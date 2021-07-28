MT5への願い - ページ 56

価格時間オブジェクトのピクセル座標を取得できるようにしたい。これにより、ディスプレイと価格を連動させることが可能になり、画面解像度が異なる場合のトラブルを回避することができます。

次に、恒久的に動くバックグラウンダーのトレンドラインオブジェクトを作成します。

そして、出力は、（最初に見えるバー）（ウィンドウの最大値）（最後に見えるバー）（ウィンドウの最小値）を設定して表示を調整し、そのピクセル座標を受け取り、表示を考慮してすべてのラベル付き項目を再計算します。

つまり、ある解像度では、チャートフィールドは700ピクセルで、他の解像度では1000ピクセルになります。

こんにちは。

1つのMT5プラットフォームで、複数のモニターに表示された複数のチャートを同時に操作することは可能ですか？

例えば、Thinkorswimのプラットフォームで実装されているように

 

そして、ここに現在のバー番号も追加されると便利でいいですね。


開発者の皆様へMetaEditorで、関数呼び出し 時に含まれる、カンマの後に括弧で囲まれたパラメータを表示する黄色いヒントが、画面に収まらず切れてしまうので、できれば改行するようにしてほしいです。
 

端末からのニュースがIEではなく、スイカのデフォルトブラウザ（FF、operaなど）で開いたら最高です。

正確には、ニュースを見るときに開くリンクですが、ちょっと実装が難しそうですね...。:)

 
Dima_S:

そして、ここに現在のバー番号も追加されると便利でいいですね。

バーナンバーはシンプルなインジケーターで行っています。自分も昔は4でやってました。

Dima_S:

そして、ここに現在のバー番号も追加されると便利でいいですね。


ここで一つ難点があるとすれば、直列性でしょう。

0番目のバーを現在のものとして必要とする人もいれば、最も古いものとして必要とする人もいるので、Stringoの 提案 は、この観点から最も賢明なものの一つであると言えます。

mrProF です。

端末からのニュースをIEではなく、デフォルトのアーバス（FF、operaなど）で開けるようになれば最高です。

正確には、ニュースを見るときに開くリンクですが、でもちょっと実装が難しそうですね...。:)

おそらく、実装はそれほど難しくないでしょう（何しろ入札報告書はこのように開くのですから）。個人的には賛成です。
 
MetaEditor: オートコンプリートのメソッドや変数などは、関数/メソッドに渡されるときに引数の種類によってフィルタリングされますが、これは必ずしも便利ではありません。
例えば、オブジェクトのメソッドで戻り値を渡したい場合、オブジェクト名と メソッドを完全に手入力しなければならない。
オートコンプリート・フィルターはそのままにして、一致する変数をリストの一番上に置いて緑でハイライトし、それ以外はすべて下に置いて黄色でハイライトするようにしたらいいと思います。
stringo:

バーナンバーはシンプルなインジケーターで行っています。自分も昔は4でやってました。

なるほど。
 
Interesting:

ここで難しいのは、ただひとつ、シリアル性です。

0番目のバーを現在のバーとして必要とする人もいれば、最も古いバーとして必要とする人もいるので、Stringoの 提案 は、この観点から最も合理的なものの一つです。

実装はおそらくそれほど難しくないでしょう（たとえば、取引に関するレポートはこのように開きます）。私個人は賛成です。

ウィンドウには、例えばOHLC値やインジケータ値などが表示され、これらはカーソルがあるバーの番号に対応しています。このバーナンバーを表示する必要があります。これは、画面上で手動で数える必要があるからです。あるいは、各チャートに簡単なインジケータを付けるしかない。

Y軸に値を表示し、X軸にどの値を表示するかは、ただ論理的ではありません。

