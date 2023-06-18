エラー、バグ、質問 - ページ 386 1...379380381382383384385386387388389390391392393...3185 新しいコメント gal 2011.05.15 15:18 #3851 こんにちは、Sergei、問題は類似のWinXP SP3 32、それは金曜日13 :) ビルド448でなければなりません。新しくインストールしたプログラムが、インジケーターを追加したり、既存のインジケーターのパラメーターを変更しようとすると、警告なしにクラッシュしてしまう。古いバージョンは数ヶ月間更新されていません。正常に動作していましたが、自動更新 後は同様にクラッシュします。どうすればこの不具合を解消できますか？自動アップデートを無効にするにはどうしたらいいですか？ ADR 2011.05.15 15:23 #3852 前の登壇者の方々と同意見です。ウィンドウのプロパティを開こうとすると（メニューまたはF8ボタンで）、ターミナルが無言で閉じてしまいます。ビルド448 Renat Fatkhullin 2011.05.15 15:23 #3853 s2101:ビルド 448 W XP3 32 今回のアップデートは「最高」だと思います。申し訳ありません。月曜日にはバグを修正するようにします。インストールされているウイルス対策ソフトの詳細（正確なバージョン）を教えてください。 gal 2011.05.15 15:54 #3854 新しいバージョンを待ちたくない場合は、古いバージョンから「terminal.exe」ファイルを取り出して、新しいバージョンで上書きしてください。ファイアウォールの設定で、プログラムが更新されるポート2000を無効にすると、自動更新の不具合もなく、安全に使用することができます。その他はすべて動作します。 Mykola Demko 2011.05.15 16:44 #3855 Renat:申し訳ございませんが、月曜日には修正するようにいたします。インストールされているアンチウイルスについて、詳しい情報（正確なバージョン）を教えてください。同じ問題です。標準のインジケータを追加すると、ターミナルがクラッシュする。 Виталий 2011.05.15 16:58 #3856 Windows XP (32ビット)。Kaspersky Internet Security 2010 Version 9.0.0.736 (a.b.c.d.e.f.g) - 448 terminal build で、インディケータのプロパティを呼び出そうとするとクラッシュし、チャートに新しいインディケータを追加しようとするとクラッシュします。Windows 7 (32 bit) Avira Antivirus Personal - 448 build of terminal は正常に動作し、インジケータは追加され、プロパティは呼び出されます。 削除済み 2011.05.15 18:03 #3857 Windows XP SP3 MUI (32 bit)。カスペルスキー インターネット セキュリティ 201111.0.2.556 (b.c.d) - 448 ビルド。チャートのプロパティを呼び出して インデックスを追加しようとすると、ターミナルがクラッシュする。 Renat Fatkhullin 2011.05.15 18:21 #3858 WinXPでクラッシュする問題を再現してみました。アンチウイルスのことではないんです。調べて修正します。 Vladimir Gomonov 2011.05.15 18:21 #3859 Win XP SP2 - 同じです。アンチウイルス - NOD32。バージョン 2.51.30 Renat Fatkhullin 2011.05.16 09:46 #3860 問題は局所的に発生しており、本日中に更新される予定です 1...379380381382383384385386387388389390391392393...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
前の登壇者の方々と同意見です。
ウィンドウのプロパティを開こうとすると（メニューまたはF8ボタンで）、ターミナルが無言で閉じてしまいます。
ビルド448
ビルド 448 W XP3 32
今回のアップデートは「最高」だと思います。
申し訳ありません。月曜日にはバグを修正するようにします。
インストールされているウイルス対策ソフトの詳細（正確なバージョン）を教えてください。
申し訳ございませんが、月曜日には修正するようにいたします。
インストールされているアンチウイルスについて、詳しい情報（正確なバージョン）を教えてください。
同じ問題です。標準のインジケータを追加すると、ターミナルがクラッシュする。
Windows XP (32ビット)。Kaspersky Internet Security 2010 Version 9.0.0.736 (a.b.c.d.e.f.g) - 448 terminal build で、インディケータのプロパティを呼び出そうとするとクラッシュし、チャートに新しいインディケータを追加しようとするとクラッシュします。
Windows 7 (32 bit) Avira Antivirus Personal - 448 build of terminal は正常に動作し、インジケータは追加され、プロパティは呼び出されます。
WinXPでクラッシュする問題を再現してみました。アンチウイルスのことではないんです。
調べて修正します。
Win XP SP2 - 同じです。
アンチウイルス - NOD32。バージョン 2.51.30