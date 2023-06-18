エラー、バグ、質問 - ページ 159

pronych:

そうですね、支払額の差は200pしかありませんし...。

ただ今は、経費を上回る収入ばかりです。また、結婚の時期でもあります。12月ブーム、おめでとうございます、ありがとうございます ))))

おめでとうございます!!!
 
sergey1294:
おめでとうございます!!!
セルゲイさん、ありがとうございます。まだ少し早いですが。12月になったら本気を出す。でも、とにかくありがとう。また、オフトピック。
 

小さいタイムフレームで印をつけると、高いタイムフレームでしばらく点滅し始め、ディスコの光のショーのように消えたり現れたりします。 開発者に質問ですが、この問題を修正することは可能ですか？

 
owl:

EAのログに表示されるこのメッセージは何を意味しているのでしょうか？

247398240バイトのリークメモリ

私の理解が正しければ、どれだけメモリがリークしたかということです。

このような液漏れの原因は何でしょうか？

つまり、new 演算子で作成されたクラスのオブジェクトは、EA/スクリプト/インジケータが終了しても削除されないということです（delete 演算子）。
FXTRADECOM:

小さいタイムフレームで印をつけると、高いタイムフレームでしばらく点滅し始め、ディスコのライトミュージックのように消えてはまた現れる。 開発者に質問ですが、この問題を修正することは可能でしょうか？

端末のビルドは？OSは？ビットレートは？

再生手順の説明、ソースコード（ある場合）などを添えて、servicedeskにリクエストして ください。

自分のインジケータを64ビット版にコピーしてコンパイルし、チャートにインストールしようとすると、1秒ほど考えて、パラメータ入力ウィンドウを表示せず、すぐにエラーを発生させます。


 
AlexSTAL:

私のインジケータを64ビット版にコピーしてコンパイルし、チャートにインストールしようとすると、1秒ほど考えて、パラメータ入力ウィンドウを表示せず、すぐにエラーを書き込んでしまいます。


サービスデスクに手紙を 出すことはできますか？エラーを修正するのに役立つと思います。
Rosh:
サービスデスクに手紙を 出すことはできますか？バグを修正するのに役立つと思います。

そうです、ありがとうございます。

追伸：レスポンス - 次回リリースで修正予定、タイプ変換に関連するものです。

 
FXTRADECOM:

小さいタイムフレームでマークアップすると - 高いタイムフレームでしばらく点滅し始め - ディスコでのライトニングトークのように消えたり現れたりします。 開発者に質問ですが、この問題を修正することは可能でしょうか？

私のXP 32bitでもこのように表示されます。

チャート上にラインを表示する際、時間を現在のチャートの内訳に正規化する必要があるようです（MQ開発者の方へのヒントです）。

 

以下は、気づいた不具合です（投資家パスワードで、ビルド342）。

トレイリングバグ

うまくいかなかった（GUIの不具合だろうけど）

