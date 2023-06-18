エラー、バグ、質問 - ページ 110

午後

Examples フォルダにある MACD Sample.mq5 Expert Advisor をコンパイルすると、次のエラーが発生します。

POSITION_TYPE_BUY' - MACD の enum に変換できない Sample.mq5 319 50

и

POSITION_TYPE_SELL' - MACDのenumに変換できない Sample.mq5 352 50

端末を更新しました。何が問題なのか、アドバイスをお願いします。

ありがとうございます。

 
Valmars:
エラーコードについては、ErrorDescription.mqhが あります。

ちょうどいい、ありがとうございました。

なんですぐにmtが付かないんだろう...軌道でボールが飛ぶとか、無駄な例ばかりだからか...。

 
Alex5757000:

午後

Examples フォルダにある MACD Sample.mq5 Expert Advisor をコンパイルすると、次のエラーが発生します。

POSITION_TYPE_BUY' - MACD の enum に変換できない Sample.mq5 319 50

и

POSITION_TYPE_SELL' - MACDのenumに変換できない Sample.mq5 352 50

端末を更新しました。何が問題なのか、アドバイスをお願いします。

ありがとうございます。

標準ライブラリの修正、一部機能の変更を行いましたが、MACDサンプルコードはそのままです。MACDサンプルの修正版はこちら です。
 

テスターで受信...専門家が保留中の注文を開く...を開いて、次のものを開く...お金がなくても開ける...そして、1秒後に削除？ディール表示に1秒以上加えるとか、ビジュアル化するとか...。

 

316ビルドがリリースされましたが、#AAツールではOrderCalcMarginが まだ0を返します。

PH      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        ************************************************
KQ      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Инструмент - #AA
MG      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Валюта депозита = USD
OO      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Базовая валюта = USD
NG      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Валюта маржи = USD
RS      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Депозит = 5930.1
GF      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Свободная маржа = 5930.1
KR      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Цана ask = 10.34
FK      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Цана bid = 10.31
NL      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Маржа для покупки 1 лота = 0
HE      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Маржа для продажи 1 лота = 0
RL      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        ************************************************
HQ      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Инструмент - #AIG
MK      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Валюта депозита = USD
OS      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Базовая валюта = USD
NK      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Валюта маржи = USD
RO      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Депозит = 5930.1
GJ      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Свободная маржа = 5930.1
ON      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Цана ask = 35.15
HG      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Цана bid = 35.12
NP      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Маржа для покупки 1 лота = 0
HI      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Маржа для продажи 1 лота = 0
RP      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        ************************************************
FE      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Инструмент - #AXP
MO      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Валюта депозита = USD
OG      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Базовая валюта = USD
NO      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Валюта маржи = USD
RK      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Депозит = 5930.1
GN      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Свободная маржа = 5930.1
EJ      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Цана ask = 40.91
GS      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Цана bid = 40.88
ND      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Маржа для покупки 1 лота = 0
HM      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Маржа для продажи 1 лота = 0
RD      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        ************************************************
この問題はいつ解決するのでしょうか
 

考え中です...なるべくコードを書かないようにしています...。もっと簡単に当月1日を取得する方法はないのでしょうか？

Alert(" первоечисло=",ПервоеЧислоМесяца());


datetime ПервоеЧислоМесяца()
   {
   MqlDateTime Первоечисло;
   TimeCurrent(Первоечисло);
   Первоечисло.day=1;
   Первоечисло.hour=0;
   Первоечисло.min=0;
   Первоечисло.sec=0;
   return(StructToTime(Первоечисло));
   }
 
Dmitriy2:

考え中です...なるべくコードを書かないようにしています...。当月の初日を簡単に取得する方法はないのでしょうか？

月初めの日に何を取得したいかによりますが、次のように試してみてください。

MqlDateTime str;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//---

//---
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//---

  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//---

  }
//+------------------------------------------------------------------+
datetime ПервоеЧислоМесяца()
  {
   TimeToStruct(TimeCurrent(),str);
   return(StringToTime((string)str.year+"."+(string)str.mon+"."+"01"+" "+"00:00"));
  }
//+------------------------------------------------------------------+
 

もう一度、このことを問いかけたいと思います。

そのコードを添付します。

long A = AccountInfoInteger(ACCOUNT_LOGIN);  // 661701
long B = A;
long C = 661701;

Print(" A=",A,"  B=",B,"  C=",C);

long X =10000;
long Y =10000000000;
long Z =1000000;

long L1 = A*X;
long L2 = B*X;
long L3 = C*X;

long M1 = A*Y/Z;

Print(" L1=",L1,"   L2=",L2,"   L3=",L3,"   M1=",M1);

プログラミングを理解すれば、L1＝L2＝L3＝M1となるはずですが、そうではありません！ そうでしょう？

私のはこんな感じです。

2010.08.28 21:37:35     Servis (EURUSD,H1)       L1=2322042704   L2=2322042704   L3=6617010000   M1=4294965997
2010.08.28 21:37:35     Servis (EURUSD,H1)       A=661701  B=661701  C=661701
2010.08.28 21:37:35     Servis (EURUSD,H1)      --- OnInit() --- 1 --- !!!  Старт  подготовки начальных параметров  !!!
がすべて一致した。

2010.08.28 20:57:09 Servis (EURUSD,H1) L1=6653490000 L2=6653490000 L3=6653490000 M1=6653490000
2010.08.28 20:57:09 サーヴィス（EURUSD,H1） A=665349 B=665349 C=665349
2010.08.28 20:57:09 Servis (EURUSD,H1) --- OnInit() --- 1 --- !

 
sergeev:

すべてがマッチしている。

2010.08.28 20:57:09 Servis (EURUSD,H1) L1=6653490000 L2=6653490000 L3=6653490000 M1=6653490000
2010.08.28 20:57:09 サーヴィス（EURUSD,H1） A=665349 B=665349 C=665349
2010.08.28 20:57:09 Servis (EURUSD,H1) --- OnInit() --- 1 --- !

ありがとうございます。その時は、開発者に連絡してみます。

