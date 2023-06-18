エラー、バグ、質問 - ページ 679 1...672673674675676677678679680681682683684685686...3185 新しいコメント Renat Fatkhullin 2012.03.24 13:42 #6781 誰も無視しているわけではありません。金曜日のビルドリリースダウンロードと週末に手当をするのです。必ずチェックします。 x572intraday 2012.03.24 13:48 #6782 また25歳。フォーラム内のさまざまなスレッドで、エラー4802に関する 質問と回答がたくさん見つかりました。コード（ディスク上のパスとiCustom 内のパス）を全てチェックし、カスタムインディケータをコンパイルし、メインもコンパイルしましたが、ターミナルにエラーが表示されます："2012.03.24 16:44:31 11 (NZDUSD,H4) cannot load custom indicator 'C:\Program FilesMetaTrader 5MQL5 Indicators Equamples.mq5' [4802]". handle=iCustom(_Symbol,PERIOD_CURRENT, // TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH)+"\\MQL5\\Indicators\\Examples"+"\\iCFractals.mq5" "C:\\Program Files\\MetaTrader 5\\MQL5\\Indicators\\Examples\\iCFractals.mq5" ); iCFractals.mq5 は標準のFractals.mq5 のコピーで 、メインインジケータはヘルプファイルからiFractals をコピーして置換したものです。handle=iFractals(_Symbol,PERIOD_CURRENT);を上記のコードに追加してください。ビルド619 x32。 Rashid Umarov 2012.03.24 13:53 #6783 ヘルプに書いてある通りにやったかどうか確認してください。https://www.mql5.com/ru/docs/indicators/icustom 以下に例もあります。 Документация по MQL5: Технические индикаторы / iCustom www.mql5.com Технические индикаторы / iCustom - Документация по MQL5 x572intraday 2012.03.24 14:13 #6784 Rosh: ヘルプに書かれているとおりに操作しましたか？https://www.mql5.com/ru/docs/indicators/icustom 以下に例もあります。全部やりました。念のため、自分でつねったこともあります。運が悪い。そして、前回うまくいかなかったので、絶望的なことですが、もう一度やってみました。インジケータ名から拡張子を削除してみました。今度はうまくいった。ありがとうございました。 x572intraday 2012.03.24 15:00 #6785 もし、すべてのバー（M1タイムフレームを 除く）に、高値・安値の正確な（M1）時間などの追加パラメータを導入したら、端末にどのような災害が起こるでしょうか。今のところ、より高い時間枠のバーの正確な時間値はすべて、MQLによってリソースを消費して計算する必要があります。個人的には、正確な値が既製品で入手できないのが寂しいです。履歴が分単位で計算され、他の時間枠がM 1からローカルに生成される場合、端末は同時に正確な値を計算し、少し成長するデータベースに追加するだけでよいのです。一般に、バーの正確な時間が準備できない場合、自分で計算する必要があり、ターミナルウィンドウのバーの数を 制限することが原理的に不可能で、精緻な計算が制限できない履歴に深く入り込み、結果としてメモリオーバーを引き起こすため、計算時間は言うまでもなく、多くの問題が発生します...。これは二次的な問題ではありません。 Mykola Demko 2012.03.24 15:50 #6786 x100intraday: ターミナルに各バー（M1タイムフレームを 除く）の高値・安値の正確な（M1）時間という追加パラメータを導入することにより、どのような災害が発生するでしょうか。今のところ、より高い時間枠のバーの正確な時間値はすべて、MQLによってリソースを消費して計算する必要があります。個人的には、正確な値が既製品で入手できないのが寂しいです。履歴が分単位で計算され、他の時間枠がM 1からローカルに生成される場合、端末は同時に正確な値を計算し、少し成長するデータベースに追加するだけでよいのです。一般に、バーの正確な時間が準備できないことは、それを気にする必要性、ターミナルウィンドウのバーの数を 制限することが原理的に不可能であること、精緻な計算が制限できない履歴に深く入り込み、結果としてメモリオーバーを引き起こすことなど、多くの問題を含んでいます。決して二次的な問題ではありません。原理的には、datetimeのhighとlowを保存する必要はなく、bar openingとの差分だけなので、メモリコストはそれほど増加しない。しかし、多くの人にとって重要なのは、ハイ＆ローの正確な時間ではなく、どちらが先に来たかということだと思います。それは、常に牛のろうそくが最初に低くなるとは限らない、時にはそれは逆ですが、それはまれです。でも、モデリングが正しい限り、最早コーディングしても害はないと思います。そして、最小限のメモリ消費量（1ビット追加）です。 Renat Fatkhullin 2012.03.24 16:20 #6787 Urain: しかし、モデリングが正確であることが明記されているので、前に行ったコードに害はないと思います。モデリングは正確であり、議事録の情報に基づいている。しかし、もしデイリー紙の誰かが前の記事の大雑把なデータを知りたがったら、その記事を（分単位で）正確に分析しなければならないんだ。極端なハイローなどという亜種を考える必要はなく、これらはあくまで特殊なケースに過ぎない。 x572intraday 2012.03.24 16:44 #6788 Renat:モデリングは正確であり、議事録の情報に基づいている。しかし、もしデイリー紙の誰かが以前の記事の大雑把なデータを知りたがったら、その記事を（分単位で）分析しなければならないのです。極端なハイローなどという亜種を考える必要はなく、これらはあくまで特殊なケースに過ぎない。 端末レベルで問題が解決されないと、非公開のまま極端に時間がかかり、請求されないままになってしまうのです。私自身や、近くにコンピューターキャビネットをお持ちの方だけでなく、潜在的なユーザーの方に向けて書きたいと思います。結局のところ、M1以外のタイムフレームのバーの生成をMQLプログラマーに移行しているわけではないので、バー時間の正確な値へのアクセスが容易になる可能性は十分にあるのです。MQLプログラマーはこのようなルーチンを知ってはいけないし、このような騒ぎではなく、取引戦略やアルゴリズムについて考えなければならない。 Vladimir Gomonov 2012.03.24 18:06 #6789 Renat:モデリングは、議事録からの情報に基づいて正確に行われています。もしデイリー紙の誰かが、前の記事のデータの断片を知りたがっているとしたら、その（分の）記事を正確に取り上げて分析する必要があるのです。極端なハイローなどという変種を作る必要はなく、これらはあくまで特殊なケースに過ぎない。レナート 君の分歴は、分析に異常に手間がかかるんだよ。このような分析は、多くの「いい加減さ」をはらんでいる[(c)MetaQuotes Software Corp.］ その理由は、バーを取り逃がしたからです。 --先進的な 端末を作ろうと思えば、端末に先進的な 機能を計画的に導入していかなければならない。競合他社がやっていないことをやる。つまり、伝統から離れ、より情報化、スピード、一貫性（相互接続性）、費用対効果などのユーザビリティを重視することです。あなたはいつも同じ戦略的な間違いを犯しています。それは、特定のサービスの消費者グループの統計的なサイズに 意思決定を集中させることです。統計的に大多数のユーザーにとって 便利な（＝何となく魅力的な？）製品を作り、その大多数が 自動的にその製品を大量に消費し始めると仮定するのは、ユートピア的な政策と言えるでしょう。群れは階層構造を持ち、常に 下位集団のリーダーに 従う。これがユーザビリティ戦略の基本にならないと、サービスの潜在的な魅力を評価する際に大きな誤算を犯し続けることになります。上記の文脈で、大衆にとって端末の魅力を高めるための膨大なリソースがあります。例えば、最終的に「穴のない」分履歴を実装すること、第三者の相場やCCA注文でテストする可能性、その他多くの「統計的に手付かずの」サービスは、あなた自身の フォーラムで知的指導者が実際に （空白から書き出すのではなく）興味を持っていることです。 Торговая платформа MetaTrader 5 для организации брокерского обслуживания / MetaQuotes Software Corp. www.metaquotes.net Торговая платформа MetaTrader 5 предназначена для проведения торговых операций на различных финансовый рынках. フォーラム内のさまざまなスレッドで、エラー4802に関する 質問と回答がたくさん見つかりました。コード（ディスク上のパスとiCustom 内のパス）を全てチェックし、カスタムインディケータをコンパイルし、メインもコンパイルしましたが、ターミナルにエラーが表示されます："2012.03.24 16:44:31 11 (NZDUSD,H4) cannot load custom indicator 'C:\Program FilesMetaTrader 5MQL5 Indicators Equamples.mq5' [4802]".
iCFractals.mq5 は標準のFractals.mq5 のコピーで 、メインインジケータはヘルプファイルからiFractals をコピーして置換したものです。
ビルド619 x32。
ヘルプに書いてある通りにやったかどうか確認してください。https://www.mql5.com/ru/docs/indicators/icustom 以下に例もあります。
全部やりました。念のため、自分でつねったこともあります。運が悪い。
そして、前回うまくいかなかったので、絶望的なことですが、もう一度やってみました。インジケータ名から拡張子を削除してみました。今度はうまくいった。
ありがとうございました。
ターミナルに各バー（M1タイムフレームを 除く）の高値・安値の正確な（M1）時間という追加パラメータを導入することにより、どのような災害が発生するでしょうか。今のところ、より高い時間枠のバーの正確な時間値はすべて、MQLによってリソースを消費して計算する必要があります。個人的には、正確な値が既製品で入手できないのが寂しいです。履歴が分単位で計算され、他の時間枠がM 1からローカルに生成される場合、端末は同時に正確な値を計算し、少し成長するデータベースに追加するだけでよいのです。一般に、バーの正確な時間が準備できないことは、それを気にする必要性、ターミナルウィンドウのバーの数を 制限することが原理的に不可能であること、精緻な計算が制限できない履歴に深く入り込み、結果としてメモリオーバーを引き起こすことなど、多くの問題を含んでいます。決して二次的な問題ではありません。
原理的には、datetimeのhighとlowを保存する必要はなく、bar openingとの差分だけなので、メモリコストはそれほど増加しない。
しかし、多くの人にとって重要なのは、ハイ＆ローの正確な時間ではなく、どちらが先に来たかということだと思います。それは、常に牛のろうそくが最初に低くなるとは限らない、時にはそれは逆ですが、それはまれです。でも、モデリングが正しい限り、最早コーディングしても害はないと思います。
そして、最小限のメモリ消費量（1ビット追加）です。
しかし、モデリングが正確であることが明記されているので、前に行ったコードに害はないと思います。
モデリングは正確であり、議事録の情報に基づいている。
しかし、もしデイリー紙の誰かが前の記事の大雑把なデータを知りたがったら、その記事を（分単位で）正確に分析しなければならないんだ。極端なハイローなどという亜種を考える必要はなく、これらはあくまで特殊なケースに過ぎない。
レナート 君の分歴は、分析に異常に手間がかかるんだよ。このような分析は、多くの「いい加減さ」をはらんでいる[(c)MetaQuotes Software Corp.］ その理由は、バーを取り逃がしたからです。
先進的な 端末を作ろうと思えば、端末に先進的な 機能を計画的に導入していかなければならない。競合他社がやっていないことをやる。つまり、伝統から離れ、より情報化、スピード、一貫性（相互接続性）、費用対効果などのユーザビリティを重視することです。あなたはいつも同じ戦略的な間違いを犯しています。それは、特定のサービスの消費者グループの統計的なサイズに 意思決定を集中させることです。
統計的に大多数のユーザーにとって 便利な（＝何となく魅力的な？）製品を作り、その大多数が 自動的にその製品を大量に消費し始めると仮定するのは、ユートピア的な政策と言えるでしょう。群れは階層構造を持ち、常に 下位集団のリーダーに 従う。これがユーザビリティ戦略の基本にならないと、サービスの潜在的な魅力を評価する際に大きな誤算を犯し続けることになります。
上記の文脈で、大衆にとって端末の魅力を高めるための膨大なリソースがあります。例えば、最終的に「穴のない」分履歴を実装すること、第三者の相場やCCA注文でテストする可能性、その他多くの「統計的に手付かずの」サービスは、あなた自身の フォーラムで知的指導者が実際に （空白から書き出すのではなく）興味を持っていることです。
データの解析はプログラマーに任されている。上記のお問い合わせは、純粋に個人的な ものであり、当社や端末とは一切関係ありません。
バーが外れたという質問は、市場の状況を知らないからです。株式や先物のチャートを見て視野を広げれば、「穴はないはずだ」という疑問は瞬時に消える。
これは一般的な言葉です。特に戦略について。