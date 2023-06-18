エラー、バグ、質問 - ページ 164 1...157158159160161162163164165166167168169170171...3185 新しいコメント Slava 2010.10.14 13:32 #1631 sergey1294: では、テスターは自動的に過去のランのリストを「最適化結果」タブにロードし、中断したところから最適化をピックアップする必要があるのでしょうか？ だいたいこんな感じです。テスターはまず、ファイルキャッシュにアクセスする。そこにテストするパラメータのセットに対応するレコードがあれば、それが結果として使用される Andrey Sharov 2010.10.14 13:33 #1632 stringo: testercache<ea_name>.<symbol>.<period>.<mode>.xml ありがとうございました。 Andrey Sharov 2010.10.14 14:39 #1633 EA初期化でコードがある。... bool EST; // EventSetTimer result ... int OnInit() { EST = EventSetTimer(3600); if (!EST) { Comment("Error: EventSetTimer= ", GetLastError()); Print("Error: EventSetTimer= ", GetLastError()); } エラー4102を数回受信した（異なるマシンで）。これは何と関係があるのでしょうか？ビルド338、342。 Championship 2010の EAでも同じ初期化を行っており、そのようなエラーはありません。 Ruslan Khasanov 2010.10.14 15:14 #1634 Ashes:EA初期化でコードがある。 エラー4102を数回受信した（異なるマシンで）。これは何と関係があるのでしょうか？ビルド338、342。 Championship 2010のEAでも同じ初期化を行っており、そのようなエラーはありません。https://www.mql5.com/ru/forum/962/5782#comment_5782 Запуск индикатора по таймеру www.mql5.com } Как можно либо с генерировать событие Calculate либо вызвать функцию OnCalculate(. Andrey Sharov 2010.10.14 15:45 #1635 Kos: https://www.mql5.com/ru/forum/962/5782#comment_5782 ありがとうございます。コードでグラフのレディネスをチェックする代わりに何も思いつかなかったようだ...。 Владимир 2010.10.15 12:01 #1636 以前から以下のような不都合（バグ）があることに気づいていました。最適化テスターを起動し、すぐにパソコンから離れる。5分後に画面が消える（ノートPCはこのように設定されている）。例えば、30分後に戻ってくる。その結果、30分間は最適化処理を行わず、電源を入れてから最適化処理を再開することが判明しました。ところで、さっきこの場所で端末がクラッシュしていた。 Andrey Sharov 2010.10.15 12:48 #1637 Erm955: 以前から以下のような不都合（バグ）があることに気づいていました。最適化テスターを起動し、すぐにパソコンから離れる。5分後に画面が消える（ノートPCはこのように設定されている）。例えば、30分後に戻ってくる。その結果、30分間は最適化処理を行わず、電源を入れてから最適化処理を再開することが判明しました。ところで、さっきこの場所で端末がクラッシュしていた。 ノートパソコンがスタンバイ/ハイバネーションモードになるようです。ディスプレイを単独でオフにしても、プログラムが実行されているかどうかには影響しないはずですが...。 Владимир 2010.10.15 12:55 #1638 Ashes: ノートパソコンがスタンバイ/ハイバネーションモードになるようです。ディスプレイを単独でオフにしても、番組が実行されているかどうかには影響しないはずですが...。 Andrey Sharov 2010.10.15 13:14 #1639 Erm955: "5分後に画面が消える（ノートPCはこのように設定されている）"。5分後に電源から「薄暗くする」と5分後に「スイッチを切る」は違うのですか？ノートパソコンが主電源かバッテリーモードか書かれていません。 電源は安定していますか？ エキゾチックバージョン：電源に問題が発生→ノートパソコンがバッテリーに切り替わる→スリープモードになる。 Renat Fatkhullin 2010.10.15 13:15 #1640 プログラムが停止した場合は、オペレーティングシステムがスリープしていることを意味します。それ以外に方法はないのです。 1...157158159160161162163164165166167168169170171...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
では、テスターは自動的に過去のランのリストを「最適化結果」タブにロードし、中断したところから最適化をピックアップする必要があるのでしょうか？
testercache<ea_name>.<symbol>.<period>.<mode>.xml
EA初期化でコードがある。
エラー4102を数回受信した（異なるマシンで）。これは何と関係があるのでしょうか？ビルド338、342。
Championship 2010の EAでも同じ初期化を行っており、そのようなエラーはありません。
EA初期化でコードがある。
エラー4102を数回受信した（異なるマシンで）。これは何と関係があるのでしょうか？ビルド338、342。
Championship 2010のEAでも同じ初期化を行っており、そのようなエラーはありません。
https://www.mql5.com/ru/forum/962/5782#comment_5782
以前から以下のような不都合（バグ）があることに気づいていました。最適化テスターを起動し、すぐにパソコンから離れる。5分後に画面が消える（ノートPCはこのように設定されている）。例えば、30分後に戻ってくる。その結果、30分間は最適化処理を行わず、電源を入れてから最適化処理を再開することが判明しました。ところで、さっきこの場所で端末がクラッシュしていた。
以前から以下のような不都合（バグ）があることに気づいていました。最適化テスターを起動し、すぐにパソコンから離れる。5分後に画面が消える（ノートPCはこのように設定されている）。例えば、30分後に戻ってくる。その結果、30分間は最適化処理を行わず、電源を入れてから最適化処理を再開することが判明しました。ところで、さっきこの場所で端末がクラッシュしていた。
ノートパソコンがスタンバイ/ハイバネーションモードになるようです。ディスプレイを単独でオフにしても、番組が実行されているかどうかには影響しないはずですが...。
"5分後に画面が消える（ノートPCはこのように設定されている）"。5分後に電源から「薄暗くする」と5分後に「スイッチを切る」は違うのですか？ノートパソコンが主電源かバッテリーモードか書かれていません。 電源は安定していますか？
エキゾチックバージョン：電源に問題が発生→ノートパソコンがバッテリーに切り替わる→スリープモードになる。