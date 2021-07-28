MT5への願い - ページ 65

ADR:
アラートが内蔵されていないのが寂しい...。保留中の注文、ストップロス、テイクプロフィットがトリガーされたときの音を聞きたい。
ジョブズでは 30ペニーのスクリプトを注文することができます。注文の複雑さには制限がありません。
ADR:
PlaySound()について、どのようなことが分かっているのでしょうか？本当に必要なのか（つまり-何かあったときに直せなくなるのか）？
 
はい、何ができるかは知っています))また、自分で端末を作ることも可能です。ただ、コネクト、ディスコネクトなどのイベントの音は内蔵してほしかった。
 

すみません、不適切かもしれませんが、すぐに投稿できる場所が見つかりませんでした。

MQL5リファレンスガイド/ 言語の基本 / 構文 / 識別子 / （英語版のみ

識別子の長さは63文字以内とする。 は、「IDの長さは63 文字を超えることはできません」に訂正します。"MQL5ヘルプファイルは、本日サーバーからダウンロードされました。

 
判定「IDは63文字を超えてはならない。"IDは63文字を超えてはいけない"に訂正するとよいでしょう。"今日、サーバーからMQL5のヘルプファイルをダウンロードしました。

反論するつもりはない、ここに例がある。


 

ロシア語は苦手なので反論はしませんが、明らかに文意が違いますね。

シンボル」という言葉を使えば、意味が違ってきます。

"63文字以内 "と "63文字以下 "の2種類があります。

量的または序数的な数字：63本、63番目のボトル

 
Vigor:

ロシア語は苦手なので反論はしませんが、明らかに文意が違いますね。

シンボル」という言葉を使えば、意味が違ってきます。

"not to exceed sixty-third characters" と "not to exceed sixty-three characters".

量的または序数的な数字：63本、63本目

その通りです。「識別子の長さは63文字を超えてはならない」という表現は、プログラマーにとって少し分かりにくい読み方です。 なぜなら さというのは 文字数の ことであって、文字列中の特定の位置のことではないので。

したがって、「識別子の長さは63文字（または 63字 ）を超えることはできません
 と記述する方が正しいでしょう。

 
修正しました。
 

セットファイルを保存したフォルダと同じフォルダから展開できるようにできないか。今現在、ターミナルはセットファイルを保存したフォルダを記憶していません（というか、記憶していますが、次回の保存時のみで、抽出時には記憶していません）。

 
訂正します。
では、「コンパイルエキスパート」なのか、「コンパイルエキスパート」なのか。
