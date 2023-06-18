エラー、バグ、質問 - ページ 159 1...152153154155156157158159160161162163164165166...3185 新しいコメント Sergey Gritsay 2010.10.10 22:32 #1581 pronych:そうですね、支払額の差は200pしかありませんし...。ただ今は、経費を上回る収入ばかりです。また、結婚の時期でもあります。12月ブーム、おめでとうございます、ありがとうございます )))) おめでとうございます!!! Aleksey 2010.10.10 22:51 #1582 sergey1294: おめでとうございます!!! セルゲイさん、ありがとうございます。まだ少し早いですが。12月になったら本気を出す。でも、とにかくありがとう。また、オフトピック。 FXTRADECOM 2010.10.11 08:40 #1583 小さいタイムフレームで印をつけると、高いタイムフレームでしばらく点滅し始め、ディスコの光のショーのように消えたり現れたりします。 開発者に質問ですが、この問題を修正することは可能ですか？ Test Account 2010.10.11 11:59 #1584 owl:EAのログに表示されるこのメッセージは何を意味しているのでしょうか？ 247398240バイトのリークメモリ私の理解が正しければ、どれだけメモリがリークしたかということです。このような液漏れの原因は何でしょうか？ つまり、new 演算子で作成されたクラスのオブジェクトは、EA/スクリプト/インジケータが終了しても削除されないということです（delete 演算子）。 Документация по MQL5: Основы языка / Операторы / Оператор уничтожения объекта delete www.mql5.com Основы языка / Операторы / Оператор уничтожения объекта delete - Документация по MQL5 Test Account 2010.10.11 12:02 #1585 FXTRADECOM:小さいタイムフレームで印をつけると、高いタイムフレームでしばらく点滅し始め、ディスコのライトミュージックのように消えてはまた現れる。 開発者に質問ですが、この問題を修正することは可能でしょうか？端末のビルドは？OSは？ビットレートは？再生手順の説明、ソースコード（ある場合）などを添えて、servicedeskにリクエストして ください。 Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! www.mql5.com Ваше сообщение сразу станет доступно нашим отделам тестирования, технической поддержки и разработчикам торговой платформы. Aleksandr Chugunov 2010.10.11 13:43 #1586 自分のインジケータを64ビット版にコピーしてコンパイルし、チャートにインストールしようとすると、1秒ほど考えて、パラメータ入力ウィンドウを表示せず、すぐにエラーを発生させます。 Rashid Umarov 2010.10.11 13:56 #1587 AlexSTAL: 私のインジケータを64ビット版にコピーしてコンパイルし、チャートにインストールしようとすると、1秒ほど考えて、パラメータ入力ウィンドウを表示せず、すぐにエラーを書き込んでしまいます。サービスデスクに手紙を 出すことはできますか？エラーを修正するのに役立つと思います。 Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! www.mql5.com Ваше сообщение сразу станет доступно нашим отделам тестирования, технической поддержки и разработчикам торговой платформы. Aleksandr Chugunov 2010.10.11 14:05 #1588 Rosh:サービスデスクに手紙を 出すことはできますか？バグを修正するのに役立つと思います。そうです、ありがとうございます。追伸：レスポンス - 次回リリースで修正予定、タイプ変換に関連するものです。 Mykola Demko 2010.10.11 14:10 #1589 FXTRADECOM:小さいタイムフレームでマークアップすると - 高いタイムフレームでしばらく点滅し始め - ディスコでのライトニングトークのように消えたり現れたりします。 開発者に質問ですが、この問題を修正することは可能でしょうか？私のXP 32bitでもこのように表示されます。 チャート上にラインを表示する際、時間を現在のチャートの内訳に正規化する必要があるようです（MQ開発者の方へのヒントです）。 Valerii Mazurenko 2010.10.12 04:35 #1590 以下は、気づいた不具合です（投資家パスワードで、ビルド342）。うまくいかなかった（GUIの不具合だろうけど） 1...152153154155156157158159160161162163164165166...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
そうですね、支払額の差は200pしかありませんし...。
ただ今は、経費を上回る収入ばかりです。また、結婚の時期でもあります。12月ブーム、おめでとうございます、ありがとうございます ))))
おめでとうございます!!!
EAのログに表示されるこのメッセージは何を意味しているのでしょうか？247398240バイトのリークメモリ
私の理解が正しければ、どれだけメモリがリークしたかということです。
このような液漏れの原因は何でしょうか？
端末のビルドは？OSは？ビットレートは？
再生手順の説明、ソースコード（ある場合）などを添えて、servicedeskにリクエストして ください。
自分のインジケータを64ビット版にコピーしてコンパイルし、チャートにインストールしようとすると、1秒ほど考えて、パラメータ入力ウィンドウを表示せず、すぐにエラーを発生させます。
サービスデスクに手紙を 出すことはできますか？バグを修正するのに役立つと思います。
そうです、ありがとうございます。
追伸：レスポンス - 次回リリースで修正予定、タイプ変換に関連するものです。
私のXP 32bitでもこのように表示されます。
チャート上にラインを表示する際、時間を現在のチャートの内訳に正規化する必要があるようです（MQ開発者の方へのヒントです）。
以下は、気づいた不具合です（投資家パスワードで、ビルド342）。
うまくいかなかった（GUIの不具合だろうけど）