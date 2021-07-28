MT5への願い - ページ 65 1...585960616263646566676869707172...117 新しいコメント Vladimir Gomonov 2011.05.17 19:09 #641 ADR: アラートが内蔵されていないのが寂しい...。保留中の注文、ストップロス、テイクプロフィットがトリガーされたときの音を聞きたい。ジョブズでは 30ペニーのスクリプトを注文することができます。注文の複雑さには制限がありません。 削除済み 2011.05.17 19:53 #642 ADR: アラートが内蔵されていないのが寂しい...。保留中の注文、ストップロス、テイクプロフィットがトリガーされたときの音を聞きたい。PlaySound()について、どのようなことが分かっているのでしょうか？本当に必要なのか（つまり-何かあったときに直せなくなるのか）？ ADR 2011.05.17 20:51 #643 はい、何ができるかは知っています))また、自分で端末を作ることも可能です。ただ、コネクト、ディスコネクトなどのイベントの音は内蔵してほしかった。 Vitaly Murlenko 2011.05.17 21:53 #644 すみません、不適切かもしれませんが、すぐに投稿できる場所が見つかりませんでした。MQL5リファレンスガイド/ 言語の基本 / 構文 / 識別子 / （英語版のみ識別子の長さは63文字以内とする。 は、「IDの長さは63 文字を超えることはできません」に訂正します。"MQL5ヘルプファイルは、本日サーバーからダウンロードされました。 Документация по MQL5 - языку автоматического трейдинга и тестированию торговых стратегий www.mql5.com Справочник MetaQuotes Language 5 (MQL5) - Документация на MQL5.com Rashid Umarov 2011.05.17 22:03 #645 drknn:判定「IDは63文字を超えてはならない。"IDは63文字を超えてはいけない"に訂正するとよいでしょう。"今日、サーバーからMQL5のヘルプファイルをダウンロードしました。反論するつもりはない、ここに例がある。 Igor Volodin 2011.05.17 23:49 #646 ロシア語は苦手なので反論はしませんが、明らかに文意が違いますね。シンボル」という言葉を使えば、意味が違ってきます。"63文字以内 "と "63文字以下 "の2種類があります。量的または序数的な数字：63本、63番目のボトル --- 2011.05.18 00:18 #647 Vigor:ロシア語は苦手なので反論はしませんが、明らかに文意が違いますね。シンボル」という言葉を使えば、意味が違ってきます。"not to exceed sixty-third characters" と "not to exceed sixty-three characters".量的または序数的な数字：63本、63本目その通りです。「識別子の長さは63文字を超えてはならない」という表現は、プログラマーにとって少し分かりにくい読み方です。 なぜなら 、 長 さというのは 文字数の ことであって、文字列中の特定の位置のことではないので。したがって、「識別子の長さは63文字（または 63字 ）を超えることはできません」 と記述する方が正しいでしょう。 Rashid Umarov 2011.05.18 07:38 #648 drknn: すみません、不適切かもしれませんが、すぐに投稿できる場所が見つかりませんでした。MQL5リファレンスガイド/ 言語の基本 / 構文 / 識別子 / （英語版のみ識別子の長さは63文字以内とする。 は、「IDの長さは63 文字を超えることはできません」に訂正します。"MQL5ヘルプファイルは、本日サーバーからダウンロードされました。 修正しました。 Владимир 2011.05.18 09:28 #649 セットファイルを保存したフォルダと同じフォルダから展開できるようにできないか。今現在、ターミナルはセットファイルを保存したフォルダを記憶していません（というか、記憶していますが、次回の保存時のみで、抽出時には記憶していません）。 Slava 2011.05.18 10:04 #650 Rosh: 訂正します。 では、「コンパイルエキスパート」なのか、「コンパイルエキスパート」なのか。 1...585960616263646566676869707172...117 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
アラートが内蔵されていないのが寂しい...。保留中の注文、ストップロス、テイクプロフィットがトリガーされたときの音を聞きたい。
アラートが内蔵されていないのが寂しい...。保留中の注文、ストップロス、テイクプロフィットがトリガーされたときの音を聞きたい。
すみません、不適切かもしれませんが、すぐに投稿できる場所が見つかりませんでした。
MQL5リファレンスガイド/ 言語の基本 / 構文 / 識別子 / （英語版のみ
識別子の長さは63文字以内とする。 は、「IDの長さは63 文字を超えることはできません」に訂正します。"MQL5ヘルプファイルは、本日サーバーからダウンロードされました。
判定「IDは63文字を超えてはならない。"IDは63文字を超えてはいけない"に訂正するとよいでしょう。"今日、サーバーからMQL5のヘルプファイルをダウンロードしました。
反論するつもりはない、ここに例がある。
ロシア語は苦手なので反論はしませんが、明らかに文意が違いますね。
シンボル」という言葉を使えば、意味が違ってきます。
"63文字以内 "と "63文字以下 "の2種類があります。
量的または序数的な数字：63本、63番目のボトル
ロシア語は苦手なので反論はしませんが、明らかに文意が違いますね。
シンボル」という言葉を使えば、意味が違ってきます。
"not to exceed sixty-third characters" と "not to exceed sixty-three characters".
量的または序数的な数字：63本、63本目
その通りです。「識別子の長さは63文字を超えてはならない」という表現は、プログラマーにとって少し分かりにくい読み方です。 なぜなら 、 長 さというのは 文字数の ことであって、文字列中の特定の位置のことではないので。
したがって、「識別子の長さは63文字（または 63字 ）を超えることはできません」
と記述する方が正しいでしょう。
すみません、不適切かもしれませんが、すぐに投稿できる場所が見つかりませんでした。
MQL5リファレンスガイド/ 言語の基本 / 構文 / 識別子 / （英語版のみ
識別子の長さは63文字以内とする。 は、「IDの長さは63 文字を超えることはできません」に訂正します。"MQL5ヘルプファイルは、本日サーバーからダウンロードされました。
セットファイルを保存したフォルダと同じフォルダから展開できるようにできないか。今現在、ターミナルはセットファイルを保存したフォルダを記憶していません（というか、記憶していますが、次回の保存時のみで、抽出時には記憶していません）。
訂正します。