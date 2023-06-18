エラー、バグ、質問 - ページ 128

新しいコメント
 

日付と時刻を消化しやすい形式で取得する方法 (13-09-2010 20:39), なぜなら

MqlDateTime dt; TimeCurrent(dt);
Print(dt.day+"-"+dt.mon+"-"+dt.year+" "+dt.hour+":"+dt.min);

書いても書いても悪態をつく...コンパイラでエラーにならないようにしてほしいです。

 
maryan.dirtyn:

日付と時刻を消化しやすい形式で取得する方法 (13-09-2010 20:39), なぜなら

書いても書いても悪態をつく...コンパイラーエラーを出さないようにしたい...。

そうですね...。

MqlDateTime dt; TimeCurrent(dt);
Print(dt.day,"-",dt.mon,"-",dt.year," ",dt.hour,":",dt.min);
 

と、やはりこのスタイルがいいのか。

MqlDateTime dt; TimeCurrent(dt);
string data="";
data=dt.day+"-"+dt.mon+"-"+dt.year+" "+dt.hour+":"+dt.min;
Print(data);

行の正しい訳し方

 
gumgum:

そうですね...。

このオプションは、より高速に動作します
 
maryan.dirtyn:

と、やはりこのスタイルがいいのか。

行に正しく翻訳する方法

string data=(string)dt.day+"-"+(string)dt.mon+"-"+(string)dt.year+" "+(string)dt.hour+":"+(string)dt.min;
 

開発者の方への質問

CTrade クラスのmy_trade.OrderOpen()メソッドを実行して注文した後、my_trade.ResultRetcode()メソッドでサーバーからコードを受信した場合。

10008

トレード_レトコード_プレイス

ご注文

またはコード

10028

トレード_レトコード_ロック

リクエストの処理はブロックされています

この場合はどうか。

1) 新しいコードが受信されるまで my_trade.ResultRetcode() メソッドを繰り返す (おそらく 10009?).つまり、成功した場合、サーバーは独立して前回のリクエストとチケットの新しいコードを生成するのでしょうか？

2) 同じパラメータで my_trade.OrderOpen() メソッドと my_trade.ResultRetcode() メソッドを繰り返し、新しいコードを取得する。

3) my_trade.ResultOrder()メソッドがチケットを受信し、OnTrade()イベントが注文をオープンするのを待ちます。

4）もう一つの選択肢どれだ？

 

Win7、x64。Terinalをインストール、もちろんx64、ビルド324です。

しかし、アップデート（ビルド328）は、自動でもダウンロードでもインストールされません。もしかして、新しいビルドはx32のみ？

 
retired:

Win7、x64。Terinalをインストール、もちろんx64、ビルド324です。

しかし、アップデート（ビルド328）は、自動でもダウンロードでもインストールされません。もしかして、新しいビルドはx32のみ？

全バージョンのビルド。

1.プロセスリストに2つのterminal64.exeプロセスがあるかどうか（つまり、余分なterminal64.exeプロセス）確認してください。

ターミナルを閉じて、閉じていないterminal64.exeのプロセスをすべて削除することができます。この後、アップデートは成功するはずです。

2.アップデートをダウンロードした後、「再起動」を押しただけですか？

3.UACを有効にしていますか？

4.ターミナルはどのディレクトリにインストールされていますか？

5.ダウンロードしてもインストールされないとはどういうことですか？端末のWebインストーラーをダウンロードして、インストールを試みたということでしょうか。インストール時にどのようなエラーが発生したのでしょうか？

 
gwend:

全バージョンのビルド。

1.プロセスリストにterminal64.exeが2つ（つまりterminal64.exeのプロセスが余分に）あるかどうか確認してください。

ターミナルを終了し、terminal64.exeのプロセスをすべて削除することができます。この後、アップデートは成功するはずです。

2.アップデートをダウンロードした後、「再起動」を押しただけですか？

3.UACを有効にしていますか？

4.ターミナルはどのディレクトリにインストールされていますか？

5.ダウンロードしてもインストールされないとはどういうことですか？端末のWebインストーラーをダウンロードして、インストールを試みたということでしょうか。インストール時にどのようなエラーが発生したのでしょうか？

1.terminal64.exeのプロセスは1つです。

2.はい、[再起動]をクリックしました。

3.UACがよくわからない。

4.デフォルトのディレクトリで、初期インストール時に何も変更していない。

5.はい、Webインストーラーをダウンロードし、端末を再インストールしました。エラーはありませんでした。しかし、ヘルプでは324の作りで、今でもそうです。

これで、再度ターミナルを起動 すると自動的に新しいビルドがダウンロードされ、328がインストールされました...。ご不便をおかけして申し訳ありません。

 
retired:

1. terminal64.exe プロセスは1つです。

2.はい、"Restart "を押しました。

3.UACがよくわからない。

4.デフォルトのディレクトリで、初期インストール時に何も変更していない。

5.はい、Webインストーラーをダウンロードし、端末を再インストールしました。エラーはありませんでした。しかし、ヘルプでは - 324ビルドであったように、それはまだです。

1.再起動」をクリックしたとき、MetaEditorを開いて編集可能なテキストやテストを実行した状態でしたか？

2.再起動」をクリックして端末を閉じた 後、勝手に起動したのか、手動で起動したのか？

ご自身で実行された場合、端末を閉じてから何分後に手動で起動されましたか？(5-30-60秒？)

3.アンチウィルスをインストールしていますか？

1...121122123124125126127128129130131132133134135...3185
新しいコメント