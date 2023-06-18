エラー、バグ、質問 - ページ 127 1...120121122123124125126127128129130131132133134...3185 新しいコメント Mykola Demko 2010.09.13 01:14 #1261 xeon: コンパイラは、2つ目の等号がないことをエラーとして検出しない。その必要はありません。あなたのコードにはエラーが含まれていません。int a = 0; if(a=1){Print("TEST");}で、このコードと同じです。int a = 0; a=1; if(a){Print("TEST");} Валерий 2010.09.13 12:13 #1262 xeon: コンパイラは、2つ目の等号がないことをエラーとして検出しない。for(int i=0;i<total_deal;i++) { //--- try to get deals ticket if(ticket=HistoryDealGetTicket(i)) // Предупреждение к этой строке { Deal.Ticket(ticket);しかし、少なくとも私のコードではこのような警告が 表示されます。'DealInfo.mqh' DealInfo.mqh 1 1式がブーリアンでない場合 Shou History.mq5 60 19 エラー 0件、警告 1件 1件 Igor Malcev 2010.09.13 12:48 #1263 Urain:その必要はありません。あなたのコードにはエラーが含まれていません。で、このコードと同じです。そして無駄に、例えばスタジオがこのコードをエラーとして検出する。それに、それなら、このコードは、どうやらint a = 0; a=1; if(a){Print("TEST");}はこれと同じです。int a = 19; if(a=14){Print("TEST");}0＝偽、1＝真とすると、他の桁は何に相当するのか？2,3,4, ......:-)このやり方は、エラーを見抜く可能性を増やすだけで、何も良いことはないと思います。 Test Account 2010.09.13 12:53 #1264 xeon:この方法は、エラーを表示する機会を増やすだけで、何の役にも立たないのではと思います。ブール値でない値を追加する理由は、ユーザーが自分の行動を確認できるようにするためです。 Дмитрий 2010.09.13 14:14 #1265 ターミナルで（チャート上で）セットを保存し、テスターやターミナルで開くと、すべてうまくいきます。しかし、テスターで保存してからターミナルで開くと、文字列型でない変数の値がすべてアブラカタブラで表示されます。OKをクリックし、再度パラメータウィンドウを開くと、ブール値を除くすべてのパラメータが新しいものに正しく置き換えられ、正常に表示されます。今まで、「真実」だったものが「偽り」になってしまう...。テスターでは、テスターから保存したセットが正しく開きます。 AlexinSergey 2010.09.13 18:29 #1266 ご迷惑をおかけしました、以前書いたバグはまだ直っていません。 CopySpread 関数の説明にあるインジケータを実行 すると、 スプレッド履歴に穴が描画 されます。 穴は常に、端末が起動してからインジケータが起動するまでの期間をカバーしています。新しいティックごとにサーバーから来るスプレッドが、スプレッド履歴に記録されないようです。 ありがとうございました。 Vladimir 2010.09.13 18:32 #1267 コンパイラから警告が出るのですが。 暗黙の列挙変換 型変換によるデータ消失の可能 性 この文字列を使用する場合ENUM_POSITION_TYPE posType=PositionGetInteger(POSITION_TYPE); どうしたんですか？ 私はそれを見つけた：あなたは長い使用する必要がありますlong posType=PositionGetInteger(POSITION_TYPE); それからもう一つ質問です。この構造は正しく機能するのだろうかif(posType==POSITION_TYPE_BUY) posTypeがlongとして定義されている場合？ Slava 2010.09.13 18:57 #1268 ENUM_POSITION_TYPE posType=(ENUM_POSITION_TYPE)PositionGetInteger(POSITION_TYPE); Sergey Gritsay 2010.09.13 18:58 #1269 gpwr:コンパイラから警告が出るのですが。 暗黙の列挙変換 型変換によるデータ消失の可能 性 この文字列を使用する場合 どうしたんですか？ 私はそれを見つけた：あなたは長い使用する必要があります それからもう一つ質問です。この構造は正しく機能するのだろうか posTypeがlongとして定義されている場合？ は動作します。これは型変換の警告なので、無視してもかまいません。 Rashid Umarov 2010.09.13 20:18 #1270 AlexinSergey:ご迷惑をおかけしました、以前書いたバグはまだ直っていません。 CopySpread 関数の説明にあるインジケータを実行 すると、 スプレッド履歴に穴が描画 されます。 穴は常に、端末が起動してからインジケータが起動するまでの期間をカバーしています。新しいティックごとにサーバーから来るスプレッドが、スプレッド履歴に記録されないようです。 ありがとうございました。 ありがとうございます、例の件、対応します。 1...120121122123124125126127128129130131132133134...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
コンパイラは、2つ目の等号がないことをエラーとして検出しない。
その必要はありません。あなたのコードにはエラーが含まれていません。
で、このコードと同じです。
コンパイラは、2つ目の等号がないことをエラーとして検出しない。
しかし、少なくとも私のコードではこのような警告が 表示されます。'DealInfo.mqh' DealInfo.mqh 1 1
式がブーリアンでない場合 Shou History.mq5 60 19
エラー 0件、警告 1件 1件
その必要はありません。あなたのコードにはエラーが含まれていません。
で、このコードと同じです。
そして無駄に、例えばスタジオがこのコードをエラーとして検出する。
それに、それなら、このコードは、どうやら
はこれと同じです。
0＝偽、1＝真とすると、他の桁は何に相当するのか？2,3,4, ......:-)
このやり方は、エラーを見抜く可能性を増やすだけで、何も良いことはないと思います。
この方法は、エラーを表示する機会を増やすだけで、何の役にも立たないのではと思います。
ブール値でない値を追加する理由は、ユーザーが自分の行動を確認できるようにするためです。
ターミナルで（チャート上で）セットを保存し、テスターやターミナルで開くと、すべてうまくいきます。しかし、テスターで保存してからターミナルで開くと、文字列型でない変数の値がすべてアブラカタブラで表示されます。OKをクリックし、再度パラメータウィンドウを開くと、ブール値を除くすべてのパラメータが新しいものに正しく置き換えられ、正常に表示されます。今まで、「真実」だったものが「偽り」になってしまう...。テスターでは、テスターから保存したセットが正しく開きます。
ご迷惑をおかけしました、以前書いたバグはまだ直っていません。 CopySpread 関数の説明にあるインジケータを実行 すると、 スプレッド履歴に穴が描画 されます。 穴は常に、端末が起動してからインジケータが起動するまでの期間をカバーしています。新しいティックごとにサーバーから来るスプレッドが、スプレッド履歴に記録されないようです。 ありがとうございました。
コンパイラから警告が出るのですが。
暗黙の列挙変換
型変換によるデータ消失の可能 性
この文字列を使用する場合
どうしたんですか？
私はそれを見つけた：あなたは長い使用する必要があります
それからもう一つ質問です。この構造は正しく機能するのだろうか
posTypeがlongとして定義されている場合？
コンパイラから警告が出るのですが。
暗黙の列挙変換
型変換によるデータ消失の可能 性
この文字列を使用する場合
どうしたんですか？
私はそれを見つけた：あなたは長い使用する必要があります
それからもう一つ質問です。この構造は正しく機能するのだろうか
posTypeがlongとして定義されている場合？
ご迷惑をおかけしました、以前書いたバグはまだ直っていません。 CopySpread 関数の説明にあるインジケータを実行 すると、 スプレッド履歴に穴が描画 されます。 穴は常に、端末が起動してからインジケータが起動するまでの期間をカバーしています。新しいティックごとにサーバーから来るスプレッドが、スプレッド履歴に記録されないようです。 ありがとうございました。