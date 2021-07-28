MT5への願い - ページ 114 1...107108109110111112113114115116117 新しいコメント Vladimir Karputov 2015.05.23 12:45 #1131 Vitalie Postolache: 不思議なことに、私の場合はうまくいくのです。関数呼び出しで Alt+Gを押して関数定義に ジャンプし、Ctrl+-を押して元に戻る。 О!"Ctrl"＋"-"の ジャンプバックが効く!素晴らしい。だから、この質問は外れている。あとは、そのような機能をエディターで強調表示することを求めます。 Anatoli Kazharski 2015.05.23 12:46 #1132 Karputov Vladimir: おお！「Ctrl」+「-」の スイッチバックが効く！？メインメニュー> 表示 > 最後の2つのオプション。 Anatoli Kazharski 2015.05.23 12:50 #1133 Karputov Vladimir:...あとは、そのような機能をエディターで強調表示するようにお願いします。ツールバーにボタンを追加することができます。 Evgenii Akselrod 2016.03.09 08:37 #1134 こんにちは、ホットキーで上のフレームを下に切り替えられるようにしたいのですが。とても便利でしょう。例えば、ctrl zはフレームを下に、ctrlxは上に。あるいは他の何か。感謝 BlackBumer 2020.03.20 08:04 #1135 こんにちは。iOS版MetaTraderを使用しています。バグはいつ直るのですか？OHLCのデータが消えていく。携帯電話で他のアプリケーションに切り替えてからMT4に戻すと、OHLCデータのウィンドウが消えて しまいます。この不具合がわからないのか！？もしかしたら、テスターが作業を始めて、もうこの問題を解決してくれるかもしれませんよ？スクリーンショットを添付します。高い時間枠から低い時間枠に切り替えると、同じ価格の別の日付に切り替えることを示唆する青いウィンドウがポップアップ表示されます。なぜ必要なのか？なぜ全く必要ないのか？なぜこのウィンドウをオフにできないのですか？正直、うんざりしています!!!スクリーンショットをご覧ください。 ファイル: 5EF91572-2851-42D6-8F9C-20B36DE40628.jpeg 691 kb 67C5F636-66F9-44B6-AD45-A80CB3BCAFBA.jpeg 620 kb ruslan 2020.10.17 11:05 #1136 クイックソートに標準セットとして基数ソートを追加 WinProject 2020.11.22 10:54 #1137 ツールパネルから以下のタブを削除：ニュース、メール、カレンダー、会社、マーケット、シグナル、記事、ライブラリ、またはタブの表示をカスタマイズする機能を提供する。ツールパネルは仕事用なので、不要なタブが多く、非常に負荷がかかります。設定-ビッドラインとアスクラインを水平線ではなく レイで作る（チャート上に多くのオブジェクトがある場合、過負荷になる）。 הטרנסצנדנטלי בעל-חזון 2020.11.22 17:46 #1138 WinProject: ツールパネルからタブを削除：ニュース、メール、カレンダー、会社、マーケット、シグナル、記事、ライブラリ、またはタブの表示をカスタマイズする機能を与える。ツールパネルは仕事用なので、不要なタブが多く、非常に負荷がかかります。設定-ビッドラインとアスクラインを水平線ではなく、ビームにする（チャート上に多くのオブジェクトがある場合、過負荷になる）。 秒殺！ また、無駄なチャットと実績ボタンを切り替えられるようにする。 הטרנסצנדנטלי בעל-חזון 2020.11.22 17:49 #1139 また、全端末のように円形レベルによるグリッドレベル化も待ったなしです。 Andy 2020.12.01 16:46 #1140 開発者の皆様へSSL証明書を使用した拡張認証のアカウントにWeb端末で 接続できるようにしてください。 1...107108109110111112113114115116117 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
不思議なことに、私の場合はうまくいくのです。関数呼び出しで Alt+Gを押して関数定義に ジャンプし、Ctrl+-を押して元に戻る。
おお！「Ctrl」+「-」の スイッチバックが効く！？
...あとは、そのような機能をエディターで強調表示するようにお願いします。
ツールバーにボタンを追加することができます。
ツールパネルからタブを削除：ニュース、メール、カレンダー、会社、マーケット、シグナル、記事、ライブラリ、またはタブの表示をカスタマイズする機能を与える。ツールパネルは仕事用なので、不要なタブが多く、非常に負荷がかかります。設定-ビッドラインとアスクラインを水平線ではなく、ビームにする（チャート上に多くのオブジェクトがある場合、過負荷になる）。
秒殺！
また、無駄なチャットと実績ボタンを切り替えられるようにする。