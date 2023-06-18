エラー、バグ、質問 - ページ 151 1...144145146147148149150151152153154155156157158...3185 新しいコメント Валерий 2010.09.26 10:47 #1501 Swan:サイト内に別のコーナーがあります。データの更新を確認せずに、何を信頼性の話をしているんだ？遅延時間が経過した後、クローズがロールオーバーにならないことをコードで保証していますか？新しいティックの条件が満たされるまで。カウントされます - コードは不要です。あなたの妄想はネガティブなものです。それは、すべてがハングアップし、どんなコードもそれを救えないということです...。確かに、retcodeは 何の意味もなく存在するわけではありませんね。はい、このアプローチについて複雑なものは何もありません：我々は、トランザクションまたは要求の拒絶を待つ、バリエーションがあるかもしれません。もう一つ興味があるのは、例えば1つの楽器に何十ものリクエストがあった場合、サーバーは滞りなく許容できるのか、ということです。 gumgum 2010.09.26 11:24 #1502 今日、端末を動かしてみると......。 1.150m用のものをダウンロードしました。2.1回目の何かがディスク上で大きく変換された後。3. 1回目、2回目のCPU負荷が80％を超えた後4.待機中...?????? Дмитрий 2010.09.26 11:42 #1503 Swan: ...だから、すべてがハングアップして、どのコードもそれを保存することはできません...そう、レトルトの存在 には理由があるのだから。 は...このレトリックを実際にテストしてから、さらに話を進めましょう...。とりあえず、どれくらいの期間で復活するのか、必ず正しくなるのか......。 Dmitriy Skub 2010.09.27 14:36 #1504 偶然にも小さな不具合を発見- ツールバーを展開したとき- パネルが最小化されたとき下絵は利益表示の際にスワップの存在を考慮していなかったようです。すべてIMHO。 Rashid Umarov 2010.09.27 15:01 #1505 Interesting:デベロッパーMQLのヘルプでは、IndexタブにENUM_CHART_VOLUME_MODEは ありません。追加する... 投稿ありがとうございます、修正しました。 Test Account 2010.09.27 16:22 #1506 Dima_S: 偶然にも小さな不具合を発見- ツールバーを展開したとき- パネルが最小化されたとき下絵は利益表示の際にスワップの存在を考慮していなかったようです。すべてIMHO。投稿ありがとうございました。次のビルドで修正される予定です。 削除済み 2010.09.28 11:43 #1507 おっと...奇跡ってなんだ？ トレーリングが禁止されたのか？)2010.09.28 11:36:26 Trades '104377' : failed modify buy 0.90 USDCAD sl: 0.00000, tp: 0.00000 -> sl: 1.03361, tp: 0.00000 [Request timeout] 2010.09.28 11:35:34 Trades '104377' : failed modify sell 1.10 EURUSD sl: 0.00000, tp: 0.00000 -> sl: 1.33996, tp: 0.00000 [Request timeout] 2010.09.28 11:35:26 Trades '104377' : modify buy 0.90 USDCAD sl: 0.00000, tp: 0.00000 -> sl: 1.03361, tp: 0.00000 2010.09.28 11:34:34 Trades '104377' : modify sell 1.10 EURUSD sl: 0.00000, tp: 0.00000 -> sl: 1.33996, tp: 0.00000 2010.09.28 11:31:59 Trades '104377' : failed modify sell 1.10 EURUSD sl: 0.00000, tp: 0.00000 -> sl: 1.33997, tp: 0.00000 [Request timeout] 2010.09.28 11:30:59 Trades '104377' : modify sell 1.10 EURUSD sl: 0.00000, tp: 0.00000 -> sl: 1.33997, tp: 0.00000 2010.09.28 11:28:38 Trades '104377' : failed modify buy 0.90 USDCAD sl: 0.00000, tp: 0.00000 -> sl: 1.03366, tp: 0.00000 [Request timeout] 2010.09.28 11:27:38 Trades '104377' : modify buy 0.90 USDCAD sl: 0.00000, tp: 0.00000 -> sl: 1.03366, tp: 0.00000 列の自動サイズをご確認ください。空いているところ、太いところ...。 MQ Alexander 2010.09.28 12:59 #1508 EQU:おっと...奇跡ってなんだ？ トレーリングが禁止されたのか？)ありがとうございます - チェックしてみます。 Test Account 2010.09.28 13:04 #1509 EQU: 列の自動サイズも確認してください・・・。どこが空で、どこが厚いのか...。 具体的にはどこですか？ Anton 2010.09.28 13:07 #1510 sealdo:MetaeditorとMetatrader 5は、だいぶ前に設置したプロキシサーバー設定（衛星インターネット）にもかかわらず、ヘルプが「地上波」経由でダウンロードされます。端末のインストーラーも「地上波」でヘルプをダウンロードした。FreeCupで迂回しました。投稿ありがとうございました。本当に最初にプロキシを使用せずに接続し、ヘルプをダウンロードしてみてください。プロキシ設定は、直接接続に失敗した場合にのみ使用開始されます。見せてもらう。 1...144145146147148149150151152153154155156157158...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
サイト内に別のコーナーがあります。
データの更新を確認せずに、何を信頼性の話をしているんだ？遅延時間が経過した後、クローズがロールオーバーにならないことをコードで保証していますか？
新しいティックの条件が満たされるまで。カウントされます - コードは不要です。あなたの妄想はネガティブなものです。それは、すべてがハングアップし、どんなコードもそれを救えないということです...。確かに、retcodeは 何の意味もなく存在するわけではありませんね。
はい、このアプローチについて複雑なものは何もありません：我々は、トランザクションまたは要求の拒絶を待つ、バリエーションがあるかもしれません。
もう一つ興味があるのは、例えば1つの楽器に何十ものリクエストがあった場合、サーバーは滞りなく許容できるのか、ということです。
今日、端末を動かしてみると......。
1.150m用のものをダウンロードしました。
2.1回目の何かがディスク上で大きく変換された後。
3. 1回目、2回目のCPU負荷が80％を超えた後
4.待機中...
??????
...だから、すべてがハングアップして、どのコードもそれを保存することはできません...そう、レトルトの存在 には理由があるのだから。
- ツールバーを展開したとき
- パネルが最小化されたとき
下絵は利益表示の際にスワップの存在を考慮していなかったようです。
すべてIMHO。
デベロッパー
MQLのヘルプでは、IndexタブにENUM_CHART_VOLUME_MODEは ありません。追加する...
投稿ありがとうございました。
次のビルドで修正される予定です。
おっと...奇跡ってなんだ？ トレーリングが禁止されたのか？)列の自動サイズをご確認ください。空いているところ、太いところ...。
おっと...奇跡ってなんだ？ トレーリングが禁止されたのか？)
ありがとうございます - チェックしてみます。
列の自動サイズも確認してください・・・。どこが空で、どこが厚いのか...。
MetaeditorとMetatrader 5は、だいぶ前に設置したプロキシサーバー設定（衛星インターネット）にもかかわらず、ヘルプが「地上波」経由でダウンロードされます。
端末のインストーラーも「地上波」でヘルプをダウンロードした。FreeCupで迂回しました。
投稿ありがとうございました。
本当に最初にプロキシを使用せずに接続し、ヘルプをダウンロードしてみてください。プロキシ設定は、直接接続に失敗した場合にのみ使用開始されます。
見せてもらう。