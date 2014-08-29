MQL5で学び、共に書く - ページ 8 123456789101112131415...46 新しいコメント Vasily 2010.04.28 02:42 #71 私はMCL4からMCL5への単純な価格構造の転送のアルゴリズムを書いている、MCL5のストキャスティックMASDとRSIにコピーするMCL4コードの例では、MCL4データへのアクセスの基本的なメソッドがあります。 もうすぐ、必要なものが揃う。今、私はiMaOnArRAu関数と格闘しています。mt5はユーザー配列から移動平均の 最も簡単な方法を 得るためにそれを提供しないので。あらゆる技術的なツールのライブラリーを拡張する予定です。 Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Методы скользящих www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Методы скользящих - Документация по MQL5 Vladimir 2010.04.28 04:20 #72 私ってバカだなぁ...。書き方がわからない...。こんなコードがあります。 MqlRates rates[]; ArraySetAsSeries(rates,true); int copied=CopyRates(_Symbol,_Period,0,1000,rates); i番目からj番目までのバーのうち、Lowが最も低いバーのインデックスを取得したいのです。ArrayMinimum関数を 使おうとしているのですが。int k=ArrayMinimum(rates.low,i,j-i+1); - 誤りint k=ArrayMinimum(rates[].low,i,j-i+1); - 誤り正しい方法とは？ Документация по MQL5: Операции с массивами / ArrayMinimum www.mql5.com Операции с массивами / ArrayMinimum - Документация по MQL5 Dmitry Voronkov 2010.04.28 09:39 #73 owl: 私ってバカだなぁ...。書き方がわからない...。 こんなコードがあります。 i番目からj番目までのバーのうち、Lowが最も低いバーのインデックスを取得したいのです。 ArrayMinimum関数を使おうとしているのですが。 int k=ArrayMinimum(rates.low,i,j-i+1); - 誤り int k=ArrayMinimum(rates[].low,i,j-i+1); - 誤り 正しい方法とは？ 直接アクセスの関数を使用して、MqlRatesは、 "構造体 "の配列であり、あなたは、配列Lowが必要です、ここでは、同様に高いための例である。 rates_total=CopyHigh(NULL,_Period,_start,_end,iHigh); if(rates_total<=0) return; else HighDay=iHigh[ArrayMaximum(iHigh,0,rates_total)]; rates_total=CopyLow(NULL,_Period,_start,_end,iLow); if(rates_total<=0) return; else LowDay=iLow[ArrayMinimum(iLow,0,rates_total)]; コードの例を見てみましょう。これは、https://www.mql5.com/ru/code/102。 PivotPointUniversal 投票: 172010.04.26Dmitrywww.mql5.com Опорные точки Pivot без использования объектов строятся по всей доступной истории. Пять вариантов расчета. Три варианта построения: дневной, недельный, месячный. Для дневных уровней есть возможность смещения по GMT. Vladimir 2010.04.28 12:31 #74 vdv2001:ダイレクトアクセス関数を使用して、MqlRatesは、 "構造体 "の配列であり、あなたがLowの配列が必要です、ここでは、すぐにとHighのための例である。それは理解できる。私の場合、今、書きました。 int k=i; double min=rates[k].low; for (int m=i+1;m<=j;m++) if (rates[m].low<min) {min=rates[m].low; k=m;} アレイの束はいらない。資源を倹約しているわけでもなく、あまりいいものでもない...。ArrayMinimumについて 正確に理解したかったのですが、この関数を構造体の配列で使用することは可能でしょうか...。 Dmitry Voronkov 2010.04.28 12:47 #75 owl: それは理解できる。私の場合、ただ書いただけです。 アレイの束はいらない...。省資源ではないし、あまりいいとは言えないが...。 ArrayMinimumを扱いたかっただけなのですが、この関数を構造体の配列で使用することは可能でしょうか...。 構造体の配列に大量の情報を格納する方が、倍数の配列より経済的だとお考えなら、私はただ手を挙げているだけです。 struct MqlRates { datetime time; // время начала периода double open; // цена открытия double high; // наивысшая цена за период double low; // наименьшая цена за период double close; // цена закрытия long tick_volume; // тиковый объем int spread; // спред long real_volume; // биржевой объем }; それともint、long、dateを格納する方がメモリ的に経済的なのでしょうか) とか、ゴミの山から必要なものを拾い集める方が経済的だとか、あははは． Vladimir 2010.04.28 13:05 #76 vdv2001: 構造体の配列に大量の情報を格納する方が、倍数の配列より経済的だと思うなら、私はあきらめるしかないでしょう それとも、int型、low型、date型を保存する方がメモリ的に経済的なのでしょうか?） とか、ゴミの山から必要なものを拾い集める方が経済的だとか、あははは． まあ...もちろん、費用対効果については少しオーバーですが...。でも、実は、MqlRatesから ほとんどすべての情報が必要なんです（多分、ボリュームを除いて、それは事実ではありませんが・・・）。 Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Структуры данных / Структура исторических данных www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Структуры данных / Структура исторических данных - Документация по MQL5 Николай 2010.06.24 15:14 #77 普段、何かを質問する前に、いろいろな資料を調べて答えを探します。 しかし、1週間ほど検索した今、答えがないことに気づき、まだ誰も出会っていないようです。そこで、私はパズルを提案します。 初期データです。 1) Levels and Arrows iS7N_SacuL_v3.mq5 のようなシンプルなインジケータを持っています（添付）。 2) このインジケータ aS7N_TIC.mq5 からデータを受信しようとする Expert Advisor（添付）。 だから！ 5つのインジケーターバッファの うち、正しくデータが返されるのは2つだけです。 詳しい解説は後ほど!!! Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов 2010.10.25Nikolay Kositsinwww.mql5.com Статья о традиционных и не совсем традиционных алгоритмах усреднения, упакованных в максимально простые и достаточно однотипные классы. Они задумывались для универсального использования в практических разработках индикаторов. Надеюсь, что предложенные классы в определенных ситуациях могут оказаться достаточно актуальной альтернативой громоздким, в некотором смысле, вызовам пользовательских и технических индикаторов. ファイル: is7n_sacul_v3.mq5 6 kb as7n_tic.mq5 4 kb Надеюсь, что предложенные классы в определенных ситуациях могут оказаться достаточно актуальной альтернативой громоздким, в некотором смысле, вызовам пользовательских и технических индикаторов. 直接アクセスの関数を使用して、MqlRatesは、 "構造体 "の配列であり、あなたは、配列Lowが必要です、ここでは、同様に高いための例である。
コードの例を見てみましょう。これは、https://www.mql5.com/ru/code/102。
普段、何かを質問する前に、いろいろな資料を調べて答えを探します。
しかし、1週間ほど検索した今、答えがないことに気づき、まだ誰も出会っていないようです。そこで、私はパズルを提案します。
初期データです。
1) Levels and Arrows iS7N_SacuL_v3.mq5 のようなシンプルなインジケータを持っています（添付）。
2) このインジケータ aS7N_TIC.mq5 からデータを受信しようとする Expert Advisor（添付）。
だから！
5つのインジケーターバッファの うち、正しくデータが返されるのは2つだけです。
詳しい解説は後ほど!!!
よくよく調べてみると、3インジケーターバッファも4インジケーターバッファも、必ずしも正しいデータが得られるとは限らないことがわかりました（どれが正しくてどれが正しくないかは分かりませんが）。
チャートを見てください。左側のデータウィンドウには、チャート上のインジケータの値、その下にはExpert Advisorで取得した値が表示されています。ほとんどの価値観は同じですが、より...
この点については、チャートとテスターで異なるヒストリカルデータを使用することを提案させていただきました。
いかがでしょうか？
いよいよ本題!1,2,5のインジケーターバッファのデータを通常の方法で取得することはできません。
問題は、これらの配列のデータを計算する際に、前に計算したバーのデータが考慮されることである。
もちろん、インジケータを呼び出す 際に、prev_calculatedの 値に関係なく、今後N本の バーを強制的に再計算させることができます。
prev_calculatedの 値が0 でない状態で、インジケータ値の呼び出しと計算が行われているのでしょう
ほとんどの指標では、リソースを節約できるため、これは正しいのですが、与えられた例ではうまくいかないでしょう。
どうすればいいのか？あなたの感想は？
また、すべての計算をExpert Advisorに移行することも可能ですこのオプションは機能しますが、同じではありません...。ズボンを頭からかぶらないようにしたいです。
をExpert Advisorで使用します。の値が取得されると、ローソク足が閉じるまで1ティックごとにその値のインジケーターバッファの 値が変更されます。