブジェクト位置の違いは気になりません。私は、端末は何でもできる「モンスター」のようなものであってはならないと思います。そうすると、多かれ少なかれ弱いコンピューターにその重さとブレーキがかかることは想像できます。十分な内部プログラミング言語があれば、端末の機能不足は解消される。

Renat Fatkhullin 2012.03.25 16:01 #6817

x100intraday:傲慢さ、プライバシーの問題、誤解がどうしたって？自分の欠点を自覚しているか？何ヶ月も何年も見て見ぬふりをする（我々ありがたいユーザーが餌の手に食いつくのはおこがましいような）。さて、優しさを否定して論理だけを残すとしたら、極限への磁場を持つグラフィカルなTAオブジェクトをどのように磁化するのでしょうか。おとぎ話では語れない！...。端末の 設定で、アンカー半径をピクセル単位で調整することができますが、目の上のたんこぶのようにはいきません。つまり、半径はまったく関係なく、棒の上にある点の高 さだけが問題なのです。だから、騙されやすい国民を欺くのではなく、せめて物事の正式名称を呼んでほしい。まず、それは横柄な態度です。第二に、問題から離れ、全く別の分野での非難に終始していることです。第三に、極限をつなぐということをデタラメに言っていることです。MT5では、M1ディテールの高い時間枠でのバインドポイント中の極値自動識別の仕事を完璧にこなしました。H1など、通常の条件下でバインディングが機能しなかった場合の明確な事例を提示すること。そして、M1ヒストリーがその瞬間に存在し、ウィンドウのMax Barsパラメータによって意図的に窒息させられたのではないことを証明します。これは、「最小のバーを設定して深みに突き落とし、M1での本当の極限の探索がDailyでうまくいかなかったと文句を言う」というモードでの不正を防止するためです。また、高い期間でフィキシングを組み、低い期間でポジショニングの精度を確認しないのは、トレーダー自身の責任である。周期が長くなればなるほど、人間でなければ破壊できないような極値が複数存在する状況を捉える可能性が高くなるのは言うまでもない。磁化は正しく機能する - 価格近接で、あなたはそれを非常によく知っている。第四に - あなたは、М1時間枠の単純な関数CopyRates(string symbol_name,ENUM_TIMEFRAMES timeframe,datetime start_time,datetime stop_time,MqlRates rates_array[])で、必要な極値を見つけることができないとしているのですが、その理由は？

Renat Fatkhullin 2012.03.25 16:03 #6818

abolk:つまり、High H4-barにオブジェクトを配置するとき、オブジェクトを配置するターミナル関数自身が、対応するM1レンジで座標「時間」を計算しなければならないと言いたいのですか？はい、これはMT5でM1にアクセスしたときに自動で行われるものです（これは設定のMax barsに影響されます）。 日足にポジショニングした後のオブジェクトのアンカーポイントの 時間を見てください。そして、磁化は自動的に働き、日付は分単位で正しく刻まれます。以下はM1での正確なスナップショットです（すべて日足でトレードを作成する際に自動的に行われます）。高周期での極値による位置決めの問題を根本的に解決したのが、この方法である。

x572intraday 2012.03.25 16:05 #6819

abolk:そこで、この座標をいじる簡単なスクリプトを書きます。例えば私はH4とD1で仕事をしていますが、M1でのオブジェクト位置の違 私の経験では、空白を埋めることはナンセンスで自己欺瞞であり、その埋められた物語を手に入れたらすぐにその姿を現すことがはっきりわかっています。
この問題は、この10年間、何度も指摘されてきた。
10年前から聞こえてくる要望は、おそらくまだ具体的なユニバーサルソリューションに変換されていないはずです。
端末が履歴の穴を埋めないという事実の主な結果として、手動取引 中に取引パターンを視覚的に区別することが不可能になります。
というのも、バーを飛ばすと経年変化で形状が大きく歪む可能性があるからです。
それだけでなく、粗末な装丁ですが、根気があるんですよね～、今でも手作業で何かを仕上げたい時に使っています。正確なオートバインディングのすべてのケースであまり良くないというだけなら、それほど目立たないのですが、いや、5％のケースでしか機能しないので、いつも見ることができないのです。あるMT4 ユーザーは、M 1に戻らず、極値への退屈なストレッチ（同じタイプ：した-忘れた）に従事しないように、どんなTFにも、少なくともMT5 には正確にオートリンクすることを夢見ていました。しかし、ついに彼は、「した-信じて-確認しなかった-忘れた-最も予想外の場所で歪んだ-シフトしたオブジェクトのために過度に高い位置のためにTPで利益を得なかった」という形の偽エラーが発生しました。また信頼できるエンドユーザーのせいなのか？暇なときに、手動でチャートにオブジェクトをたくさん描いてみて、基準点によってM 1でスクロールしながら歩いて、気持ちをなくしてください。シフトは微々たるもの？市場には、ノイズさえも無視できるものはまったくないのですそろそろ気づいてもいいんじゃないですか？
しかし、それが!最も注目すべきは、愛国者たちは皆、近くにあるいくつかの同じ極値、つまりフラクタル、の一番右側に物体を固定するのに対して、あなたはなぜか、ジグザグやその他の真の愛国者とは思想的に異なるアルゴリズムを使って一番左側の極値に固定することである。そう、相場には正確に解釈できるものはないのですが、相場は密集した「ギターの弦」（Fibo Timezoneのアナロジー）から、最後の右手の弦まで効いてきて、初めて方向転換する傾向があることが、統計的に観察されているのです。そして、一番右の「ひも」を見るにはどうしたらいいのでしょうか？そう、「Fibozones」の即興的な右手構築の方が左手構築より好きだということです...。
その結果、「自分のために」あなたは秘密の松葉杖を発明し、それを使ってチャート上にオブジェクトを配置していることがわかりました。同じタスクについて、ユーザーは自分を責め、自分自身の何かを考え出すべきで、ツールや知性が限られていると文句を言ってはいけないのです。
MT5で グラフィカルなTAオブジェクトを手動でいじるということであれば、すでに存在し、長い間、不快な不完全さを伴っています。MQLでオブジェクトを正確に位置決めするプログラミングについて言えば、それはまだ存在しない。かつてRenatは、MQLにそのような機能を実装することについて、まどろっこしい仮説の議論に応じさえしたが...。そして、それはどこにあるのでしょうか？
まず、それは横柄な態度です。
第二に、問題から離れ、全く別の分野での非難に終始していることです。
第三に、極限をつなぐということをデタラメに言っていることです。
MT5では、M1ディテールの高い時間枠でのバインドポイント中の極値自動識別の仕事を完璧にこなしました。
H1など、通常の条件下でバインディングが機能しなかった場合の明確な事例を提示すること。そして、M1ヒストリーがその瞬間に存在し、ウィンドウのMax Barsパラメータによって意図的に窒息させられたのではないことを証明します。これは、「最小のバーを設定して深みに突き落とし、M1での本当の極限の探索がDailyでうまくいかなかったと文句を言う」というモードでの不正を防止するためです。
また、高い期間でフィキシングを組み、低い期間でポジショニングの精度を確認しないのは、トレーダー自身の責任である。周期が長くなればなるほど、人間でなければ破壊できないような極値が複数存在する状況を捉える可能性が高くなるのは言うまでもない。
磁化は正しく機能する - 価格近接で、あなたはそれを非常によく知っている。
第四に - あなたは、М1時間枠の単純な関数CopyRates(string symbol_name,ENUM_TIMEFRAMES timeframe,datetime start_time,datetime stop_time,MqlRates rates_array[])で、必要な極値を見つけることができないとしているのですが、その理由は？
はい、これはMT5でM1にアクセスしたときに自動で行われるものです（これは設定のMax barsに影響されます）。 日足にポジショニングした後のオブジェクトのアンカーポイントの 時間を見てください。
そして、磁化は自動的に働き、日付は分単位で正しく刻まれます。
以下はM1での正確なスナップショットです（すべて日足でトレードを作成する際に自動的に行われます）。
高周期での極値による位置決めの問題を根本的に解決したのが、この方法である。
私のインジケータが作成する）チャートに多数のオブジェクトがある場合、それらすべてに対してリソースを大量に消費する微調整が必要になるだけです。その結果、リソース不足という同じ問題を抱えることになるのです。
誰が何を必要としているかというと...トレーダーには、ピプサー、イントラデイ・トレーダー、ミッドターム・トレーダー、インベスターなど、いくつかのカテゴリーがあります。例えばPipsトレーダーにとって、1分、1秒は貴重な時間です。例えば、何かのニュースで相場が暴落したとき、あまりに唐突で冷静で、それなら網を持ってM1や M 5に座って受け止めるしかない。わずかな不正確さが何を意味するのかに気づいたとき、ここから意識の拡大が始まるのです...。
はい、これはMT5でM1へのアクセスがあれば自動モードで行われます（これは設定のMax barsに影響されます）。 Dailyにポジショニングした後にオブジェクトのアンカーポイント 時間を見ます。