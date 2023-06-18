エラー、バグ、質問 - ページ 386

こんにちは、Sergei、問題は類似のWinXP SP3 32、それは金曜日13 :) ビルド448でなければなりません。

新しくインストールしたプログラムが、インジケーターを追加したり、既存のインジケーターのパラメーターを変更しようとすると、警告なしにクラッシュしてしまう。古いバージョンは数ヶ月間更新されていません。正常に動作していましたが、自動更新 後は同様にクラッシュします。どうすればこの不具合を解消できますか？自動アップデートを無効にするにはどうしたらいいですか？

 

前の登壇者の方々と同意見です。

ウィンドウのプロパティを開こうとすると（メニューまたはF8ボタンで）、ターミナルが無言で閉じてしまいます。

ビルド448

 
s2101:

ビルド 448 W XP3 32

今回のアップデートは「最高」だと思います。

申し訳ありません。月曜日にはバグを修正するようにします。

インストールされているウイルス対策ソフトの詳細（正確なバージョン）を教えてください。

 
新しいバージョンを待ちたくない場合は、古いバージョンから「terminal.exe」ファイルを取り出して、新しいバージョンで上書きしてください。ファイアウォールの設定で、プログラムが更新されるポート2000を無効にすると、自動更新の不具合もなく、安全に使用することができます。その他はすべて動作します。
 
Renat:

申し訳ございませんが、月曜日には修正するようにいたします。

インストールされているアンチウイルスについて、詳しい情報（正確なバージョン）を教えてください。

同じ問題です。標準のインジケータを追加すると、ターミナルがクラッシュする。


 

Windows XP (32ビット)。Kaspersky Internet Security 2010 Version 9.0.0.736 (a.b.c.d.e.f.g) - 448 terminal build で、インディケータのプロパティを呼び出そうとするとクラッシュし、チャートに新しいインディケータを追加しようとするとクラッシュします。

Windows 7 (32 bit) Avira Antivirus Personal - 448 build of terminal は正常に動作し、インジケータは追加され、プロパティは呼び出されます。

Windows XP SP3 MUI (32 bit)。カスペルスキー インターネット セキュリティ 201111.0.2.556 (b.c.d) - 448 ビルド。チャートのプロパティを呼び出して インデックスを追加しようとすると、ターミナルがクラッシュする。
 

WinXPでクラッシュする問題を再現してみました。アンチウイルスのことではないんです。

調べて修正します。

 

Win XP SP2 - 同じです。

アンチウイルス - NOD32。バージョン 2.51.30

 
問題は局所的に発生しており、本日中に更新される予定です
