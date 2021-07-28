MT5への願い - ページ 115 1...108109110111112113114115116117 新しいコメント הטרנסצנדנטלי בעל-חזון 2021.04.06 08:51 #1141 WinProject: ツールパネルから以下のタブを削除：ニュース、メール、カレンダー、会社、マーケット、シグナル、記事、ライブラリ、またはタブの表示をカスタマイズする機能を提供する。ツールパネルは仕事用なので、不要なタブが多く、非常に負荷がかかります。設定-ビッドラインとアスクラインを水平線ではなく、ビームにする（チャート上に多くのオブジェクトがある場合、過負荷になる）。 そこで、この願いが一部叶い、タブを無効化できるようになりました...。 הטרנסצנדנטלי בעל-חזון 2021.04.06 08:55 #1142 メタエディタについて、いくつか提案があります。 CTRL+DELによる単語の削除を追加（例：CTRL+BACKSPACEは左側から単語を削除し、CTRL+DELは右側から単語を削除 しないようになりました。） スクロールバーの端をクリックするのを修正（スクロールバーの一番外側のピクセルをクリックするとスクロールできないので、カーソルを画面の端から遠ざける必要があります）。 JRandomTrader 2021.04.06 09:39 #1143 MEではウィンドウバー、MTではグラフをマウスホイールでスクロールさせ、ブラウザのタブのようにマウスカーソルをそこに合わせたいのですが。 Ilya Vasenin 2021.04.06 10:59 #1144 アップデート通知をOFFにできるようにしてほしい。非常に迷惑な話だ。 Вячеслав Трубачёв 2021.07.25 17:04 #1145 とにかく、Tranzacでチャートを見るのに慣れました。これは、あるウィンドウで株式など興味のある商品のリストを選択し、別のウィンドウでそのリストとリンクしたチャートを選択するもので、銘柄のカテゴリー全体を選択することも可能でした。現在、TranzacはJ2Tのサポート対象外です。MT5では実装できないのでしょうか？毎回、株などの商品を手入力するのはひどく不便です。 Vladimir Karputov 2021.07.25 17:08 #1146 Вячеслав Трубачёв: 一般的に私はトランザックでチャートを見るのに慣れていました。これは、あるウィンドウで株式など興味のある商品のリストを選択し、別のウィンドウでそのリストとリンクしたチャートを選択するもので、銘柄のカテゴリー全体を選択することも可能でした。現在、TranzacはJ2Tのサポート対象外です。MT5では実装できないのでしょうか？毎 回、株などの商品を手入力するのはひどく不便 です。 できます。 シンボルのリストを保存して、いつでもロードできるようにする。 テンプレートとプロファイルを 使用して設定されたチャートを保存する Шаблоны и профили - Дополнительные возможности - Справка по MetaTrader 5 www.metatrader5.com Шаблоном называется набор настроек окна графика, который можно применить для других графиков. В шаблонах запоминаются: тип и цвет графика; цветовая... Вячеслав Трубачёв 2021.07.25 17:16 #1147 この場合、興味のあるカテゴリーの約1,000株を手入力する必要がある。 Vladimir Karputov 2021.07.25 17:18 #1148 Вячеслав Трубачёв: そのためには、興味のあるカテゴリの約1000銘柄を手入力する必要がある。 1. ボタンを使用する。そうしないと、独り言のように感じられる。 2.MQL5スクリプトを 使った銘柄の追加を阻むのは誰ですか？ 3.また、「シンボル」メニューで作業し、市場セクションを選択することもできます。 Вячеслав Трубачёв 2021.07.25 18:13 #1149 Vladimir Karputov:1.ボタンを使う - そうしないと、独り言のように感じてしまう。2.MQL5スクリプト を使った銘柄の追加を阻むのは誰ですか？3.また、「シンボル」メニューで作業し、市場セクションを選択することもできます。 そこでもすべてがきちんと実装されているわけではありません。例えば、PENNY STOCKSを全部足すことはできないんです。また、銘柄ごとに別ウィンドウを開いて表示する必要がありますね。これはとても不便なことです。 Vladimir Karputov 2021.07.25 18:17 #1150 Вячеслав Трубачёв: そこでもすべてがきちんと実装されているわけではありません。例えば、PENNY STOCKSを全部足すことはできないんです。また、銘柄ごとに別ウィンドウを開いて表示する必要がありますね。これはとても不便なことです。 ブローカーに連絡し、リストを正しくセットアップしてもらうか、MQL5スクリプトを 使用してください。 1...108109110111112113114115116117 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ツールパネルから以下のタブを削除：ニュース、メール、カレンダー、会社、マーケット、シグナル、記事、ライブラリ、またはタブの表示をカスタマイズする機能を提供する。ツールパネルは仕事用なので、不要なタブが多く、非常に負荷がかかります。設定-ビッドラインとアスクラインを水平線ではなく、ビームにする（チャート上に多くのオブジェクトがある場合、過負荷になる）。
そこで、この願いが一部叶い、タブを無効化できるようになりました...。
メタエディタについて、いくつか提案があります。
一般的に私はトランザックでチャートを見るのに慣れていました。これは、あるウィンドウで株式など興味のある商品のリストを選択し、別のウィンドウでそのリストとリンクしたチャートを選択するもので、銘柄のカテゴリー全体を選択することも可能でした。現在、TranzacはJ2Tのサポート対象外です。MT5では実装できないのでしょうか？毎 回、株などの商品を手入力するのはひどく不便 です。
できます。
そのためには、興味のあるカテゴリの約1000銘柄を手入力する必要がある。
1. ボタンを使用する。そうしないと、独り言のように感じられる。
2.MQL5スクリプトを 使った銘柄の追加を阻むのは誰ですか？
3.また、「シンボル」メニューで作業し、市場セクションを選択することもできます。
1.ボタンを使う - そうしないと、独り言のように感じてしまう。
2.MQL5スクリプト を使った銘柄の追加を阻むのは誰ですか？
3.また、「シンボル」メニューで作業し、市場セクションを選択することもできます。
そこでもすべてがきちんと実装されているわけではありません。例えば、PENNY STOCKSを全部足すことはできないんです。また、銘柄ごとに別ウィンドウを開いて表示する必要がありますね。これはとても不便なことです。
ブローカーに連絡し、リストを正しくセットアップしてもらうか、MQL5スクリプトを 使用してください。