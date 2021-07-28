MT5への願い - ページ 59

新しいコメント
 

グラフィカルなオブジェクトを操作するためには、ウィンドウのサイズ変更というイベントが必要です。

その理由を一例で説明しよう（他にもこれが必要になる例はいくらでもある）。

例えば "Grid "コントロールがあります。


ウィンドウのサイズを変更すると、このような画像になります。


では、リサイズするためにクラスのメソッドを呼び出すと、こうなります。


そのため、常に自分でウィンドウサイズを監視することを余儀なくされ、全体的なパフォーマンスも悪くなってしまいます。

また、週末などはティックがないため、OnTickだけでなく、タイマーでの監視も必要です。

 
AlexSTAL:

グラフィカルなオブジェクトを 扱うには、グラフウィンドウのサイズを変更するイベントが必要です。

私はこれを支持します。さらに、ウィンドウサイズの変化だけでなく、チャートのプロパティの変化も監視しなければならないことがあるので、チャートのプロパティの変化のイベントも全く必要です。新年を迎える前に、サービスデスクに要望書を書きました。
削除済み  
AlexSTAL:

グラフィカルなオブジェクトを扱うには、グラフウィンドウのサイズを変更するイベントが必要です。

リザール
私はこれを支持します。また、ウィンドウサイズの変化だけでなく、チャートのプロパティの 変化も監視しなければならないことがあるため、チャートのプロパティの 変化に関するイベントは全く必要ではありません。新年を迎える前に、サービスデスクに要望を書きました。
サポートしますよ、とっくにテスターでカスタムイベント付きでリリースしてますが、標準の方がいいし（カスタムだとまだテスターで動かない）......。
 
AlexSTAL:

グラフィカルなオブジェクトを扱うには、チャートウィンドウのサイズを変更するイベントが緊急に必要です。

その理由を一例で説明しよう（他にもこれが必要になる例はいくらでもある）。

例えば "Grid "コントロールがあります。


ウィンドウのサイズを変更すると、このような画像になります。


では、リサイズするためにクラスのメソッドを呼び出すと、こうなります。


そのため、常に自分でウィンドウサイズを監視することを余儀なくされ、全体的なパフォーマンスも悪くなってしまいます。

また、週末などはティックがないため、OnTickだけでなく、タイマーでの監視も必要です。

ChartEventは、ウィンドウの特性変更に関する特別なイベントを投げることができます。
 
Renat:
ChartEventは、ウィンドウのプロパティの変更に関する特別なイベントを投げることができます。

すみません...よくわからないのですが、これは質問なのでしょうか、それとも発言なのでしょうか？

発言なら投げてもいいけど、自分で監視しないといけないし、リソースが...。

質問 - ならば、ChartEventの別のイベントが理想的です...。

 
AlexSTAL:

すみません...よくわからないのですが、これは質問なのでしょうか、それとも発言なのでしょうか？

発言なら落とせるけど、自分で監視しないといけないし、資源にもなるし...。

質問-であれば、ChartEventで別のイベントが理想的なのですが・・・。

このようなイベントをOnChartEventで 自ら投げることで、開発者はグラフィカルな環境の大きな変化に容易に対応できるようになります。

課題はすでに設定されているので、解決策を見てみましょう。

 
Renat:

このようなイベントをOnChartEventで自ら投げることで、開発者がグラフィカルな環境の大きな変化に容易に対応できるようにします。

課題はすでに設定されているので、解決策を見てみましょう。

素晴らしい

また、私のチケット#35077を 処理したいのですが...。

 
AlexSTAL:

すみません...よくわからないのですが、これは質問なのでしょうか、それとも発言なのでしょうか？

発言なら落とせるけど、自分で監視しないといけないし、資源にもなるし...。

質問 - ならば、ChartEventの別のイベントが理想的です...。

標準ライブラリのクラスとGoogle Chart APIを使ったデジタルサイネージの 作成という記事を読んで、著者はスケーリングを実装しました。
 
sergey1294:
標準ライブラリのクラスとGoogle Chart APIを使ってスコアボードを 作るという記事を読んで、著者はスケーリングを実装しました。

スケーリングの話ではなく、そのスケーリングのコールポイントの話なのですが...。

ざっと確認したところ、上に書いたようなものがすべて揃っています。


OnTimer()関数は ウィンドウのサイズを監視し、必要に応じてスコアボードのサイズを調整します。また、OnCalculate()と同様に、1秒間に1回以下の頻度でティックが 入る場合に備えて、トレードの到着を監視しています。

void OnTimer()
{
   int x_size=ChartGetInteger(0, CHART_WIDTH_IN_PIXELS);
   int y_size=ChartGetInteger(0, CHART_HEIGHT_IN_PIXELS);
   //если изменились размеры окна - обновим табло
 
Renat:

このようなイベントをOnChartEventで自ら投げることで、開発者がグラフィカルな環境の大きな変化に容易に対応できるようにします。

課題はすでに設定されているので、解決策を見てみましょう。

おお、素晴らしい。要求は同様で、Market Watchウィンドウの変化に関するOnChartEventの イベントを作ることです。そうしないと、文字の追加や削除、並び替えを自分で追っていかなければならないからです。
1...525354555657585960616263646566...117
新しいコメント