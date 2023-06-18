エラー、バグ、質問 - ページ 316 1...309310311312313314315316317318319320321322323...3185 新しいコメント vda 2011.02.24 23:55 #3151 ああ、サーバーに不具合があるのは俺だけか。 このサイトからMT5で Dmitriy Skub 2011.02.25 01:47 #3152 不思議なことに、これはコンパイル時のエラー、ビルド404を起こさないような構造になっているのです。 int low_friq_Array[ ] int high_friq_Array[ ] int total_friq_Array[ ] int delta = 5; ミッシングクロージング;もしかしたら、コードの他の部分と関係があるのかもしれません。さらに配列を追加しても、エラーは発生しませんが。これらの変数はグローバルと記述されています。 yu-sha 2011.02.25 02:12 #3153 404 ビルドに失敗したようです全部消えた(((；ﾟДﾟ)))))))) 削除済み 2011.02.25 03:18 #3154 yu-sha:404 ビルドに失敗したようです全部消えた(((；ﾟДﾟ)))))))) 最後に動作したビルドを（無理のない範囲で）特定し、それにロールバックしてもらうようにしましょう...。 Rashid Umarov 2011.02.25 08:25 #3155 Dima_S:不思議なことに、これはコンパイル時のエラー、ビルド404を起こさないような構造になっているのです。ミッシングクロージング;もしかしたら、コードの他の部分と関係があるのかもしれません。さらに配列を追加しても、エラーは発生しませんが。これらの変数はグローバルと記述されています。 メッセージありがとうございます、対処しましょう。 yu-sha 2011.02.25 09:50 #3156 Interesting: 最後に動作したビルドを（合理的な範囲内で）特定し、それにロールバックするよう依頼しよう...。以前から、自分でロールバックできるようにしてほしいという要望がありました少なくとも、サーバーの変更が含まれていないビルドについては Voodoo_King 2011.02.25 10:51 #3157 yu-sha:404 ビルドに失敗したようです全部消えた(((；ﾟДﾟ)))))))) 私にとっては、401よりずっと良いものです。まだ致命的なバグは見当たりませんが...。 Academic 2011.02.25 10:54 #3158 Voodoo_King: 401よりずっといいと思う。 まだ自分にとって致命的な問題はないのだが......。 私もそうです。 vda 2011.02.25 12:47 #3159 404では、この問題しかありませんでした。 #define Label "Label_v16_" なぜかわからないが、それが原因だった。 この行を削除すると......すべて！？- エラーなし しかし、この中のLabelも削除しなければならなかったので、cdeの中はどこもLabelになっていました。void OnDeinit(const int reason) { //---- int total=Bars(Symbol1,0); for(int i=total-1; i>=0; i--) { ObjectDelete(0,Label+(string)i); } //---- } yu-sha 2011.02.25 15:47 #3160 私にも効果がありました。でも、どうすればいいのかわからなかった。また、昨日はなぜ誤解があったのでしょうか？手動でコンポーネントを再コンパイル - しかし、それはほとんど影響を与えることができませんでした、そうでなければ、まったく動作しませんでした。というわけで、「もうダメだ((( ；ﾟДﾟ)))」は中止です。 1...309310311312313314315316317318319320321322323...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
不思議なことに、これはコンパイル時のエラー、ビルド404を起こさないような構造になっているのです。
ミッシングクロージング;
もしかしたら、コードの他の部分と関係があるのかもしれません。さらに配列を追加しても、エラーは発生しませんが。これらの変数はグローバルと記述されています。
最後に動作したビルドを（合理的な範囲内で）特定し、それにロールバックするよう依頼しよう...。
以前から、自分でロールバックできるようにしてほしいという要望がありました
少なくとも、サーバーの変更が含まれていないビルドについては
401よりずっといいと思う。 まだ自分にとって致命的な問題はないのだが......。
404では、この問題しかありませんでした。
#define Label "Label_v16_"
なぜかわからないが、それが原因だった。
この行を削除すると......すべて！？- エラーなし
しかし、この中のLabelも削除しなければならなかったので、cdeの中はどこもLabelになっていました。
私にも効果がありました。
でも、どうすればいいのかわからなかった。また、昨日はなぜ誤解があったのでしょうか？
手動でコンポーネントを再コンパイル - しかし、それはほとんど影響を与えることができませんでした、そうでなければ、まったく動作しませんでした。
というわけで、「もうダメだ((( ；ﾟДﾟ)))」は中止です。