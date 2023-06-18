エラー、バグ、質問 - ページ 160 1...153154155156157158159160161162163164165166167...3185 新しいコメント Evgeniy Trofimov 2010.10.12 09:57 #1591 配列の ファイルへの書き込み方法を教えてください。私は何を間違えているのだろう？void OnStart() { string Arr[2]; Arr[0]="test string 1"; Arr[1]="test string 2"; int handle=FileOpen("test_file.txt",FILE_BIN|FILE_WRITE); FileWriteArray(handle,Arr); FileClose(handle); } これにより、空のファイルが作成されます。 Evgeniy Trofimov 2010.10.12 10:02 #1592 Google Chromeでは、ボタンのフォントが「飛んで」しまいます :(. どうしたらよいですか？ Aleksandr Chugunov 2010.10.12 10:04 #1593 EvgeTrofi:配列の ファイルへの書き込み方法を教えてください。私は何を間違えているのだろう？これにより、空のファイルが作成されます。マニュアルはご自身のリンク先でお読みください。FileWriteArray 文字列 配列（文字列を含まない構造体の配列、動的配列も可）を除く 、任意の型の配列をBIN型ファイルに書き込みます。 Andrey Dik 2010.10.12 10:08 #1594 AlexSTAL:マニュアルはご自身のリンク先でお読みください。... それは彼のリンクではありません。フォーラムエンジン自体が、身近な言葉やフレーズにリンクしているのです。 Dmitry 2010.10.12 10:11 #1595 EvgeTrofi:Google Chromeでは、ボタンのフォントが「飛んで」しまいます :(. どうしたらよいですか？ Chromeの正確なバージョン（プログラムに関するウィンドウから）とオペレーティングシステムを指定してください。また、どのような形でボタンがこんなに歪んでいるのかも。 Evgeniy Trofimov 2010.10.12 11:02 #1596 PVOID: Укажите пожалуйста точную версию Chrome (из окна о программе) и операционной системы. А также в какой именно форме так исказились кнопки. Всё восстановилось. Спасибо! Не знаю что было. Версия Хрома 6.0.472.63AlexSTAL: Спасибо! Простите бесталкового. не умею мануал читать :) Evgeniy Trofimov 2010.10.12 11:17 #1597 デフォルトのフォルダーパスの正しい書き方（スクリプトなど）こんな風に書いています。 input string Path = "D:\test";こんな感じです。 Aleksandr Chugunov 2010.10.12 11:24 #1598 EvgeTrofi:デフォルトのフォルダーパスの正しい書き方（スクリプトなど）こんな風に書いています。 こんな感じです。やっとこさマニュアルを読む。https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/stringconst Документация по MQL5: Основы языка / Типы данных / Тип string www.mql5.com Основы языка / Типы данных / Тип string - Документация по MQL5 Vladimir 2010.10.13 04:18 #1599 次のような画像が表示されますね。13番目の数字の上にあるバーの日付は2010.10.12を示しています。 これが、正しく表示された情報です。 そして、こちらは前の日付の次のバーです。 Test Account 2010.10.13 09:58 #1600 gpwr:次のような画像が表示されますね。13日の上のバーの日付は2010.10.12を示しています。 これが、正しく表示された情報です。 そして、こちらは前の日付の次のバーです。 その前のアクションは？アップデートは有効ですか？ 1...153154155156157158159160161162163164165166167...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
FileWriteArray
文字列 配列（文字列を含まない構造体の配列、動的配列も可）を除く 、任意の型の配列をBIN型ファイルに書き込みます。
Укажите пожалуйста точную версию Chrome (из окна о программе) и операционной системы. А также в какой именно форме так исказились кнопки.
Всё восстановилось. Спасибо! Не знаю что было. Версия Хрома 6.0.472.63
Спасибо! Простите бесталкового. не умею мануал читать :)
やっとこさマニュアルを読む。
https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/stringconst
その前のアクションは？
アップデートは有効ですか？