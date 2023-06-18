エラー、バグ、質問 - ページ 114

komposter:

サービスデスクが機能しない。

保存」ボタンを押すと、ステータスバーに「login.mql5.comからの返信待ち」と20秒程度表示され、その後オレンジ色の「エラーが発生しました」と表示されます。

再ログインとCtrl+F5の両方を試しましたが、解決しません。ファイアフォックス 3.6.8

しかし、私はOpera10.61を持っています。私の検索クエリ（ここMQL5では右上）は常に1つの答えを表示します - 最初に'Wait'と表示されます。検索結果をダウンロード中です」、「エラーが発生しました。後でもう一度お試しください。いつでもどこでも、何を検索しても。

この検索はどうしたらいいんだろう...。どうでもいいけど... ちなみに、一度、パスワードとニックネームで自然にmql4のサイトにアクセスできなくなり、パスワードを覚えて変更するのが面倒になりかけたことがありますMQLのテクニカルサポートにしつこく問い合わせるようになったんです。対応までしてくれて、助けようとしてくれて、いい人たちです。最後に、私の友人が良いアイデアを提供してくれました。 彼はこのOperaが大好きで、スリッパのように知っています - "クッキーを掃除する！" だから私はそれらを掃除して、私のニックネームとパスワードでmql4にログインしています。そんな私の友人のスリッパ。また、Metaquotesは良いですね。取引プラットフォームの開発において、これほど徹底したアプローチは見たことがありません。確かに私は2つしか使っていませんが（MTを除く）、MT5がリリースされたら、3つのブローカーがすべてMT5に移行することを強く望んでいます。MT5は、あなたのニッチでどうぞ

 

テスターには全ての履歴が読み込まれるのですか、それともMT4のように小さな期間だけなのですか？

 

MQL5初心者の方、Expert Advisorのログはどこにあるか教えてください。

単純なAlert関数は結果を画面に出力し、同じ引数でPrintは 動作するようですが、結果を見ることができません。

MQL4ではPrint outputはC: \Program Files (x86)゙MetaTrader゙logsフォルダにありましたが、MQL5ではわからないです。

チュートリアルやフォーラム、記事を検索しても、解決しませんでした。

 
Dmitriy2:

すべて利用可能です。
 
retired:

MQL5初心者の方、Expert Advisorのログはどこにあるのか、教えてください。

MQL5/Logsを検索してください。

データフォルダのパスを調べるには、「ファイル」-「データフォルダを開く」コマンドを使用します。

 
Renat:

MT5関連のフォルダを全て探しましたが、結果はNGでした。

C:\Program FilesMetaTrader 5/logs フォルダに 20100831.log というファイルがありますが、Expert Advisor のロードとアンロードの 記録しかありません。

DK 0 Experts 15:05:37 Expert Proba1 (EURUSD,M1) が正常にロードされました。
CN 0 専門家 15:09:47 専門家 Proba1 (EURUSD,M1)を削除しました。

そして警報はすべてをはっきり表示し、専門家 Advisor 自体は原始的であるが、印刷物の命令の結果がない。

void OnTick()
{
MqlTick LastTick;

if(SymbolInfoTick(Symbol(), LastTick))
{
Print(LastTick.time,";",LastTick.ask,";",LastTick.bid,";", round((LastTick.ask-LastTick.bid)*100000));
Alert(LastTick.time,";",LastTick.ask,";",LastTick.bid,";",round((LastTick.ask-LastTick.bid)*100000))。
}
else Alert("SymbolInfoTick failed, error ", GetLastError());

}

Renat:
Посмотрите /MQL5/ Logs.

Renat さん、MT5関連のフォルダーを全て 探しました。

C:\Program FilesMetaTrader 5╱MQL5╱Logsというフォルダに同じような名前のファイルがありますが、空です（長さは0です）。

 
レナートは、ログファイルの開き方を明確に書いています。エキスパートタブをクリックし、ログを右クリックしてドロップダウンリストで開くを選択する

または次のようになります。


 
Terminal はログをメモリに保持し、ディスクに排出するため、このファイルは一時的に空になることがあります。

ログを強制的にディスクにリセットするには、必要なログウィンドウで「開く」コマンドを使用します。

