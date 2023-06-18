エラー、バグ、質問 - ページ 117 1...110111112113114115116117118119120121122123124...3185 新しいコメント Валерий 2010.09.04 07:33 #1161 Interesting: 数値をピリオドに変換する関数を書くと便利です。 すべてのintがenumに変換されるわけではなく、コンパイルはでき、おそらくエラーは出ないが、実行時にクラッシュする。これだけでは意味がない。この例はバグの証明として引用されたが、そんなバグはない! 削除済み 2010.09.04 08:14 #1162 Valmars: すべてのintがenumに変換されるわけではなく、コンパイルはでき、おそらくエラーは出ないが、実行時にクラッシュする。これだけでは意味がない。この例はバグを証明するために引用されましたが、そのようなバグはありませんすべてのintがそうではないことは明らかですが、誰もこの状況を関数で正しく処理することを禁じてはいません。まあ、誰がどのように機能を書くかにもよりますが。もちろん、その後にどう使うかが重要です。ピリオドを扱うには、例えば4つの関数が必要です。SecondsToPeriod(), PeriodToSeconds(), IntToPeriod(), PeriodToInt().intとperiodの変換、その逆はこの4つの関数で十分だと思うのですが・・・。ピリオドをint値のものに変換するときは、あらかじめピリオドが分かっているので、エラーは出ないはずですが、intをピリオドに変換するときに問題があれば、PERIOD_CURRENTを 返すことになります。追記> パラメータが int の場合、必要な型にキャストする必要があります。ここはまさにその通りなのですが......。int handle=iCustom(NULL,(ENUM_TIMEFRAMES) ТМ,....); Дмитрий 2010.09.04 08:45 #1163 予約語を書き始めてコンテキストメニューに 表示されたら、それを選択（インターを押す）すると、すでに書き込まれているものに追加されます。例えばstr - choiceの場合、strstringを取得します。strin - choice と書いた場合、それぞれ strinstring Yedelkin 2010.09.04 09:02 #1164 Dmitriy2: 予約語を書き始めてコンテキストメニューに表示されたら、それを選択（インターを押す）すると、すでに書き込まれているものに追加されます。例えばstr - choiceの場合、strstringを取得します。strin - choice と書いた場合、それぞれ strinstring しかし、なぜEnterキーを押す必要があるのでしょうか？スペースバーを押しただけで、すべてがOKになる。 Дмитрий 2010.09.04 09:15 #1165 Yedelkin: なぜEnterキーを押さなければならないのですか？スペースバーを押したらOKになった。 スペースバーを押すと、スペースバーで書いた文字だけが残ってしまうのですが...。 Mykola Demko 2010.09.04 17:43 #1166 Dmitriy2:予約語を書き始めてコンテキストメニューに表示されたら、それを選択（インターを押す）すると、すでに書き込まれているものに追加されます。例えばstr - choiceの場合、strstringを取得します。strin - a choiceと書いた場合、それぞれstrinstring変だな、大丈夫だ。Enter] を押す前 、押した後 Mikhail Dovbakh 2010.09.04 19:59 #1167 タイムフレームが変更され、チャートが閉じられても、インジケーターのdeinit();プロシージャはまだ開始されないという理解で正しいでしょうか。が、ヘルプによると Событие Deinit также генерируется при завершении работы клиентского терминала, при закрытии графика, непосредственно перед сменой финансового инструмента и/или периода графика, おかしいな...。 Дмитрий 2010.09.04 20:28 #1168 Urain: 変な話だけど、大丈夫 Enter] を押す前と後 というところからスタートします。 コード（行）の途中でやってみてください。 Mykola Demko 2010.09.04 20:43 #1169 Dmitriy2: というのは、ラインを先にやってしまうと......。 コードの途中（行）で、次のようにしてみてください。なるほど、完成した言葉に新たな始まりを加えれば、そのような不具合が発生するのですね。 でも、最後に足すと普通になるんです。おそらくバグでしょう、サービスデスクをノックしてください。 削除済み 2010.09.05 10:15 #1170 皆さん、お疲れ様でした。ローカルタイムとサーバータイム（サマータイム、冬時間、タイムゾーンを含む）に基づき、GMTタイムを正しく計算する方法を知っている人はいますか？MQL4フォーラムのどこかでサマータイムを計算する例を見たのですが、見つかりません。:( 1...110111112113114115116117118119120121122123124...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
数値をピリオドに変換する関数を書くと便利です。
すべてのintがenumに変換されるわけではなく、コンパイルはでき、おそらくエラーは出ないが、実行時にクラッシュする。これだけでは意味がない。この例はバグを証明するために引用されましたが、そのようなバグはありません
すべてのintがそうではないことは明らかですが、誰もこの状況を関数で正しく処理することを禁じてはいません。
まあ、誰がどのように機能を書くかにもよりますが。もちろん、その後にどう使うかが重要です。
ピリオドを扱うには、例えば4つの関数が必要です。SecondsToPeriod(), PeriodToSeconds(), IntToPeriod(), PeriodToInt().
intとperiodの変換、その逆はこの4つの関数で十分だと思うのですが・・・。
ピリオドをint値のものに変換するときは、あらかじめピリオドが分かっているので、エラーは出ないはずですが、intをピリオドに変換するときに問題があれば、PERIOD_CURRENTを 返すことになります。
追記
> パラメータが int の場合、必要な型にキャストする必要があります。
ここはまさにその通りなのですが......。
なぜEnterキーを押さなければならないのですか？スペースバーを押したらOKになった。
変だな、大丈夫だ。
タイムフレームが変更され、チャートが閉じられても、インジケーターのdeinit();プロシージャはまだ開始されないという理解で正しいでしょうか。
が、ヘルプによると
Событие Deinit также генерируется при завершении работы клиентского терминала, при закрытии графика, непосредственно перед сменой финансового инструмента и/или периода графика,
なるほど、完成した言葉に新たな始まりを加えれば、そのような不具合が発生するのですね。
でも、最後に足すと普通になるんです。おそらくバグでしょう、サービスデスクをノックしてください。
皆さん、お疲れ様でした。
ローカルタイムとサーバータイム（サマータイム、冬時間、タイムゾーンを含む）に基づき、GMTタイムを正しく計算する方法を知っている人はいますか？
MQL4フォーラムのどこかでサマータイムを計算する例を見たのですが、見つかりません。:(