配列の ファイルへの書き込み方法を教えてください。私は何を間違えているのだろう？

void OnStart() {
   string Arr[2];
   Arr[0]="test string 1";
   Arr[1]="test string 2";
   int handle=FileOpen("test_file.txt",FILE_BIN|FILE_WRITE);
   FileWriteArray(handle,Arr);
   FileClose(handle);
}

これにより、空のファイルが作成されます。

 

Google Chromeでは、ボタンのフォントが「飛んで」しまいます :(. どうしたらよいですか？

 
マニュアルはご自身のリンク先でお読みください。

FileWriteArray

文字列 配列（文字列を含まない構造体の配列、動的配列も可）を除く 、任意の型の配列をBIN型ファイルに書き込みます。

 
それは彼のリンクではありません。フォーラムエンジン自体が、身近な言葉やフレーズにリンクしているのです。
 
Chromeの正確なバージョン（プログラムに関するウィンドウから）とオペレーティングシステムを指定してください。また、どのような形でボタンがこんなに歪んでいるのかも。
 
PVOID:
デフォルトのフォルダーパスの正しい書き方（スクリプトなど）

こんな風に書いています。 

input string Path = "D:\test";

こんな感じです。


 
やっとこさマニュアルを読む。

https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/stringconst

次のような画像が表示されますね。13番目の数字の上にあるバーの日付は2010.10.12を示しています。

これが、正しく表示された情報です。

そして、こちらは前の日付の次のバーです。

 
その前のアクションは？

アップデートは有効ですか？

