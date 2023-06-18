エラー、バグ、質問 - ページ 154 1...147148149150151152153154155156157158159160161...3185 新しいコメント Dmitriy Skub 2010.10.04 13:37 #1531 なぜか標準ライブラリを使って インジケータからデータを取得することができません。以下はそのスクリプトです。//--------------------------------------------------------------------- #include <Indicators\Trend.mqh> //--------------------------------------------------------------------- CiSAR price_source; //--------------------------------------------------------------------- void OnStart( ) { if( price_source.Create( Symbol( ), PERIOD_CURRENT, 0.01, 0.2 ) == true ) { for( int i = 0; i < 10; i++ ) { Print( "Price[ ", i, " ] = ", price_source.Main( i )); } } } //---------------------------------------------------------------------以下はその動作結果です。2010.10.04 13:31:17 TestIndicator (AUDUSD,H1) Price[ 9 ] = 1.797693134862316e+308 2010.10.04 13:31:17 TestIndicator (AUDUSD,H1) Price[ 8 ] = 1.797693134862316e+308 2010.10.04 13:31:17 TestIndicator (AUDUSD,H1) Price[ 7 ] = 1.797693134862316e+308 2010.10.04 13:31:17 TestIndicator (AUDUSD,H1) Price[ 6 ] = 1.797693134862316e+308 2010.10.04 13:31:17 TestIndicator (AUDUSD,H1) Price[ 5 ] = 1.797693134862316e+308 2010.10.04 13:31:17 TestIndicator (AUDUSD,H1) Price[ 4 ] = 1.797693134862316e+308 2010.10.04 13:31:17 TestIndicator (AUDUSD,H1) Price[ 3 ] = 1.797693134862316e+308 2010.10.04 13:31:17 TestIndicator (AUDUSD,H1) Price[ 2 ] = 1.797693134862316e+308 2010.10.04 13:31:17 TestIndicator (AUDUSD,H1) Price[ 1 ] = 1.797693134862316e+308 2010.10.04 13:31:17 TestIndicator (AUDUSD,H1) Price[ 0 ] = 1.797693134862316e+308どうやら値の代わりにEMPTY_VALUEが出力されるようです。何がいけなかったのか？ Errors, bugs, questions Need help in this [アーカイブ！】純粋数学、物理学、化学など：トレードとは一切関係ない脳トレ問題集 Test Account 2010.10.04 13:47 #1532 Dima_S: 私は何を間違えているのだろう？を加えてみてください。 price_source.Refresh(-1);データを要求する前に Dmitriy Skub 2010.10.04 13:54 #1533 ありがとうございます、助かります。ヘルプに反映させるとよいでしょう。voidCIndicator::Refresh(int flags) つまり、flagsはリフレッシュされる時間枠のバイナリマスクだと理解していいのでしょうか？もし-1なら、すべてのTFがリフレッシュされるのか？ Test Account 2010.10.04 14:05 #1534 Dima_S: フラグとは、リフレッシュされる時間枠のバイナリマスクということですね？もし-1なら、すべてのTFがリフレッシュされるのですか？その通りです。オブジェクトの可視性定数を使用することができます。https://www.mql5.com/ru/docs/constants/objectconstants/visible Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Видимость объектов www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Видимость объектов - Документация по MQL5 削除済み 2010.10.04 14:23 #1535 理解できない、見逃していたに違いない。これです。class dfgdfg { void sgsfd(); }; は正常にコンパイルされます。こんなんでいいのか？ つまり、コンパイル前にオプティマイザがそのメソッドを未使用と判断し、その結果、エラーメッセージ 111が生成されないのだと理解しています。+また、実装ミスのある未使用のメソッドは、メッセージなしでコンパイルされます。 Aleksandr Chugunov 2010.10.04 14:42 #1536 私の問題に関心を持つ人はいるだろうか？https://www.mql5.com/ru/forum/2172/page1 Не обновляются некоторые графики www.mql5.com Непосредственно в индикаторе выбирается необходимый инструмент и период графика. Aleksandr Chugunov 2010.10.04 14:48 #1537 また、問題もあります。配列はインジケータ起動時のみ初期化されるこれは、標準的なジグザグに何らかの誤差があることと相関があります。 Serge 2010.10.04 15:10 #1538 MT 5がプロキシ(http,socks 4,5) を通して動作しない Build 328.しかし、これらのプロキシを経由しても、MT 4は問題なく動作します。 Test Account 2010.10.04 15:25 #1539 AlexSTAL: 私の問題に関心を持つ人はいるだろうか？https://www.mql5.com/ru/forum/2172/page1はい、あなたのメッセージは見られています。再挑戦すること Test Account 2010.10.04 15:33 #1540 AlexSTAL: また、問題もあります。配列はインジケータ起動時のみ初期化されるこれは、標準的なジグザグに何らかの誤差があることと相関があります。 Memory例外が発生した場合、ターミナルの実行を継続する意味はありません。一番賢明なのは、端末を再起動し、なぜこんなにメモリを消費したのかを考え、食欲を抑えるようにすることです。 1...147148149150151152153154155156157158159160161...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
なぜか標準ライブラリを使って インジケータからデータを取得することができません。以下はそのスクリプトです。
以下はその動作結果です。
2010.10.04 13:31:17 TestIndicator (AUDUSD,H1) Price[ 9 ] = 1.797693134862316e+308
2010.10.04 13:31:17 TestIndicator (AUDUSD,H1) Price[ 8 ] = 1.797693134862316e+308
2010.10.04 13:31:17 TestIndicator (AUDUSD,H1) Price[ 7 ] = 1.797693134862316e+308
2010.10.04 13:31:17 TestIndicator (AUDUSD,H1) Price[ 6 ] = 1.797693134862316e+308
2010.10.04 13:31:17 TestIndicator (AUDUSD,H1) Price[ 5 ] = 1.797693134862316e+308
2010.10.04 13:31:17 TestIndicator (AUDUSD,H1) Price[ 4 ] = 1.797693134862316e+308
2010.10.04 13:31:17 TestIndicator (AUDUSD,H1) Price[ 3 ] = 1.797693134862316e+308
2010.10.04 13:31:17 TestIndicator (AUDUSD,H1) Price[ 2 ] = 1.797693134862316e+308
2010.10.04 13:31:17 TestIndicator (AUDUSD,H1) Price[ 1 ] = 1.797693134862316e+308
2010.10.04 13:31:17 TestIndicator (AUDUSD,H1) Price[ 0 ] = 1.797693134862316e+308
どうやら値の代わりにEMPTY_VALUEが出力されるようです。
何がいけなかったのか？
私は何を間違えているのだろう？
を加えてみてください。
price_source.Refresh(-1);
データを要求する前に
ありがとうございます、助かります。ヘルプに反映させるとよいでしょう。
voidCIndicator::Refresh(int flags)つまり、flagsはリフレッシュされる時間枠のバイナリマスクだと理解していいのでしょうか？もし-1なら、すべてのTFがリフレッシュされるのか？
フラグとは、リフレッシュされる時間枠のバイナリマスクということですね？もし-1なら、すべてのTFがリフレッシュされるのですか？
その通りです。オブジェクトの可視性定数を使用することができます。
https://www.mql5.com/ru/docs/constants/objectconstants/visible
理解できない、見逃していたに違いない。これです。
は正常にコンパイルされます。こんなんでいいのか？
つまり、コンパイル前にオプティマイザがそのメソッドを未使用と判断し、その結果、エラーメッセージ 111が生成されないのだと理解しています。
+また、実装ミスのある未使用のメソッドは、メッセージなしでコンパイルされます。
私の問題に関心を持つ人はいるだろうか？
また、問題もあります。
配列はインジケータ起動時のみ初期化される
これは、標準的なジグザグに何らかの誤差があることと相関があります。
はい、あなたのメッセージは見られています。
再挑戦すること
