エラー、バグ、質問 - ページ 110 1...103104105106107108109110111112113114115116117...3185 新しいコメント 削除済み 2010.08.27 20:14 #1091 午後Examples フォルダにある MACD Sample.mq5 Expert Advisor をコンパイルすると、次のエラーが発生します。 POSITION_TYPE_BUY' - MACD の enum に変換できない Sample.mq5 319 50и POSITION_TYPE_SELL' - MACDのenumに変換できない Sample.mq5 352 50 端末を更新しました。何が問題なのか、アドバイスをお願いします。ありがとうございます。 Дмитрий 2010.08.27 20:52 #1092 Valmars: エラーコードについては、ErrorDescription.mqhが あります。 ちょうどいい、ありがとうございました。 なんですぐにmtが付かないんだろう...軌道でボールが飛ぶとか、無駄な例ばかりだからか...。 Валерий 2010.08.28 00:38 #1093 Alex5757000:午後Examples フォルダにある MACD Sample.mq5 Expert Advisor をコンパイルすると、次のエラーが発生します。POSITION_TYPE_BUY' - MACD の enum に変換できない Sample.mq5 319 50иPOSITION_TYPE_SELL' - MACDのenumに変換できない Sample.mq5 352 50 端末を更新しました。何が問題なのか、アドバイスをお願いします。ありがとうございます。 標準ライブラリの修正、一部機能の変更を行いましたが、MACDサンプルコードはそのままです。MACDサンプルの修正版はこちら です。 Mario 2010.08.28 16:38 #1094 テスターで受信...専門家が保留中の注文を開く...を開いて、次のものを開く...お金がなくても開ける...そして、1秒後に削除？ディール表示に1秒以上加えるとか、ビジュアル化するとか...。 Sergey Gritsay 2010.08.28 18:03 #1095 316ビルドがリリースされましたが、#AAツールではOrderCalcMarginが まだ0を返します。PH 0 OrderCalcMargin (EURUSD,H8) 18:00:47 ************************************************ KQ 0 OrderCalcMargin (EURUSD,H8) 18:00:47 Инструмент - #AA MG 0 OrderCalcMargin (EURUSD,H8) 18:00:47 Валюта депозита = USD OO 0 OrderCalcMargin (EURUSD,H8) 18:00:47 Базовая валюта = USD NG 0 OrderCalcMargin (EURUSD,H8) 18:00:47 Валюта маржи = USD RS 0 OrderCalcMargin (EURUSD,H8) 18:00:47 Депозит = 5930.1 GF 0 OrderCalcMargin (EURUSD,H8) 18:00:47 Свободная маржа = 5930.1 KR 0 OrderCalcMargin (EURUSD,H8) 18:00:47 Цана ask = 10.34 FK 0 OrderCalcMargin (EURUSD,H8) 18:00:47 Цана bid = 10.31 NL 0 OrderCalcMargin (EURUSD,H8) 18:00:47 Маржа для покупки 1 лота = 0 HE 0 OrderCalcMargin (EURUSD,H8) 18:00:47 Маржа для продажи 1 лота = 0 RL 0 OrderCalcMargin (EURUSD,H8) 18:00:47 ************************************************ HQ 0 OrderCalcMargin (EURUSD,H8) 18:00:47 Инструмент - #AIG MK 0 OrderCalcMargin (EURUSD,H8) 18:00:47 Валюта депозита = USD OS 0 OrderCalcMargin (EURUSD,H8) 18:00:47 Базовая валюта = USD NK 0 OrderCalcMargin (EURUSD,H8) 18:00:47 Валюта маржи = USD RO 0 OrderCalcMargin (EURUSD,H8) 18:00:47 Депозит = 5930.1 GJ 0 OrderCalcMargin (EURUSD,H8) 18:00:47 Свободная маржа = 5930.1 ON 0 OrderCalcMargin (EURUSD,H8) 18:00:47 Цана ask = 35.15 HG 0 OrderCalcMargin (EURUSD,H8) 18:00:47 Цана bid = 35.12 NP 0 OrderCalcMargin (EURUSD,H8) 18:00:47 Маржа для покупки 1 лота = 0 HI 0 OrderCalcMargin (EURUSD,H8) 18:00:47 Маржа для продажи 1 лота = 0 RP 0 OrderCalcMargin (EURUSD,H8) 18:00:47 ************************************************ FE 0 OrderCalcMargin (EURUSD,H8) 18:00:47 Инструмент - #AXP MO 0 OrderCalcMargin (EURUSD,H8) 18:00:47 Валюта депозита = USD OG 0 OrderCalcMargin (EURUSD,H8) 18:00:47 Базовая валюта = USD NO 0 OrderCalcMargin (EURUSD,H8) 18:00:47 Валюта маржи = USD RK 0 OrderCalcMargin (EURUSD,H8) 18:00:47 Депозит = 5930.1 GN 0 OrderCalcMargin (EURUSD,H8) 18:00:47 Свободная маржа = 5930.1 EJ 0 OrderCalcMargin (EURUSD,H8) 18:00:47 Цана ask = 40.91 GS 0 OrderCalcMargin (EURUSD,H8) 18:00:47 Цана bid = 40.88 ND 0 OrderCalcMargin (EURUSD,H8) 18:00:47 Маржа для покупки 1 лота = 0 HM 0 OrderCalcMargin (EURUSD,H8) 18:00:47 Маржа для продажи 1 лота = 0 RD 0 OrderCalcMargin (EURUSD,H8) 18:00:47 ************************************************ この問題はいつ解決するのでしょうか Дмитрий 2010.08.28 20:38 #1096 考え中です...なるべくコードを書かないようにしています...。もっと簡単に当月1日を取得する方法はないのでしょうか？Alert(" первоечисло=",ПервоеЧислоМесяца()); datetime ПервоеЧислоМесяца() { MqlDateTime Первоечисло; TimeCurrent(Первоечисло); Первоечисло.day=1; Первоечисло.hour=0; Первоечисло.min=0; Первоечисло.sec=0; return(StructToTime(Первоечисло)); } Sergey Gritsay 2010.08.28 21:17 #1097 Dmitriy2:考え中です...なるべくコードを書かないようにしています...。当月の初日を簡単に取得する方法はないのでしょうか？月初めの日に何を取得したいかによりますが、次のように試してみてください。MqlDateTime str; //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- //--- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { //--- } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert tick function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { //--- } //+------------------------------------------------------------------+ datetime ПервоеЧислоМесяца() { TimeToStruct(TimeCurrent(),str); return(StringToTime((string)str.year+"."+(string)str.mon+"."+"01"+" "+"00:00")); } //+------------------------------------------------------------------+ Николай 2010.08.28 21:41 #1098 もう一度、このことを問いかけたいと思います。 そのコードを添付します。long A = AccountInfoInteger(ACCOUNT_LOGIN); // 661701 long B = A; long C = 661701; Print(" A=",A," B=",B," C=",C); long X =10000; long Y =10000000000; long Z =1000000; long L1 = A*X; long L2 = B*X; long L3 = C*X; long M1 = A*Y/Z; Print(" L1=",L1," L2=",L2," L3=",L3," M1=",M1); プログラミングを理解すれば、L1＝L2＝L3＝M1となるはずですが、そうではありません！ そうでしょう？ 私のはこんな感じです。2010.08.28 21:37:35 Servis (EURUSD,H1) L1=2322042704 L2=2322042704 L3=6617010000 M1=4294965997 2010.08.28 21:37:35 Servis (EURUSD,H1) A=661701 B=661701 C=661701 2010.08.28 21:37:35 Servis (EURUSD,H1) --- OnInit() --- 1 --- !!! Старт подготовки начальных параметров !!! ファイル: servis.mq5 2 kb --- 2010.08.28 21:57 #1099 がすべて一致した。 2010.08.28 20:57:09 Servis (EURUSD,H1) L1=6653490000 L2=6653490000 L3=6653490000 M1=6653490000 2010.08.28 20:57:09 サーヴィス（EURUSD,H1） A=665349 B=665349 C=665349 2010.08.28 20:57:09 Servis (EURUSD,H1) --- OnInit() --- 1 --- ! Николай 2010.08.28 22:05 #1100 sergeev: すべてがマッチしている。 2010.08.28 20:57:09 Servis (EURUSD,H1) L1=6653490000 L2=6653490000 L3=6653490000 M1=6653490000 2010.08.28 20:57:09 サーヴィス（EURUSD,H1） A=665349 B=665349 C=665349 2010.08.28 20:57:09 Servis (EURUSD,H1) --- OnInit() --- 1 --- ! ありがとうございます。その時は、開発者に連絡してみます。 1...103104105106107108109110111112113114115116117...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
午後
Examples フォルダにある MACD Sample.mq5 Expert Advisor をコンパイルすると、次のエラーが発生します。
POSITION_TYPE_BUY' - MACD の enum に変換できない Sample.mq5 319 50
и
POSITION_TYPE_SELL' - MACDのenumに変換できない Sample.mq5 352 50
端末を更新しました。何が問題なのか、アドバイスをお願いします。
ありがとうございます。
エラーコードについては、ErrorDescription.mqhが あります。
ちょうどいい、ありがとうございました。
なんですぐにmtが付かないんだろう...軌道でボールが飛ぶとか、無駄な例ばかりだからか...。
午後
Examples フォルダにある MACD Sample.mq5 Expert Advisor をコンパイルすると、次のエラーが発生します。
POSITION_TYPE_BUY' - MACD の enum に変換できない Sample.mq5 319 50
и
POSITION_TYPE_SELL' - MACDのenumに変換できない Sample.mq5 352 50
端末を更新しました。何が問題なのか、アドバイスをお願いします。
ありがとうございます。
テスターで受信...専門家が保留中の注文を開く...を開いて、次のものを開く...お金がなくても開ける...そして、1秒後に削除？ディール表示に1秒以上加えるとか、ビジュアル化するとか...。
316ビルドがリリースされましたが、#AAツールではOrderCalcMarginが まだ0を返します。この問題はいつ解決するのでしょうか
考え中です...なるべくコードを書かないようにしています...。もっと簡単に当月1日を取得する方法はないのでしょうか？
考え中です...なるべくコードを書かないようにしています...。当月の初日を簡単に取得する方法はないのでしょうか？
月初めの日に何を取得したいかによりますが、次のように試してみてください。
もう一度、このことを問いかけたいと思います。
そのコードを添付します。
プログラミングを理解すれば、L1＝L2＝L3＝M1となるはずですが、そうではありません！ そうでしょう？
私のはこんな感じです。
がすべて一致した。
2010.08.28 20:57:09 Servis (EURUSD,H1) L1=6653490000 L2=6653490000 L3=6653490000 M1=6653490000
2010.08.28 20:57:09 サーヴィス（EURUSD,H1） A=665349 B=665349 C=665349
2010.08.28 20:57:09 Servis (EURUSD,H1) --- OnInit() --- 1 --- !
すべてがマッチしている。
2010.08.28 20:57:09 Servis (EURUSD,H1) L1=6653490000 L2=6653490000 L3=6653490000 M1=6653490000
2010.08.28 20:57:09 サーヴィス（EURUSD,H1） A=665349 B=665349 C=665349
2010.08.28 20:57:09 Servis (EURUSD,H1) --- OnInit() --- 1 --- !
ありがとうございます。その時は、開発者に連絡してみます。