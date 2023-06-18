エラー、バグ、質問 - ページ 152 1...145146147148149150151152153154155156157158159...3185 新しいコメント 削除済み 2010.09.28 13:36 #1511 alexvd: 具体的にはどこですか？ Дмитрий Александрович 2010.09.28 13:36 #1512 2 MQ 最近、やっと標準ライブラ リーに触れることができました!!!!特にアレイと貿易業務。とても便利です！ありがとうございました。)) Дмитрий Александрович 2010.09.28 13:38 #1513 gwend:メッセージをありがとうございました。確かにプロキシを使わなくても、最初に接続を試み、ダウンロードの手助けをします。プロキシ設定は、直接接続に失敗した場合にのみ使用開始されます。見させていただきます。 なぜかというと、ファイアウォールは1回目の試行をキャッチして、2回目をスキップするんですよ。)) Валерий 2010.09.28 22:51 #1514 EQU:おっと...何か奇跡が起きたのか、後続を禁止されたのか...) 1分以内にサーバーの応答が得られなかった。 Дмитрий Александрович 2010.10.01 23:34 #1515 開発者の皆様、MQL5のプログラムはデコンパイルされていないことを確認されましたでしょうか？ そうでなければ、mt4ですべてのコードが手のひらの上にあるように、残念なことに...。 Sergey Gritsay 2010.10.01 23:38 #1516 mrProF: 開発者の皆様、MQL5のプログラムはデコンパイルされていないことを確認されましたでしょうか？ mt4の全コードを手のひらの上で見るような感覚ではもったいない...。 このため、開発者は、一部の人が要求したように、ビルトインのDLLデバッグを作らないのです。デコンパイラが表示されないように。 Дмитрий Александрович 2010.10.01 23:48 #1517 sergey1294: このため、開発者は、一部の個人から要望があったように、DLLデバッグを内蔵させないようにしています。デコンパイラが表示されないように。 MT4ではデバッグなしで表示されました :) 私たちの作品が守られることを祈りましょう:) Sergey Gritsay 2010.10.01 23:53 #1518 mrProF: そして、MT4では、デバッグなしでも、表示されました :) 私たちの仕事が守られることを祈りましょう:)開発者が書いている ように、MT4でDLLのデバッグができるようになり、一気にデコンパイラが登場しました。MQL5では、コードの保護に力を入れています。 削除済み 2010.10.02 05:54 #1519 sergey1294: Developersさんが書かれているように、MT4でDLLのデバッグを許可したところ、すぐにデコンパイラが登場しました。MQL5では、コードの保護に力を入れています。 mrProF です。 デバッグなしでMT4で表示されました :) 私たちの作品が守られることを祈りましょう:) MT4では、他のソフトウェアでコードデバッグを行うオプションがあります。私の理解では、新バージョンではこの機能に対応していないようですが...。 Nauris Zukas 2010.10.02 12:17 #1520 こんにちは。 ある ブロックの 内部で宣言された変数を、 他のブロックから見える ようにするには どうしたらいいですか？ 1...145146147148149150151152153154155156157158159...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
具体的にはどこですか？
とても便利です！ありがとうございました。))
メッセージをありがとうございました。
確かにプロキシを使わなくても、最初に接続を試み、ダウンロードの手助けをします。プロキシ設定は、直接接続に失敗した場合にのみ使用開始されます。
見させていただきます。
おっと...何か奇跡が起きたのか、後続を禁止されたのか...)
そうでなければ、mt4ですべてのコードが手のひらの上にあるように、残念なことに...。
開発者の皆様、MQL5のプログラムはデコンパイルされていないことを確認されましたでしょうか？
mt4の全コードを手のひらの上で見るような感覚ではもったいない...。
このため、開発者は、一部の個人から要望があったように、DLLデバッグを内蔵させないようにしています。デコンパイラが表示されないように。
私たちの作品が守られることを祈りましょう:)
そして、MT4では、デバッグなしでも、表示されました :)
Developersさんが書かれているように、MT4でDLLのデバッグを許可したところ、すぐにデコンパイラが登場しました。MQL5では、コードの保護に力を入れています。
デバッグなしでMT4で表示されました :)
こんにちは。
ある ブロックの 内部で宣言された変数を、 他のブロックから見える ようにするには どうしたらいいですか？