Swan:

サイト内に別のコーナーがあります。

データの更新を確認せずに、何を信頼性の話をしているんだ？遅延時間が経過した後、クローズがロールオーバーにならないことをコードで保証していますか？

新しいティックの条件が満たされるまで。カウントされます - コードは不要です。あなたの妄想はネガティブなものです。それは、すべてがハングアップし、どんなコードもそれを救えないということです...。確かに、retcodeは 何の意味もなく存在するわけではありませんね。


はい、このアプローチについて複雑なものは何もありません：我々は、トランザクションまたは要求の拒絶を待つ、バリエーションがあるかもしれません。

もう一つ興味があるのは、例えば1つの楽器に何十ものリクエストがあった場合、サーバーは滞りなく許容できるのか、ということです。

 

今日、端末を動かしてみると......。

1.150m用のものをダウンロードしました。

2.1回目の何かがディスク上で大きく変換された後。

3. 1回目、2回目のCPU負荷が80％を超えた後

4.待機中...

??????

 
Swan:

...だから、すべてがハングアップして、どのコードもそれを保存することはできません...そう、レトルトの存在 には理由があるのだから。

は...このレトリックを実際にテストしてから、さらに話を進めましょう...。とりあえず、どれくらいの期間で復活するのか、必ず正しくなるのか......。
 
偶然にも小さな不具合を発見


- ツールバーを展開したとき

- パネルが最小化されたとき

下絵は利益表示の際にスワップの存在を考慮していなかったようです。

すべてIMHO。

 
Interesting:

デベロッパー

MQLのヘルプでは、IndexタブにENUM_CHART_VOLUME_MODEは ありません。追加する...


投稿ありがとうございます、修正しました。
 
投稿ありがとうございました。

次のビルドで修正される予定です。

おっと...奇跡ってなんだ？ トレーリングが禁止されたのか？)

2010.09.28 11:36:26     Trades  '104377' : failed modify buy 0.90 USDCAD sl: 0.00000, tp: 0.00000 -> sl: 1.03361, tp: 0.00000 [Request timeout]
2010.09.28 11:35:34     Trades  '104377' : failed modify sell 1.10 EURUSD sl: 0.00000, tp: 0.00000 -> sl: 1.33996, tp: 0.00000 [Request timeout]
2010.09.28 11:35:26     Trades  '104377' : modify buy 0.90 USDCAD sl: 0.00000, tp: 0.00000 -> sl: 1.03361, tp: 0.00000
2010.09.28 11:34:34     Trades  '104377' : modify sell 1.10 EURUSD sl: 0.00000, tp: 0.00000 -> sl: 1.33996, tp: 0.00000
2010.09.28 11:31:59     Trades  '104377' : failed modify sell 1.10 EURUSD sl: 0.00000, tp: 0.00000 -> sl: 1.33997, tp: 0.00000 [Request timeout]
2010.09.28 11:30:59     Trades  '104377' : modify sell 1.10 EURUSD sl: 0.00000, tp: 0.00000 -> sl: 1.33997, tp: 0.00000
2010.09.28 11:28:38     Trades  '104377' : failed modify buy 0.90 USDCAD sl: 0.00000, tp: 0.00000 -> sl: 1.03366, tp: 0.00000 [Request timeout]
2010.09.28 11:27:38     Trades  '104377' : modify buy 0.90 USDCAD sl: 0.00000, tp: 0.00000 -> sl: 1.03366, tp: 0.00000
列の自動サイズをご確認ください。空いているところ、太いところ...。
 
EQU:

おっと...奇跡ってなんだ？ トレーリングが禁止されたのか？)

ありがとうございます - チェックしてみます。

 
EQU:
列の自動サイズも確認してください・・・。どこが空で、どこが厚いのか...。
具体的にはどこですか？
 
sealdo:

MetaeditorとMetatrader 5は、だいぶ前に設置したプロキシサーバー設定（衛星インターネット）にもかかわらず、ヘルプが「地上波」経由でダウンロードされます。

端末のインストーラーも「地上波」でヘルプをダウンロードした。FreeCupで迂回しました。

投稿ありがとうございました。

本当に最初にプロキシを使用せずに接続し、ヘルプをダウンロードしてみてください。プロキシ設定は、直接接続に失敗した場合にのみ使用開始されます。

見せてもらう。

