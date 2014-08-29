MQL5で学び、共に書く - ページ 5 123456789101112...46 新しいコメント Maxim V. Lisimenco 2010.01.13 14:20 #41 maxandsoft : ポイントは、デバッグ中にコンパイルすると、エラーも出ずにMQLエディタに戻されてしまうことです。また、EAをチャートに引っ張っただけでは、チャートにすら表示されません。 つまり、デバッグしてもEAを起動しても、どこにもエラーは出ないのです。 エラーを見つけたのですが、DLLが許可されていない、つまり見あたらないということです。問題は、それがどこにあるべきかということです。(バージョン4では、どこにも上書きする必要はなく、デフォルトでWindowsのSystemsフォルダにありました）。 Rashid Umarov 2010.01.13 14:58 #42 maxandsoft : しかし、DLLが許可されていない、つまり、それを見ることができないというエラーを見つけました。問題は、それをどこに配置するかです。(バージョン4では、どこにも上書きする必要はなく、デフォルトでWindowsのSystemsフォルダにありました）。 DLLからのインポートを 許可してみる Вячеслав 2010.01.14 08:24 #43 良いコンパイラと悪いコンパイラの違いは、それを使って実行可能なコードから実行不可能なコードを淘汰できるかどうかだと思うんです。そして、これが最大のポイントです。息を呑むような、技術的に存在しないものに出会うことが多いのです。それが言語の表現手段の発展や洗練に寄与しているのです。また、どのような形式でデータを入力するかで悩むとしたら、それはコンパイラではなく、 ...MQL5のコンパイラは、プログラムのインターフェイスに劣らず、改善が必要だと思います。 Maxim V. Lisimenco 2010.01.14 14:29 #44
Rosh :
DLLからのインポートを許可してみる
さて、このように書かれています。2010.01.14:27:56 GetInternet (EURJPY,H1) Access violation read to 0x00040017 in 'C:\UsersFujitsuAppData↩Roaming↪MetaQuotes↩Terminal₎D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075↪MQL5↪Libraries↪Method.dll'
Ilyas 2010.01.14 14:34 #45
maxandsoft :
さて、このように書かれています。2010.01.14:27:56 GetInternet (EURJPY,H1) Access violation read to 0x00040017 in 'C:\UsersFujitsuAppData↩Roaming↪MetaQuotes↩Terminal₎D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075↪MQL5↪Libraries↪Method.dll'
ソースコードを添付してください。プライベート メッセージとして送信可能です。
Maxim V. Lisimenco 2010.01.14 14:39 #46 mql5 :ソーステキストを添付してください。プライベートメッセージとして送信可能です。//+------------------------------------------------------------------+ //| GetInternet.mq5 | //| Copyright 2009, MetaQuotes Software Corp. | //| https://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "2009, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #import "wininet.dll" int InternetAttemptConnect (int x); int InternetOpenA(string sAgent, int lAccessType, string sProxyName = "", string sProxyBypass = "", int lFlags = 0); int InternetOpenUrlA(int hInternetSession, string sUrl, string sHeaders = "", int lHeadersLength = 0, int lFlags = 0, int lContext = 0); int InternetReadFile(int hFile, int& sBuffer[], int lNumBytesToRead, int& lNumberOfBytesRead[]); int InternetCloseHandle(int hInet); #import input int Step = 300; //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- Comment("Старт..."); //--- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { //--- } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert tick function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { //--- Comment(GetURL("http://www.forexremote.net")); } //+------------------------------------------------------------------+ //+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+ //| Функция получения WEB страницы | //+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+ string GetURL(string url) { int rv = InternetAttemptConnect(0); if(rv != 0) { Alert("Ошибка при вызове InternetAttemptConnect()"); return(""); } int hInternetSession = InternetOpenA("Microsoft Internet Explorer", 1, "", "", 0); if(hInternetSession <= 0) { Alert("Ошибка при вызове InternetOpenA()"); return(""); } int hURL = InternetOpenUrlA(hInternetSession, url, "", 0, 0, 0); if(hURL <= 0) { Print("Ошибка получения данных с узла!"); //fComment("Ошибка получения данных с узла!",true); InternetCloseHandle(hInternetSession); return(""); } int cBuffer[256]; int dwBytesRead[1]; string TXT = ""; while(!IsStopped()) { bool bResult = InternetReadFile(hURL, cBuffer, 1024, dwBytesRead); if(dwBytesRead[0] == 0) break; string text = ""; for(int i = 0; i < 256; i++) { text = text + CharToString(cBuffer[i] & 0x000000FF); if(StringLen(text) == dwBytesRead[0]) break; text = text + CharToString(cBuffer[i] >> 8 & 0x000000FF); if(StringLen(text) == dwBytesRead[0]) break; text = text + CharToString(cBuffer[i] >> 16 & 0x000000FF); if(StringLen(text) == dwBytesRead[0]) break; text = text + CharToString(cBuffer[i] >> 24 & 0x000000FF); } TXT = TXT + text; //Sleep(500); } InternetCloseHandle(hInternetSession); return(TXT); } //+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+ //| Конец Функции получения WEB страницы | //+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Ilyas 2010.01.14 17:02 #47 maxandsoft: さて、このように書かれています。2010.01.14:27:56 GetInternet (EURJPY,H1) Access violation read to 0x00040017 in 'C:\UsersFujitsuAppData↩Roaming↪MetaQuotes↩Terminal₎D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075↪MQL5↩Libraries↪Method.dll' メッセージありがとうございました！不具合は修正されました。アップデートを待つ。 kombat 2010.01.15 00:03 #48 其のビルド239でエラーはなくなりましたが、まだまだです...。2010.01.14 23:55:33 GetInternet (USDJPY,H1) ノードからのデータ取得でエラー!結果的には、後者の理由は関数で、ユニコードに置き換えることでInternetOpenW()およびInternetOpenUrlW()若干※解決したのですが...。 ただ、Expert Advisorは使わず、スクリプトとしてコードを修正しました。*わずかに、サイトのytf-8エンコーディングを打ち負かすために残っていただけです。<th width="50"> ÐЎÐÐÑœ;</th> </nbsp> <th width="40"> ÐЎÐÑœ;</th> ÐЏÐÑœ;</th Maxim V. Lisimenco 2010.01.17 20:15 #49
kombat:
其のビルド239でエラーはなくなりましたが、まだまだです...。
2010.01.14 23:55:33 GetInternet (USDJPY,H1) ノードからのデータ取得でエラー!
結果的には、後者の理由は関数で、ユニコードに置き換えることで
InternetOpenW()およびInternetOpenUrlW()
若干※解決したのですが...。
ただ、Expert Advisorは使わず、スクリプトとしてコードを修正しました。
*わずかに、サイトのytf-8エンコーディングを打ち負かすために残っていただけです。
Maxim V. Lisimenco 2010.01.17 20:16 #50
maxandsoft:
新装開店を待つ
ポイントは、デバッグ中にコンパイルすると、エラーも出ずにMQLエディタに戻されてしまうことです。また、EAをチャートに引っ張っただけでは、チャートにすら表示されません。 つまり、デバッグしてもEAを起動しても、どこにもエラーは出ないのです。
良いコンパイラと悪いコンパイラの違いは、それを使って実行可能なコードから実行不可能なコードを淘汰できるかどうかだと思うんです。そして、これが最大のポイントです。息を呑むような、技術的に存在しないものに出会うことが多いのです。それが言語の表現手段の発展や洗練に寄与しているのです。また、どのような形式でデータを入力するかで悩むとしたら、それはコンパイラではなく、 ...MQL5のコンパイラは、プログラムのインターフェイスに劣らず、改善が必要だと思います。
2010.01.14:27:56 GetInternet (EURJPY,H1) Access violation read to 0x00040017 in 'C:\UsersFujitsuAppData↩Roaming↪MetaQuotes↩Terminal₎D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075↪MQL5↩Libraries↪Method.dll'
ソーステキストを添付してください。プライベートメッセージとして送信可能です。
