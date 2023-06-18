エラー、バグ、質問 - ページ 152

alexvd:
具体的にはどこですか？
 
2 MQ 最近、やっと標準ライブラ リーに触れることができました!!!!特にアレイと貿易業務。

とても便利です！ありがとうございました。))

 
gwend:

メッセージをありがとうございました。

確かにプロキシを使わなくても、最初に接続を試み、ダウンロードの手助けをします。プロキシ設定は、直接接続に失敗した場合にのみ使用開始されます。

見させていただきます。

なぜかというと、ファイアウォールは1回目の試行をキャッチして、2回目をスキップするんですよ。))
 
EQU:

おっと...何か奇跡が起きたのか、後続を禁止されたのか...)


1分以内にサーバーの応答が得られなかった。
 
開発者の皆様、MQL5のプログラムはデコンパイルされていないことを確認されましたでしょうか？
そうでなければ、mt4ですべてのコードが手のひらの上にあるように、残念なことに...。
 
mrProF:
開発者の皆様、MQL5のプログラムはデコンパイルされていないことを確認されましたでしょうか？
mt4の全コードを手のひらの上で見るような感覚ではもったいない...。
このため、開発者は、一部の人が要求したように、ビルトインのDLLデバッグを作らないのです。デコンパイラが表示されないように。
 
sergey1294:
このため、開発者は、一部の個人から要望があったように、DLLデバッグを内蔵させないようにしています。デコンパイラが表示されないように。
MT4ではデバッグなしで表示されました :)
私たちの作品が守られることを祈りましょう:)
 
mrProF:
そして、MT4では、デバッグなしでも、表示されました :)
私たちの仕事が守られることを祈りましょう:)
開発者が書いている ように、MT4でDLLのデバッグができるようになり、一気にデコンパイラが登場しました。MQL5では、コードの保護に力を入れています。
sergey1294:
Developersさんが書かれているように、MT4でDLLのデバッグを許可したところ、すぐにデコンパイラが登場しました。MQL5では、コードの保護に力を入れています。
mrProF です。
デバッグなしでMT4で表示されました :)
私たちの作品が守られることを祈りましょう:)
MT4では、他のソフトウェアでコードデバッグを行うオプションがあります。私の理解では、新バージョンではこの機能に対応していないようですが...。
 

こんにちは。

ある ブロックの 内部で宣言された変数を 他のブロックから見える ようにするには どうしたらいいですか？

