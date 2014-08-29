MQL5で学び、共に書く - ページ 9 12345678910111213141516...46 新しいコメント Николай 2010.06.24 21:26 #81 gdtt: アドバイザーの使用 0本目から値を取得し、ローソク足が閉じるまで1ティックごとにバッファの値を変更します。 そうです、実験してみましたが、本質的な問題は解決していません。 -- EAに、要求されたバーだけでなく、いくつかのバーの後ろにもインジケータバッファを 再計算させるにはどうしたらよいでしょうか。 Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов 2010.10.25Nikolay Kositsinwww.mql5.com Статья о традиционных и не совсем традиционных алгоритмах усреднения, упакованных в максимально простые и достаточно однотипные классы. Они задумывались для универсального использования в практических разработках индикаторов. Надеюсь, что предложенные классы в определенных ситуациях могут оказаться достаточно актуальной альтернативой громоздким, в некотором смысле, вызовам пользовательских и технических индикаторов. Николай 2010.06.26 11:32 #82 解決策が見つかったかもしれない!そのうちのひとつは... ただし、そのためには、特別なバージョンのインジケータを作る必要があります。 Docker 2010.08.15 18:53 #83 紳士の皆さん。 インジケーターを書いています： ... int handle; double indicatorBuffer[];... int OnInit(){...handleMA = iMA(_Symbol, _Period, periodMA, shiftMA, MODE_SMA,AppPrice);...}int OnCalculate (const int rates_total, //配列 price[] のサイズ const int prev_calculated, // 前回の呼び出しで処理したバー const int begin, // 重要データの開始位置 const double& price[]) // 計算用の配 列{...ぽちぽち 質問は - どのようにハンドルMA = iMA（_シンボル、_期間、periodMA、shiftMA、MODE_SMA、AppPrice）はAppPriceは 何ですか知ってみましょう？ またはどのようにコードで使用するパラメータ タブから適用先：を 抽出する？ よろしくお願いします... Learning and writing together MetaTrader 5へのアップグレードを損なわずに行うためのヘルプ インディケータ: トレンドアキュムレータ Rashid Umarov 2010.08.15 19:07 #84 FlyAgaric:紳士の皆さん。問題は、どのようにhandleMA = iMA(_Symbol, _Period, periodMA, shiftMA, MODE_SMA, AppPrice)にAppPriceが 何であるかを認識させるか、です。 または、コードで使用するために、Parameters タブからApply to: を抽出する方法は？よろしくお願いします...OnCalculate() を参照してください。price[]配列として必要な時系列や指標の選択は、ユーザーが「Parameters」タブでインディケータを起動する際に行います。そのためには、「適用先」フィールドのドロップダウンリストで必要な項目を指定する必要があります。 他のmql5プログラムからカスタムインジケータの値を受け取るには、iCustom() 関数を使用し、その後の操作のためにインジケータハンドルを返します。また、適切なprice[]配列や他のインジケータのハンドルを 指定 することも可能です。 このパラメータは、カスタム・インジケータの入力変数のリストの最後に 渡される必要があります。 Docker 2010.08.15 19:41 #85 Rosh:OnCalculate() を参照してください。Rosh ありがとうございます。しかし、私の質問はまさにそれです。演算子には何を指定すればよいのでしょうか ハンドルMA = iMA(_Symbol, _Period, periodMA, shiftMA, MODE_SMA, AppPrice) をAppPriceにする？利用可能なヘルプをよく読んでいます。暑さにやられたのか、 ... Rashid Umarov 2010.08.15 21:14 #86 FlyAgaric:Rosh ありがとうございます。しかし、私の質問はまさにそれです。ステートメントには何を指定すればよいのでしょうか ハンドルMA = iMA(_Symbol, _Period, periodMA, shiftMA, MODE_SMA, AppPrice) をAppPriceにする？利用可能なヘルプをよく読みました。暑さにやられたのか、 ... 他のインジケーターのデータで計算する場合は、インジケーターハンドルを指定します。または、指標の計算対象となる価格の種類を指定します。 Aleksey Lebedev 2010.08.15 22:47 #87 FlyAgaric:Rosh ありがとうございます。しかし、私の質問はまさにそれです。ステートメントには何を指定すればよいのでしょうか ハンドルMA = iMA(_Symbol, _Period, periodMA, shiftMA, MODE_SMA, AppPrice) をAppPriceにする？利用可能なヘルプをよく読みました。暑さにやられたのか、 ... 熱ENUM_APPLIED_PRICE を AppPrice に指定する必要があります)input ENUM_APPLIED_PRICE AppPrice=PRICE_CLOSE; Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Ценовые константы www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Ценовые константы - Документация по MQL5 Docker 2010.08.16 09:41 #88 Swan: 熱ENUM_APPLIED_PRICE を AppPrice に指定する必要があります)白鳥 ご清聴ありがとうございました。しかし、もしあなたが input ENUM_APPLIED_PRICE AppPrice=PRICE_CLOSE; and first form int OnCalculate (const int rates_total, // 配列の大きさ price[]) const int prev_calculated, // 前の呼び出しで処理されたバー const int begin, //重要なデータの開始位置 const double& 価格[]) // 計算用配列 コンパイル時に「OnCalculate関数が2つ定義されています」という警告メッセージが表示されます。価格データ機能を使用します NameIndicator.mq5 (pg) という配列は、3番目のタブ「パラメータ」のApply to: と同じでない限り、どのような方法でもAppPriceに結びつかないままです。問題は、iMA()やintCalculate()の最初のフォームのような組み込みのシングルバッファインジケータが、price[]配列が何らかの形で使用可能かどうかということである。 は計算で使用されます。 MT5への願い Learning and writing together MetaTrader 5へのアップグレードを損なわずに行うためのヘルプ Docker 2010.08.16 09:42 #89 Rosh: 他のインジケーターのデータで計算する場合は、インジケーターハンドルを指定します。または、指標の計算対象となる価格の種類。私たち（というより私）は、何か誤解をしているようです。実際、問題は、iMA()やintOnCalculate() の最初のフォームのような組み込みのシングルバッファインジケータを、price[]配列が何らかの形で計算で使用される場合に使用できるかどうかです。。 Rashid Umarov 2010.08.16 09:53 #90 FlyAgaric:私たち（というより私）は、何か誤解をしているようです。問題は、iMA()タイプの組み込みのワンバッファ・インディケータと、price[]配列が何らかの理由でint OnCalculate()の第1形式を使用できるかどうかです。 は計算で使用されます。AppPrice パラメータはOnCalculate()とは関係ありません。 int OnInit() { ... handleMA = iMA(_Symbol, _Period, periodMA, shiftMA, MODE_SMA, AppPrice); ... }価格定数の 値を与えるか（オプション1）、他のインジケータのハンドルを与えるか（オプション2）のどちらかを選択します。そして、できるようになる。1stバリアント。 第二種のOnCalculate()関数においてint OnCalculate (const int rates_total, // размер входных таймсерий const int prev_calculated, // обработано баров на предыдущем вызове const datetime& time[], // Time const double& open[], // Open const double& high[], // High const double& low[], // Low const double& close[], // Close const long& tick_volume[], // Tick Volume const long& volume[], // Real Volume const int& spread[] // Spread ); 必要なデータを呼び出し、計算を実行する2ndバリアント。コードで必要な種類のOnCalculate()を使用し、CopyBuffer() を使用して指標値を取得する。 12345678910111213141516...46 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
OnCalculate() を参照してください。
price[]配列として必要な時系列や指標の選択は、ユーザーが「Parameters」タブでインディケータを起動する際に行います。そのためには、「適用先」フィールドのドロップダウンリストで必要な項目を指定する必要があります。
他のmql5プログラムからカスタムインジケータの値を受け取るには、iCustom() 関数を使用し、その後の操作のためにインジケータハンドルを返します。また、適切なprice[]配列や他のインジケータのハンドルを 指定 することも可能です。 このパラメータは、カスタム・インジケータの入力変数のリストの最後に 渡される必要があります。
熱ENUM_APPLIED_PRICE を AppPrice に指定する必要があります)
input ENUM_APPLIED_PRICE AppPrice=PRICE_CLOSE; and first form
int OnCalculate (const int rates_total, // 配列の大きさ price[])
const int prev_calculated, // 前の呼び出しで処理されたバー
const int begin, //重要なデータの開始位置
const double& 価格[]) // 計算用配列
問題は、iMA()やintCalculate()の最初のフォームのような組み込みのシングルバッファインジケータが、price[]配列が何らかの形で使用可能かどうかということである。
は計算で使用されます。
AppPrice パラメータはOnCalculate()とは関係ありません。
価格定数の 値を与えるか（オプション1）、他のインジケータのハンドルを与えるか（オプション2）のどちらかを選択します。そして、できるようになる。
