ああ、サーバーに不具合があるのは俺だけか。

このサイトからMT5で

 

不思議なことに、これはコンパイル時のエラー、ビルド404を起こさないような構造になっているのです。

int            low_friq_Array[ ]
int            high_friq_Array[ ]
int            total_friq_Array[ ]
int            delta = 5;

ミッシングクロージング;

もしかしたら、コードの他の部分と関係があるのかもしれません。さらに配列を追加しても、エラーは発生しませんが。これらの変数はグローバルと記述されています。

 

404 ビルドに失敗したようです

全部消えた(((；ﾟДﾟ))))))))

yu-sha:

最後に動作したビルドを（無理のない範囲で）特定し、それにロールバックしてもらうようにしましょう...。
 
Dima_S:

不思議なことに、これはコンパイル時のエラー、ビルド404を起こさないような構造になっているのです。

ミッシングクロージング;

もしかしたら、コードの他の部分と関係があるのかもしれません。さらに配列を追加しても、エラーは発生しませんが。これらの変数はグローバルと記述されています。

メッセージありがとうございます、対処しましょう。
 
Interesting:
最後に動作したビルドを（合理的な範囲内で）特定し、それにロールバックするよう依頼しよう...。

以前から、自分でロールバックできるようにしてほしいという要望がありました

少なくとも、サーバーの変更が含まれていないビルドについては

 
yu-sha:

私にとっては、401よりずっと良いものです。まだ致命的なバグは見当たりませんが...。
 
Voodoo_King:
401よりずっといいと思う。 まだ自分にとって致命的な問題はないのだが......。
私もそうです。
 

404では、この問題しかありませんでした。

#define Label "Label_v16_"

なぜかわからないが、それが原因だった。

この行を削除すると......すべて！？- エラーなし

しかし、この中のLabelも削除しなければならなかったので、cdeの中はどこもLabelになっていました。

void OnDeinit(const int reason)
  {
//----
   int total=Bars(Symbol1,0);
   for(int i=total-1; i>=0; i--)
     {
      ObjectDelete(0,Label+(string)i);
     }
//----
  }
 

私にも効果がありました。

でも、どうすればいいのかわからなかった。また、昨日はなぜ誤解があったのでしょうか？

手動でコンポーネントを再コンパイル - しかし、それはほとんど影響を与えることができませんでした、そうでなければ、まったく動作しませんでした。

というわけで、「もうダメだ((( ；ﾟДﾟ)))」は中止です。

