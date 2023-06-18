エラー、バグ、質問 - ページ 166

Renat:

サイバネット？

ノートパソコンは、独自のリソース管理（Windowsの設定は二の次）のもと、スリープやハイバネットから即座に立ち上がる生活を送るようになったのです。自分のマシンから判断している。

なんか、おかしいぞ。私のノートパソコンもマウスのスワイプでジーバーから出られない。気にしないで、もう一度やってみるよ。そう簡単に再現できるものではありません。

その場合は、サービスデスクを 経由することになります。

 
Erm955:

なんか、おかしいぞ。私のノートパソコンもマウスのスワイプでジーバーから出られない。気にしないで、もう一度やってみるよ。そう簡単に再現できるものではありません。

なぜ人生を複雑にするのか？手始めにOSのイベントを覗いてみてください、それがスリープに入る方法です。


 
AlexSTAL:

なぜ人生を複雑にするのか？まずはOSのイベントを調べてみてください。このようにスリープに移行していきます。


ログを調べてみたのですが、今となってはエラーが出た時点が思い出せません。必ずしも眠くなるわけではありません。おそらく、バグが再発するまで待って、すぐにログを見に行った方がいいと思います。そうしないと、すべてを掘り起こす必要があります。

 
vesel:

テキストを扱う際の不具合。

組み合わせ（Ctrl+マウス左ボタン）でテキストをコピーすると、プロパティでは他のフォントになっているのに、常にArialになります。

もう一度プロパティ→パラメータ→フォントのところで、OKをクリックすると、変わります。

同じバグは、テキストラベルと描画グラフィックス（日付のパラメータスケールを保存していない、すなわちチェックボックスはありませんが、スケールは、クリックしてOKを、その後変更）で作業するときにもあります。

修正お願いします。

メッセージをありがとうございました。修正される予定です。
 

この警告「sign mismatch」とは何ですか？
このようなブロックが2つあり、EA全体で2つの警告が出ている（CountTryはEAの変数）。

         ExitMain = 0;
         while (nExitMain < CountTry)
          {

           ....

          } 

この警告「初期化されていない変数を使用している可能性があります」は何ですか？

case structureの中で変数が初期化されるたびにこの警告が出るので、何もしていないのに10回も警告が出る．

   switch(pType)
     {
      case 0:
         MainPrice = ....;
         break;

      case 1:
         MainPrice = ....;
         break;
     }
   if(MainPrice > .. )
     {
      ....

     } 

 

符号の不一致 - 符号付き整数と符号なし整数が混在している可能性が高いです。

uninitialized variable - 変数が初期化されていないときに通過分岐が保証されていることを意味します。例えば、defaultはswitchで明示的に省略されていますが、この場合MainPriceは明示的に初期化（または宣言時に明示的にゼロクリア）されるべきなのです。

 
Renat:

符号の不一致 - 符号と符号なし整数が混在している可能性が高いです。

uninitialized variable - 変数が初期化されていない場合、通過分岐が保証されることを意味します。例えば、MainPriceが明示的に初期化されるべき（または宣言時にゼロになる）ところ、defaultはswitchで明示的に省略されます。


ありがとうございます。警告がすべて消えました。

1 符号の不一致 - 符号付き整数と符号なし整数でした。

2 初期化されていない変数 - しかし、私はちょうどスイッチでポジションの種類に応じて 買い - 0または売り - 1のどちらかを初期化し、デフォルトは必要ありません...

Konstantin83:

2 初期化されていない変数 - しかし、私はちょうどスイッチでポジションの種類に応じて 買い - 0または売り - 1のどちらかを初期化し、デフォルトは一種の不要です...。

人間でいえば、「なんだか余計なお世話」です。実際、エラーにならないプログラムを書くためには、とても必要なことなのです。

MQL5コンパイラはビルドするたびに強力になり、トレーダーのプログラムの重大なエラーをキャッチします。すべての商用C++コンパイラが、変数の初期化の連鎖をすべてトレースして警告を出すことができるわけではありません。

 
Renat:

人間でいえば、「なんだか余計なお世話」です。しかし、実際には、エラーにならないプログラムを書くためには、とても必要なことなのです。

MQL5コンパイラはビルドするたびに強力になり、トレーダーのプログラムの重大なエラーをキャッチします。すべての商用C++コンパイラが、変数の初期化の 連鎖をすべてトレースし、警告を表示できるわけではありません。

反論はしませんが、私の場合、イベントのバリエーションが2つあることが分かっているので、それに応じて初期化するのですが...。

というわけで、素晴らしいことなのですが...。例：EAで使われていない変数がいくつか見つかった)

 
notused:

以下は、気づいた不具合です（投資家パスワードで、ビルド342）。

うまくいかなかった（GUIの不具合だろうけど）

https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page159/#comment_28838

344では、その状態を維持します。

また、OrderCheckが引っかからない、週末以降のoff_quotesについてコメントが欲しいのですが、これは必要なのでしょうか、それとも修正可能なのでしょうか？

