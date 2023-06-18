エラー、バグ、質問 - ページ 164

sergey1294:
では、テスターは自動的に過去のランのリストを「最適化結果」タブにロードし、中断したところから最適化をピックアップする必要があるのでしょうか？
だいたいこんな感じです。テスターはまず、ファイルキャッシュにアクセスする。そこにテストするパラメータのセットに対応するレコードがあれば、それが結果として使用される
 
stringo:
testercache<ea_name>.<symbol>.<period>.<mode>.xml
ありがとうございました。
 

EA初期化でコードがある。

...
bool   EST;              // EventSetTimer result
...
int OnInit()
  {
   EST = EventSetTimer(3600);
   if (!EST) {
     Comment("Error: EventSetTimer= ", GetLastError());
     Print("Error: EventSetTimer= ", GetLastError());
     
   }

エラー4102を数回受信した（異なるマシンで）。これは何と関係があるのでしょうか？ビルド338、342。

Championship 2010の EAでも同じ初期化を行っており、そのようなエラーはありません。

 
Ashes:

EA初期化でコードがある。

エラー4102を数回受信した（異なるマシンで）。これは何と関係があるのでしょうか？ビルド338、342。

Championship 2010のEAでも同じ初期化を行っており、そのようなエラーはありません。

Kos:
ありがとうございます。コードでグラフのレディネスをチェックする代わりに何も思いつかなかったようだ...。
 

以前から以下のような不都合（バグ）があることに気づいていました。最適化テスターを起動し、すぐにパソコンから離れる。5分後に画面が消える（ノートPCはこのように設定されている）。例えば、30分後に戻ってくる。その結果、30分間は最適化処理を行わず、電源を入れてから最適化処理を再開することが判明しました。ところで、さっきこの場所で端末がクラッシュしていた。

 
Erm955:

以前から以下のような不都合（バグ）があることに気づいていました。最適化テスターを起動し、すぐにパソコンから離れる。5分後に画面が消える（ノートPCはこのように設定されている）。例えば、30分後に戻ってくる。その結果、30分間は最適化処理を行わず、電源を入れてから最適化処理を再開することが判明しました。ところで、さっきこの場所で端末がクラッシュしていた。

ノートパソコンがスタンバイ/ハイバネーションモードになるようです。ディスプレイを単独でオフにしても、プログラムが実行されているかどうかには影響しないはずですが...。
 
Ashes:
ノートパソコンがスタンバイ/ハイバネーションモードになるようです。ディスプレイを単独でオフにしても、番組が実行されているかどうかには影響しないはずですが...。

 
Erm955:

"5分後に画面が消える（ノートPCはこのように設定されている）"。5分後に電源から「薄暗くする」と5分後に「スイッチを切る」は違うのですか？ノートパソコンが主電源かバッテリーモードか書かれていません。 電源は安定していますか？

エキゾチックバージョン：電源に問題が発生→ノートパソコンがバッテリーに切り替わる→スリープモードになる。

 
プログラムが停止した場合は、オペレーティングシステムがスリープしていることを意味します。それ以外に方法はないのです。
