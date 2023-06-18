エラー、バグ、質問 - ページ 683 1...676677678679680681682683684685686687688689690...3185 新しいコメント Renat Fatkhullin 2012.03.25 16:16 #6821 x100intraday: 何かのニュースで相場が暴落するときは、あまりに唐突で冷静で、M1や M5 ではスニッファーをもって腰を据えて受け止めなければならない。わずかな不正確さが何を意味するのか、それを理解したとき、意識の拡大が始まるのです......。自己欺瞞はもういい。 今はコンピュータの容量が多いので、あらかじめ用意された条件からrltimeのトリガーが不足しても問題ないでしょう。どんな優れた ソフトウェアでも、真正面から取り組むのではなく、多くのキャッシュを含んでいるのです。MQL5での開発者への技術サポートは、自作ソフトや競合ソフトでは夢にも思わなかったレベルにまで高めています。だから、要求や主張が行き過ぎないように。 x572intraday 2012.03.25 18:18 #6822 Renat:そもそも、傲慢なのです。 第二に、問題から離れ、全く別の分野の非難に走っていることです。3つ目は、エクストリームバインドの話ですね。 MT5で行った、M1ディテールの上位タイムフレームでのポイント結合時の極値自動識別は、完璧にできています。 H1など、通常の条件下でバインディングが機能しなかった場合の明確な事例を提示すること。そして、M1ヒストリーがその瞬間に存在し、ウィンドウのMax Barsパラメータによって意図的に窒息させられたのではないことを証明します。これは、「最小バーを調整して深みに突き落とし、M1での本当の極限値の探索がDailyでうまくいかなかったと文句を言う」というモードでの不正を防止するためである。 また、高い期間でフィキシングを組み、低い期間でポジショニングの精度を確認しないのは、トレーダー自身の責任である。また、周期が高ければ高いほど、人間しか破壊できないような多重極限状態になる可能性が高いというわけでもないんです。磁化は正しく機能する - 価格の近接によって、あなたはこのことをよく知っています。第四に、М1時間枠の単純な関数CopyRates(string symbol_name,ENUM_TIMEFRAMES timeframe,datetime start_time,datetime stop_time,MqlRates rates_array[])で必要な極値を見つけられないと不満を述べていることです。1.横柄な "全部欲しい！"を混同してるんだよ。- 自分のためではなく、すべてのユーザーのために製品を改善するために、根拠のある大胆な提案をして、自己満足に浸っている。これはもはや粋の問題ですらなく、特定のアプリケーションの古くて飽き飽きした問題である。もし、あなたが不躾さや具体性についてのデマゴギーに屈してしまったら、ServiceDeskは全く機能しなくなるはずです。なぜなら、そのような「不埒者」は皆、自分自身の特定のニーズを持ってそこに入り込もうとするのですから。しかも、そこには投票がないようで、他人の票を集める場所でもない。開発者個人が不便だと思えば、意見が集まるのを待たず、何もしていなくても、ただアプリケーションを閉じればいいのです。自分だけ、しかも公的に世界が動き出したのは不思議なものです。このようにServiceDeskの全員に対応していたら、ユーザーとの交流はなく、自分の汁を吸って煮詰まり、競合製品のリバースエンジニアリングにとても退屈してしまうでしょう。こだわりのテーマをきっぱり終わらせるために、こう言います。そう、私は個人開発で、誰も助けてくれない（お金も）、もともと自分のために書いている、でも......。レナートさんもご存知の通り、リリースはフリーアクセスにするつもりでした（正式な条件付きですが）。しかし、同じ理由で何度も何度も発売日が無期限に延期される...。製品の使用頻度は、例えばダウンロード数で判断します。そうすれば、それが私的なニーズなのか、公的なニーズなのかがわかると思います。先回りして判断するのは短絡的です。キャッシュ、事前計算、最適化...どうするんですか？粗悪で資源を大量に消費するマークアップ指標に対しても、すでにありがたい手練手管のトレーダー軍がいるに違いない（私が最初の数日で羽根で突かれるような車輪を発明していなければだが）。2.Sabject: 極限状態でのグラフィックオブジェクトの正確な位置決め。しかし、これはあくまで私的な特殊性であり、万人にとって面白いものではないことをよく理解しているので、この問題に共感する人がより多いハイパーノミー、つまり、ハイバーとローバーに正確な時間を与えるという質問から始めたのですが・・・。で、これにオブジェクトの位置決め以外のタスクを設定すると...。3.修理について - デタラメは一切なかった。明らかにせざるを得ない...この5％は再現できなかった。実際の位置決めでは、右手ではなく左手でスナップすることを除けば、おそらく問題はないでしょう。(しかし、同じオブジェクトの既にアンカーされている点の一部が、まだアンカーされていない点の位置決めの際に飛び出すことは、簡単に証明できるのです。NZDUSD、D1、日足等距離チャネル。それが今、手に取るようにわかるようになったのです。しかし、H1には 縛りがないと思ってはいけない。中型・大型TFのほとんどで発生します。問題の本質は、ベースを2点正確に伸ばした後、3点目（上側）の位置決めを行うことにある。Hiにした途端、左下の点が跳ねてしまい、位置を変えなければならない。すべてのケースで起こるわけではなく、いくつかのケースで起こります。M1-historyの 奥行きには何の問題もないはずです。自分自身で確認して、問題の本質を見極めましょう。(写真は、すべての手動調整後のチャンネルの正確で最終的な位置を示しています）。端末のバーの数は無制限 です。4. a.) 「さらに、トレーダーは、高い期間でバインドを構築し、低い期間でその正確な位置付けを確認しない場合、自分自身で罪を犯しています」。不幸なユーザーの唯一の罪は、本物のミニッツバーと偽物のゾーンを分ける境界線の存在を推測しなかったことだ......。とか、単にどこにあるのかわからないとか。あ、そうそう、端末のバーを制限する件ですが、これもそうですね。しかし、この場合、実験は先ほどの初期条件を満たしている。極値に沿ってオブジェクトを正確に自動配置する機能は、MT5 ビルドの「年表」のフォーラムに明記されています。もし、そう言われたのなら、そうしなければならないのです。4. b.) 「...周期が高ければ高いほど、人間しか解決できないような多重極限状態を捉えるチャンスが増える」 - Renat、プラットフォーム開発者であるあなたからこれを聞くとは思ってもいませんでした。人間にしかできないこと」は、遅かれ早かれ自動化される。その昔、人間は手仕事以外の職業を思いつかなかった...。あなたが従順に解決しようとしたことは、私のインジケータで実装されている、多かれ少なかれ初歩的なことです。解決することは何もない、小学生レベルの問題だ。インジケータが生成するオブジェクトでテンプレートを掘り下げるか？- 提供する準備はできています。そこにあるのは、まさに意図した通りの右肩上がりのものばかり。でも、左利きのエクストリームツイン用に削り直すのはコストがかからないんです。5.CopyRatesについて- 教えてくれてありがとう、見てみるよ...。とはいえ、性能アップにつながるかどうかは定かではありません。私もよく理解しています。ネイティブの船が揺れるのを見るのはワクワクしますが、長い間非公開だったわけではなく、沈むのも立ち止まるのも嫌な人たちでいっぱいなのです。それとも、揺さぶられないことを期待していたのでしょうか？そして、半径についてですが...。- 学校で教えてもらったんです。今でも涙が出ます。 Andrew Petras 2012.03.25 18:55 #6823 Renat:...また、高い期間でバインドを組み、低い期間でそのポジショニングの精度を確認しないのは、トレーダーの自己責任である。...説明ありがとうございました。チャート上に「日付/時刻に移動」というコマンドを追加するのが理にかなっているかも？なんかスクロールが遅いんだよね。 Renat Fatkhullin 2012.03.25 19:03 #6824 Silent: チャートに「日時へジャンプ」コマンドを追加するのは意味があるのでしょうか？ちょっと遅いですね。昔のクイックナビ 機能を見てください。日付や期間を指定することができるんです。8年くらい前のものだと思います。 Andrew Petras 2012.03.25 19:14 #6825 Renat:長年愛用されているクイックナビ 機能にも注目です。日付や期間の入力も可能です。8年くらい前のものだと思います。 ありがとうございます。 Vladimir Gomonov 2012.03.25 21:24 #6826 Renat:私の経験では、空白を埋めることはナンセンスで自己欺瞞であり、その埋められた物語を手に入れたらすぐにその姿を現すことがはっきりわかっています。この問題は、この10年間、何度も指摘されてきた。レナット、また25歳か......よし、もう一回言ってやろうか。あなたが言っている問題は、その同じ10年間、どこにも行っていないのです。一部の人が自己欺瞞に陥らないように、（私の記憶にあるものを）列挙しておきます。1）インジケータの測定値の歪み：多くのインジケータでは、計算期間にミス値が挿入されると、出力値が異なってしまう。そして、正しい値は、バッファが満杯のときに得られ、空のときには得られません。ジグザグのような例外もありますが、極限では通常、取引はハングアップせず、リフトアップするので、極限のポイントは時間的にも変化しにくいです。 この例外からも例外はありますが！）さて、セルフフィルドバッファで簡単な 方法でインジケータの計算を得る方法と、チャートに適用したときに、このチャートと同期させる方法を教えてください。答え -とんでも ない！履歴にアクセスできないので、一度修正すれば、その後は「空」の場所に埋めて表示することができます。 一つだけ、珍しく曲がった選択肢があります。正しい値を計算した後、同じチャートのkotirや他の指標の読みと視覚的に同期するために、追加したバーをもう一度（今計算した 指標のバッファから！）削除することです。素晴らしい技術ですね。 もっと良いものを提供できないのでしょうか？ 2）前項ですべての指標について書いたとしたら、この項では焦点を絞る。つまり、通常の1通貨ストキャスティクスでミス・バーを捉えた場合、このストキャスティクスの期間内では読みに歪みが生じるのです。多通貨の場合はそうではありません。 入力相場の履歴が非同期で歪んでいる場合（これは99.9999%の医学的事実です）、インジケータは有用なものを表示することができません。言い換えれば、単一通貨取引においてリーキー・クオート（指標の読み取りの差の「無意味さ」を指す）を受け入れることができるとすれば、多通貨取引においては、いかなる指標の作成も、すべての入力シンボルの入力バーの時刻を同期させる必要が あります。 さもなければ、不具合は壊滅的になり、指標は「不正確」であるだけではなく、動作不能に陥ってしまいます。チャート上に唯一の多通貨インジケータを 表示するには、次のことを行う必要があります：（1）mql5の履歴を同期させる（ほとんど検出できない不具合は簡単にキャッチできるので、不快で遅い手順）。 （2）我々のインジケータを読む。 （3）バッファからその読みの一部を削除します - 一般的に - それは我々がそれを表示しようとしているチャートのどの特定の穴に依存する............。MT5と呼ばれる最もクールな多通貨端末ではそうなっています。その開発には、優秀な開発者グループが（皮肉抜きで）11年間 取り組みました（他のバージョンを同じ端末とみなすなら）。 ブラボーでしょ、レナート？そうですね、ブラビッシモ。 では、この時点で、あなたの端末には（テスターを除いて）多通貨取引を促進するサービスがないことを認めるのが適切でしょう。 それだけでなく、大きな障害もあるのです。ちなみに、これは指標の話題に限ったことではありません。3) チャート上の不具合 説明が必要でしょうか？ 捨てた「空」のバーを復元すると、トレンドラインの傾きまで変わってしまう、当たり前ですが。私自身は、グラフィックターミナルを使った相場の視覚的な分析は行っていませんが、この方法が取引にうまく適用できることを否定するものではありません。私の場合、トレンドの傾きの計算はインジケータバッファで行っているため、この長文の記事の最初のポイントに還元されています。--そして、親愛なる（心から！）レナートよ、上記の3点（今は十分だ）のうち、どの点で私が間違いを犯し、失敗し、自分を騙しているのか、説明してほしいのだ。 そうすれば、私は永遠にバーを逃したことを癒すことができるのです。そのようなものは、価格が本物であり、価格変動を引き起こす市場取引がなかっただけで、履歴からそれらを削除するのに十分な理由でした。 取引セッション中にいつでもシンボルの相場を表示（および計算）するためのいつものツールを使用できない 場合、素晴らしいモットー「ティックなし - バーなし」は私には怪しく見えます。私は、ディスクに保存するよう要求したり（この記事全体では、私は何も要求していません！）、その必要さえありません。また、インターネットでの転送も必要ありません。ティックもバーもない "という古来のモットーは、相場をディスクに経済的に保存する技術を完璧に表現していますね。しかし、 計算の ためには、「倹約」ではなく、全価格履歴にアクセスする必要があるのです。 Renat Fatkhullin 2012.03.25 21:37 #6827 MetaDriver: そして、尊敬する（心から！）レナットさん、上記の3点（今は十分）のうち、どの点で私がグリッチし、パウンチし、自己欺瞞したのか、説明してください。ミスバーについて永遠に癒やされますように。そんな決まり文句を、まるで知らない人がいるかのように言うのです。と聞かれたので、説明します。 FXの流動性に甘え、バー構造の一般原則に目を向けていないだけです。非流動性金融商品のギザギザでまばらな相場を見てください。市場などは、あなたの考える適切な バーの時間スケールと その継続性を個人的に気にしていません。すべての（おおまかな）分析的な構造における一般的な操作スキームは、「価格なし-バーなし」である。分単位のバーを見逃す問題を解決するには、より高いタイムフレームに移行することをお勧めします。テクニカル分析に使うのだから、最低でもM5以上。M1に胡坐をかいてトレンドを作り、「さて、どこで誤魔化そうか」と他人に問うのは馬鹿らしい。 hrenfx 2012.03.25 21:43 #6828 この支柱は昔から知られているので、MT4でも、取引の開始/終了間隔に分と全く同じ数の分バーがあるブローカー向けの技術的ソリューションがあります（使用済み）。多通貨解析の前にバーシンクロナイゼーションを行うことは、一度徹底的に解決してしまえば問題ない。しかし、盲目的な頑固さを回避するために計算資源を使うのではなく、計算資源を使う方がよいでしょう。松葉杖は穴にあるのではなく、異なるFIの同期にあるのです。新しいバーは、ティックモデルではなく、タイムモデルを使用して 形成する必要があります。追伸：レナートの回答がとんでもなく無教養なのは、多くの人が同意してくれると思います。彼は、取引戦略を書き、使用するすべての段階を非常に原始的に理解しているのです。恥ずかしくないのか？ Renat Fatkhullin 2012.03.25 21:57 #6829 hrenfx:追伸：レナートの回答がまったく無教養であることは、多くの人が認めるところでしょう。トレーディングストラテジーの作成と使用の全段階を原始的に理解していること。恥ずかしくないのか？トレーダーは、一方通行で物事を進めようとしないものなのだと、慣れた。"変える気がない "というのは、"問題に対する無知 "ではなく、"標準モデルを変えると何倍もの問題が生じるので、何度も考えて残す "という判断のことです。 ps：若い政治家が見事に体制を汚し、一方的にスローガンを投げつけ、政権をとってから自分の甘さ、愚かさに気づく（国民からは、この政治家は正直者だと思われている）。そして、他人には理解できないような、同じような妥協と決断が繰り返される。そんな人生です。 Andrey F. 何かのニュースで相場が暴落するときは、あまりに唐突で冷静で、M1や M5 ではスニッファーをもって腰を据えて受け止めなければならない。わずかな不正確さが何を意味するのか、それを理解したとき、意識の拡大が始まるのです......。
自己欺瞞はもういい。
今はコンピュータの容量が多いので、あらかじめ用意された条件からrltimeのトリガーが不足しても問題ないでしょう。どんな優れた ソフトウェアでも、真正面から取り組むのではなく、多くのキャッシュを含んでいるのです。
MQL5での開発者への技術サポートは、自作ソフトや競合ソフトでは夢にも思わなかったレベルにまで高めています。だから、要求や主張が行き過ぎないように。
そもそも、傲慢なのです。
第二に、問題から離れ、全く別の分野の非難に走っていることです。
3つ目は、エクストリームバインドの話ですね。
MT5で行った、M1ディテールの上位タイムフレームでのポイント結合時の極値自動識別は、完璧にできています。
H1など、通常の条件下でバインディングが機能しなかった場合の明確な事例を提示すること。そして、M1ヒストリーがその瞬間に存在し、ウィンドウのMax Barsパラメータによって意図的に窒息させられたのではないことを証明します。これは、「最小バーを調整して深みに突き落とし、M1での本当の極限値の探索がDailyでうまくいかなかったと文句を言う」というモードでの不正を防止するためである。
また、高い期間でフィキシングを組み、低い期間でポジショニングの精度を確認しないのは、トレーダー自身の責任である。また、周期が高ければ高いほど、人間しか破壊できないような多重極限状態になる可能性が高いというわけでもないんです。
磁化は正しく機能する - 価格の近接によって、あなたはこのことをよく知っています。
第四に、М1時間枠の単純な関数CopyRates(string symbol_name,ENUM_TIMEFRAMES timeframe,datetime start_time,datetime stop_time,MqlRates rates_array[])で必要な極値を見つけられないと不満を述べていることです。
1.横柄な "全部欲しい！"を混同してるんだよ。- 自分のためではなく、すべてのユーザーのために製品を改善するために、根拠のある大胆な提案をして、自己満足に浸っている。これはもはや粋の問題ですらなく、特定のアプリケーションの古くて飽き飽きした問題である。もし、あなたが不躾さや具体性についてのデマゴギーに屈してしまったら、ServiceDeskは全く機能しなくなるはずです。なぜなら、そのような「不埒者」は皆、自分自身の特定のニーズを持ってそこに入り込もうとするのですから。しかも、そこには投票がないようで、他人の票を集める場所でもない。開発者個人が不便だと思えば、意見が集まるのを待たず、何もしていなくても、ただアプリケーションを閉じればいいのです。自分だけ、しかも公的に世界が動き出したのは不思議なものです。このようにServiceDeskの全員に対応していたら、ユーザーとの交流はなく、自分の汁を吸って煮詰まり、競合製品のリバースエンジニアリングにとても退屈してしまうでしょう。
こだわりのテーマをきっぱり終わらせるために、こう言います。そう、私は個人開発で、誰も助けてくれない（お金も）、もともと自分のために書いている、でも......。レナートさんもご存知の通り、リリースはフリーアクセスにするつもりでした（正式な条件付きですが）。しかし、同じ理由で何度も何度も発売日が無期限に延期される...。製品の使用頻度は、例えばダウンロード数で判断します。そうすれば、それが私的なニーズなのか、公的なニーズなのかがわかると思います。先回りして判断するのは短絡的です。キャッシュ、事前計算、最適化...どうするんですか？粗悪で資源を大量に消費するマークアップ指標に対しても、すでにありがたい手練手管のトレーダー軍がいるに違いない（私が最初の数日で羽根で突かれるような車輪を発明していなければだが）。
2.Sabject: 極限状態でのグラフィックオブジェクトの正確な位置決め。しかし、これはあくまで私的な特殊性であり、万人にとって面白いものではないことをよく理解しているので、この問題に共感する人がより多いハイパーノミー、つまり、ハイバーとローバーに正確な時間を与えるという質問から始めたのですが・・・。で、これにオブジェクトの位置決め以外のタスクを設定すると...。
3.修理について - デタラメは一切なかった。明らかにせざるを得ない...この5％は再現できなかった。実際の位置決めでは、右手ではなく左手でスナップすることを除けば、おそらく問題はないでしょう。(しかし、同じオブジェクトの既にアンカーされている点の一部が、まだアンカーされていない点の位置決めの際に飛び出すことは、簡単に証明できるのです。
NZDUSD、D1、日足等距離チャネル。
それが今、手に取るようにわかるようになったのです。しかし、H1には 縛りがないと思ってはいけない。中型・大型TFのほとんどで発生します。問題の本質は、ベースを2点正確に伸ばした後、3点目（上側）の位置決めを行うことにある。Hiにした途端、左下の点が跳ねてしまい、位置を変えなければならない。すべてのケースで起こるわけではなく、いくつかのケースで起こります。M1-historyの 奥行きには何の問題もないはずです。自分自身で確認して、問題の本質を見極めましょう。(写真は、すべての手動調整後のチャンネルの正確で最終的な位置を示しています）。端末のバーの数は無制限 です。
4. a.) 「さらに、トレーダーは、高い期間でバインドを構築し、低い期間でその正確な位置付けを確認しない場合、自分自身で罪を犯しています」。不幸なユーザーの唯一の罪は、本物のミニッツバーと偽物のゾーンを分ける境界線の存在を推測しなかったことだ......。とか、単にどこにあるのかわからないとか。あ、そうそう、端末のバーを制限する件ですが、これもそうですね。しかし、この場合、実験は先ほどの初期条件を満たしている。極値に沿ってオブジェクトを正確に自動配置する機能は、MT5 ビルドの「年表」のフォーラムに明記されています。もし、そう言われたのなら、そうしなければならないのです。
4. b.) 「...周期が高ければ高いほど、人間しか解決できないような多重極限状態を捉えるチャンスが増える」 - Renat、プラットフォーム開発者であるあなたからこれを聞くとは思ってもいませんでした。人間にしかできないこと」は、遅かれ早かれ自動化される。その昔、人間は手仕事以外の職業を思いつかなかった...。あなたが従順に解決しようとしたことは、私のインジケータで実装されている、多かれ少なかれ初歩的なことです。解決することは何もない、小学生レベルの問題だ。インジケータが生成するオブジェクトでテンプレートを掘り下げるか？- 提供する準備はできています。そこにあるのは、まさに意図した通りの右肩上がりのものばかり。でも、左利きのエクストリームツイン用に削り直すのはコストがかからないんです。
5.CopyRatesについて- 教えてくれてありがとう、見てみるよ...。とはいえ、性能アップにつながるかどうかは定かではありません。
私もよく理解しています。ネイティブの船が揺れるのを見るのはワクワクしますが、長い間非公開だったわけではなく、沈むのも立ち止まるのも嫌な人たちでいっぱいなのです。それとも、揺さぶられないことを期待していたのでしょうか？
そして、半径についてですが...。- 学校で教えてもらったんです。今でも涙が出ます。
また、高い期間でバインドを組み、低い期間でそのポジショニングの精度を確認しないのは、トレーダーの自己責任である。
説明ありがとうございました。
チャート上に「日付/時刻に移動」というコマンドを追加するのが理にかなっているかも？なんかスクロールが遅いんだよね。
昔のクイックナビ 機能を見てください。日付や期間を指定することができるんです。
長年愛用されているクイックナビ 機能にも注目です。日付や期間の入力も可能です。
私の経験では、空白を埋めることはナンセンスで自己欺瞞であり、その埋められた物語を手に入れたらすぐにその姿を現すことがはっきりわかっています。
この問題は、この10年間、何度も指摘されてきた。
レナット、また25歳か......よし、もう一回言ってやろうか。あなたが言っている問題は、その同じ10年間、どこにも行っていないのです。一部の人が自己欺瞞に陥らないように、（私の記憶にあるものを）列挙しておきます。
1）インジケータの測定値の歪み：多くのインジケータでは、計算期間にミス値が挿入されると、出力値が異なってしまう。そして、正しい値は、バッファが満杯のときに得られ、空のときには得られません。ジグザグのような例外もありますが、極限では通常、取引はハングアップせず、リフトアップするので、極限のポイントは時間的にも変化しにくいです。 この例外からも例外はありますが！）さて、セルフフィルドバッファで簡単な 方法でインジケータの計算を得る方法と、チャートに適用したときに、このチャートと同期させる方法を教えてください。答え -とんでも ない！履歴にアクセスできないので、一度修正すれば、その後は「空」の場所に埋めて表示することができます。 一つだけ、珍しく曲がった選択肢があります。正しい値を計算した後、同じチャートのkotirや他の指標の読みと視覚的に同期するために、追加したバーをもう一度（今計算した 指標のバッファから！）削除することです。素晴らしい技術ですね。 もっと良いものを提供できないのでしょうか？
2）前項ですべての指標について書いたとしたら、この項では焦点を絞る。つまり、通常の1通貨ストキャスティクスでミス・バーを捉えた場合、このストキャスティクスの期間内では読みに歪みが生じるのです。多通貨の場合はそうではありません。 入力相場の履歴が非同期で歪んでいる場合（これは99.9999%の医学的事実です）、インジケータは有用なものを表示することができません。言い換えれば、単一通貨取引においてリーキー・クオート（指標の読み取りの差の「無意味さ」を指す）を受け入れることができるとすれば、多通貨取引においては、いかなる指標の作成も、すべての入力シンボルの入力バーの時刻を同期させる必要が あります。 さもなければ、不具合は壊滅的になり、指標は「不正確」であるだけではなく、動作不能に陥ってしまいます。チャート上に唯一の多通貨インジケータを 表示するには、次のことを行う必要があります：（1）mql5の履歴を同期させる（ほとんど検出できない不具合は簡単にキャッチできるので、不快で遅い手順）。 （2）我々のインジケータを読む。 （3）バッファからその読みの一部を削除します - 一般的に - それは我々がそれを表示しようとしているチャートのどの特定の穴に依存する............。MT5と呼ばれる最もクールな多通貨端末ではそうなっています。その開発には、優秀な開発者グループが（皮肉抜きで）11年間 取り組みました（他のバージョンを同じ端末とみなすなら）。 ブラボーでしょ、レナート？そうですね、ブラビッシモ。 では、この時点で、あなたの端末には（テスターを除いて）多通貨取引を促進するサービスがないことを認めるのが適切でしょう。 それだけでなく、大きな障害もあるのです。ちなみに、これは指標の話題に限ったことではありません。
3) チャート上の不具合 説明が必要でしょうか？ 捨てた「空」のバーを復元すると、トレンドラインの傾きまで変わってしまう、当たり前ですが。私自身は、グラフィックターミナルを使った相場の視覚的な分析は行っていませんが、この方法が取引にうまく適用できることを否定するものではありません。私の場合、トレンドの傾きの計算はインジケータバッファで行っているため、この長文の記事の最初のポイントに還元されています。
そして、親愛なる（心から！）レナートよ、上記の3点（今は十分だ）のうち、どの点で私が間違いを犯し、失敗し、自分を騙しているのか、説明してほしいのだ。
そうすれば、私は永遠にバーを逃したことを癒すことができるのです。
そのようなものは、価格が本物であり、価格変動を引き起こす市場取引がなかっただけで、履歴からそれらを削除するのに十分な理由でした。 取引セッション中にいつでもシンボルの相場を表示（および計算）するためのいつものツールを使用できない 場合、素晴らしいモットー「ティックなし - バーなし」は私には怪しく見えます。私は、ディスクに保存するよう要求したり（この記事全体では、私は何も要求していません！）、その必要さえありません。また、インターネットでの転送も必要ありません。ティックもバーもない "という古来のモットーは、相場をディスクに経済的に保存する技術を完璧に表現していますね。しかし、 計算の ためには、「倹約」ではなく、全価格履歴にアクセスする必要があるのです。
FXの流動性に甘え、バー構造の一般原則に目を向けていないだけです。非流動性金融商品のギザギザでまばらな相場を見てください。市場などは、あなたの考える適切な バーの時間スケールと その継続性を個人的に気にしていません。すべての（おおまかな）分析的な構造における一般的な操作スキームは、「価格なし-バーなし」である。
分単位のバーを見逃す問題を解決するには、より高いタイムフレームに移行することをお勧めします。テクニカル分析に使うのだから、最低でもM5以上。
M1に胡坐をかいてトレンドを作り、「さて、どこで誤魔化そうか」と他人に問うのは馬鹿らしい。
この支柱は昔から知られているので、MT4でも、取引の開始/終了間隔に分と全く同じ数の分バーがあるブローカー向けの技術的ソリューションがあります（使用済み）。
多通貨解析の前にバーシンクロナイゼーションを行うことは、一度徹底的に解決してしまえば問題ない。しかし、盲目的な頑固さを回避するために計算資源を使うのではなく、計算資源を使う方がよいでしょう。
松葉杖は穴にあるのではなく、異なるFIの同期にあるのです。新しいバーは、ティックモデルではなく、タイムモデルを使用して 形成する必要があります。
トレーダーは、一方通行で物事を進めようとしないものなのだと、慣れた。
"変える気がない "というのは、"問題に対する無知 "ではなく、"標準モデルを変えると何倍もの問題が生じるので、何度も考えて残す "という判断のことです。
ps：若い政治家が見事に体制を汚し、一方的にスローガンを投げつけ、政権をとってから自分の甘さ、愚かさに気づく（国民からは、この政治家は正直者だと思われている）。そして、他人には理解できないような、同じような妥協と決断が繰り返される。そんな人生です。
