日付と時刻を消化しやすい形式で取得する方法 (13-09-2010 20:39), なぜなら
書いても書いても悪態をつく...コンパイラでエラーにならないようにしてほしいです。
日付と時刻を消化しやすい形式で取得する方法 (13-09-2010 20:39), なぜなら
書いても書いても悪態をつく...コンパイラーエラーを出さないようにしたい...。
そうですね...。
と、やはりこのスタイルがいいのか。
行の正しい訳し方
そうですね...。
と、やはりこのスタイルがいいのか。
行に正しく翻訳する方法
開発者の方への質問
CTrade クラスのmy_trade.OrderOpen()メソッドを実行して注文した後、my_trade.ResultRetcode()メソッドでサーバーからコードを受信した場合。
10008
トレード_レトコード_プレイス
ご注文
10028
トレード_レトコード_ロック
リクエストの処理はブロックされています
この場合はどうか。
1) 新しいコードが受信されるまで my_trade.ResultRetcode() メソッドを繰り返す (おそらく 10009?).つまり、成功した場合、サーバーは独立して前回のリクエストとチケットの新しいコードを生成するのでしょうか？
2) 同じパラメータで my_trade.OrderOpen() メソッドと my_trade.ResultRetcode() メソッドを繰り返し、新しいコードを取得する。
3) my_trade.ResultOrder()メソッドがチケットを受信し、OnTrade()イベントが注文をオープンするのを待ちます。
4）もう一つの選択肢どれだ？
Win7、x64。Terinalをインストール、もちろんx64、ビルド324です。
しかし、アップデート（ビルド328）は、自動でもダウンロードでもインストールされません。もしかして、新しいビルドはx32のみ？
Win7、x64。Terinalをインストール、もちろんx64、ビルド324です。
しかし、アップデート（ビルド328）は、自動でもダウンロードでもインストールされません。もしかして、新しいビルドはx32のみ？
全バージョンのビルド。
1.プロセスリストに2つのterminal64.exeプロセスがあるかどうか（つまり、余分なterminal64.exeプロセス）確認してください。
ターミナルを閉じて、閉じていないterminal64.exeのプロセスをすべて削除することができます。この後、アップデートは成功するはずです。
2.アップデートをダウンロードした後、「再起動」を押しただけですか？
3.UACを有効にしていますか？
4.ターミナルはどのディレクトリにインストールされていますか？
5.ダウンロードしてもインストールされないとはどういうことですか？端末のWebインストーラーをダウンロードして、インストールを試みたということでしょうか。インストール時にどのようなエラーが発生したのでしょうか？
全バージョンのビルド。
1.プロセスリストにterminal64.exeが2つ（つまりterminal64.exeのプロセスが余分に）あるかどうか確認してください。
ターミナルを終了し、terminal64.exeのプロセスをすべて削除することができます。この後、アップデートは成功するはずです。
2.アップデートをダウンロードした後、「再起動」を押しただけですか？
3.UACを有効にしていますか？
4.ターミナルはどのディレクトリにインストールされていますか？
5.ダウンロードしてもインストールされないとはどういうことですか？端末のWebインストーラーをダウンロードして、インストールを試みたということでしょうか。インストール時にどのようなエラーが発生したのでしょうか？
1.terminal64.exeのプロセスは1つです。
2.はい、[再起動]をクリックしました。
3.UACがよくわからない。
4.デフォルトのディレクトリで、初期インストール時に何も変更していない。
5.はい、Webインストーラーをダウンロードし、端末を再インストールしました。エラーはありませんでした。しかし、ヘルプでは324の作りで、今でもそうです。
これで、再度ターミナルを起動 すると自動的に新しいビルドがダウンロードされ、328がインストールされました...。ご不便をおかけして申し訳ありません。
1. terminal64.exe プロセスは1つです。
2.はい、"Restart "を押しました。
3.UACがよくわからない。
4.デフォルトのディレクトリで、初期インストール時に何も変更していない。
5.はい、Webインストーラーをダウンロードし、端末を再インストールしました。エラーはありませんでした。しかし、ヘルプでは - 324ビルドであったように、それはまだです。
1.再起動」をクリックしたとき、MetaEditorを開いて編集可能なテキストやテストを実行した状態でしたか？
2.再起動」をクリックして端末を閉じた 後、勝手に起動したのか、手動で起動したのか？
ご自身で実行された場合、端末を閉じてから何分後に手動で起動されましたか？(5-30-60秒？)
3.アンチウィルスをインストールしていますか？