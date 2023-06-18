エラー、バグ、質問 - ページ 114 1...107108109110111112113114115116117118119120121...3185 新しいコメント Aleksey 2010.08.31 11:09 #1131 komposter:サービスデスクが機能しない。保存」ボタンを押すと、ステータスバーに「login.mql5.comからの返信待ち」と20秒程度表示され、その後オレンジ色の「エラーが発生しました」と表示されます。再ログインとCtrl+F5の両方を試しましたが、解決しません。ファイアフォックス 3.6.8しかし、私はOpera10.61を持っています。私の検索クエリ（ここMQL5では右上）は常に1つの答えを表示します - 最初に'Wait'と表示されます。検索結果をダウンロード中です」、「エラーが発生しました。後でもう一度お試しください。いつでもどこでも、何を検索しても。この検索はどうしたらいいんだろう...。どうでもいいけど... ちなみに、一度、パスワードとニックネームで自然にmql4のサイトにアクセスできなくなり、パスワードを覚えて変更するのが面倒になりかけたことがありますMQLのテクニカルサポートにしつこく問い合わせるようになったんです。対応までしてくれて、助けようとしてくれて、いい人たちです。最後に、私の友人が良いアイデアを提供してくれました。 彼はこのOperaが大好きで、スリッパのように知っています - "クッキーを掃除する！" だから私はそれらを掃除して、私のニックネームとパスワードでmql4にログインしています。そんな私の友人のスリッパ。また、Metaquotesは良いですね。取引プラットフォームの開発において、これほど徹底したアプローチは見たことがありません。確かに私は2つしか使っていませんが（MTを除く）、MT5がリリースされたら、3つのブローカーがすべてMT5に移行することを強く望んでいます。MT5は、あなたのニッチでどうぞ Дмитрий 2010.08.31 15:58 #1132 テスターには全ての履歴が読み込まれるのですか、それともMT4のように小さな期間だけなのですか？ retired 2010.08.31 16:06 #1133 MQL5初心者の方、Expert Advisorのログはどこにあるか教えてください。 単純なAlert関数は結果を画面に出力し、同じ引数でPrintは 動作するようですが、結果を見ることができません。 MQL4ではPrint outputはC: \Program Files (x86)゙MetaTrader゙logsフォルダにありましたが、MQL5ではわからないです。 チュートリアルやフォーラム、記事を検索しても、解決しませんでした。 Renat Fatkhullin 2010.08.31 16:12 #1134 Dmitriy2:テスターには全ての履歴が読み込まれるのですか、それともMT4のように小さな期間だけなのですか？ すべて利用可能です。 Renat Fatkhullin 2010.08.31 16:14 #1135 retired:MQL5初心者の方、Expert Advisorのログはどこにあるのか、教えてください。MQL5/Logsを検索してください。 データフォルダのパスを調べるには、「ファイル」-「データフォルダを開く」コマンドを使用します。 retired 2010.08.31 16:31 #1136 Renat: MQL5/Logsを見てみてください。 データフォルダのパスを調べるには、「ファイル」-「データフォルダを開く」コマンドを使用します。 MT5関連のフォルダを全て探しましたが、結果はNGでした。 C:\Program FilesMetaTrader 5/logs フォルダに 20100831.log というファイルがありますが、Expert Advisor のロードとアンロードの 記録しかありません。 DK 0 Experts 15:05:37 Expert Proba1 (EURUSD,M1) が正常にロードされました。 CN 0 専門家 15:09:47 専門家 Proba1 (EURUSD,M1)を削除しました。 そして警報はすべてをはっきり表示し、専門家 Advisor 自体は原始的であるが、印刷物の命令の結果がない。 void OnTick(){ MqlTick LastTick; if(SymbolInfoTick(Symbol(), LastTick)){ Print(LastTick.time,";",LastTick.ask,";",LastTick.bid,";", round((LastTick.ask-LastTick.bid)*100000)); Alert(LastTick.time,";",LastTick.ask,";",LastTick.bid,";",round((LastTick.ask-LastTick.bid)*100000))。} else Alert("SymbolInfoTick failed, error ", GetLastError());} Документация по MQL5: Программы MQL5 / Выполнение программ www.mql5.com Программы MQL5 / Выполнение программ - Документация по MQL5 Errors, bugs, questions Questions from Beginners MQL5 初心者の方からの質問 MQL5 MT5 MetaTrader Renat Fatkhullin 2010.08.31 16:34 #1137 Renat:MQL5/Logsを見て みましょう。 retired 2010.08.31 16:42 #1138 Renat: Посмотрите /MQL5/ Logs. Renat さん、MT5関連のフォルダーを全て 探しました。 C:\Program FilesMetaTrader 5╱MQL5╱Logsというフォルダに同じような名前のファイルがありますが、空です（長さは0です）。 Sergey Gritsay 2010.08.31 17:12 #1139 retired: Renat さん、MT5関連のフォルダーを全て 探しました。 C:\Program FilesMetaTrader 5╱MQL5╱Logsというフォルダに同じような名前のファイルがありますが、空です（長さは0です）。 レナートは、ログファイルの開き方を明確に書いています。エキスパートタブをクリックし、ログを右クリックしてドロップダウンリストで開くを選択するまたは次のようになります。 Renat Fatkhullin 2010.08.31 17:32 #1140 retired: Renat さん、MT5関連のフォルダーを全て 探しました。 C:\Program FilesMetaTrader 5╱MQL5╱Logsというフォルダに同じような名前のファイルがありますが、空です（長さは0です）。Terminal はログをメモリに保持し、ディスクに排出するため、このファイルは一時的に空になることがあります。 ログを強制的にディスクにリセットするには、必要なログウィンドウで「開く」コマンドを使用します。 1...107108109110111112113114115116117118119120121...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
サービスデスクが機能しない。
保存」ボタンを押すと、ステータスバーに「login.mql5.comからの返信待ち」と20秒程度表示され、その後オレンジ色の「エラーが発生しました」と表示されます。
再ログインとCtrl+F5の両方を試しましたが、解決しません。ファイアフォックス 3.6.8
しかし、私はOpera10.61を持っています。私の検索クエリ（ここMQL5では右上）は常に1つの答えを表示します - 最初に'Wait'と表示されます。検索結果をダウンロード中です」、「エラーが発生しました。後でもう一度お試しください。いつでもどこでも、何を検索しても。
この検索はどうしたらいいんだろう...。どうでもいいけど... ちなみに、一度、パスワードとニックネームで自然にmql4のサイトにアクセスできなくなり、パスワードを覚えて変更するのが面倒になりかけたことがありますMQLのテクニカルサポートにしつこく問い合わせるようになったんです。対応までしてくれて、助けようとしてくれて、いい人たちです。最後に、私の友人が良いアイデアを提供してくれました。 彼はこのOperaが大好きで、スリッパのように知っています - "クッキーを掃除する！" だから私はそれらを掃除して、私のニックネームとパスワードでmql4にログインしています。そんな私の友人のスリッパ。また、Metaquotesは良いですね。取引プラットフォームの開発において、これほど徹底したアプローチは見たことがありません。確かに私は2つしか使っていませんが（MTを除く）、MT5がリリースされたら、3つのブローカーがすべてMT5に移行することを強く望んでいます。MT5は、あなたのニッチでどうぞ
テスターには全ての履歴が読み込まれるのですか、それともMT4のように小さな期間だけなのですか？
MQL5初心者の方、Expert Advisorのログはどこにあるか教えてください。
単純なAlert関数は結果を画面に出力し、同じ引数でPrintは 動作するようですが、結果を見ることができません。
MQL4ではPrint outputはC: \Program Files (x86)゙MetaTrader゙logsフォルダにありましたが、MQL5ではわからないです。
チュートリアルやフォーラム、記事を検索しても、解決しませんでした。
MT5関連のフォルダを全て探しましたが、結果はNGでした。
C:\Program FilesMetaTrader 5/logs フォルダに 20100831.log というファイルがありますが、Expert Advisor のロードとアンロードの 記録しかありません。
DK 0 Experts 15:05:37 Expert Proba1 (EURUSD,M1) が正常にロードされました。
CN 0 専門家 15:09:47 専門家 Proba1 (EURUSD,M1)を削除しました。
そして警報はすべてをはっきり表示し、専門家 Advisor 自体は原始的であるが、印刷物の命令の結果がない。
void OnTick()
{
MqlTick LastTick;
if(SymbolInfoTick(Symbol(), LastTick))
{
Print(LastTick.time,";",LastTick.ask,";",LastTick.bid,";", round((LastTick.ask-LastTick.bid)*100000));
Alert(LastTick.time,";",LastTick.ask,";",LastTick.bid,";",round((LastTick.ask-LastTick.bid)*100000))。
}
else Alert("SymbolInfoTick failed, error ", GetLastError());
}
レナートは、ログファイルの開き方を明確に書いています。エキスパートタブをクリックし、ログを右クリックしてドロップダウンリストで開くを選択する
または次のようになります。
Terminal はログをメモリに保持し、ディスクに排出するため、このファイルは一時的に空になることがあります。
ログを強制的にディスクにリセットするには、必要なログウィンドウで「開く」コマンドを使用します。