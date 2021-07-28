MT5への願い - ページ 115

WinProject:
ツールパネルから以下のタブを削除：ニュース、メール、カレンダー、会社、マーケット、シグナル、記事、ライブラリ、またはタブの表示をカスタマイズする機能を提供する。ツールパネルは仕事用なので、不要なタブが多く、非常に負荷がかかります。設定-ビッドラインとアスクラインを水平線ではなく、ビームにする（チャート上に多くのオブジェクトがある場合、過負荷になる）。

そこで、この願いが一部叶い、タブを無効化できるようになりました...。

 

メタエディタについて、いくつか提案があります。

  • CTRL+DELによる単語の削除を追加（例：CTRL+BACKSPACEは左側から単語を削除し、CTRL+DELは右側から単語を削除 しないようになりました。）
  • スクロールバーの端をクリックするのを修正（スクロールバーの一番外側のピクセルをクリックするとスクロールできないので、カーソルを画面の端から遠ざける必要があります）。
 
MEではウィンドウバー、MTではグラフをマウスホイールでスクロールさせ、ブラウザのタブのようにマウスカーソルをそこに合わせたいのですが。
 
アップデート通知をOFFにできるようにしてほしい。非常に迷惑な話だ。
 
とにかく、Tranzacでチャートを見るのに慣れました。これは、あるウィンドウで株式など興味のある商品のリストを選択し、別のウィンドウでそのリストとリンクしたチャートを選択するもので、銘柄のカテゴリー全体を選択することも可能でした。現在、TranzacはJ2Tのサポート対象外です。MT5では実装できないのでしょうか？毎回、株などの商品を手入力するのはひどく不便です。
 
できます。

この場合、興味のあるカテゴリーの約1,000株を手入力する必要がある。
 
1. ボタンを使用する。そうしないと、独り言のように感じられる。

2.MQL5スクリプトを 使った銘柄の追加を阻むのは誰ですか？

3.また、「シンボル」メニューで作業し、市場セクションを選択することもできます。


 
そこでもすべてがきちんと実装されているわけではありません。例えば、PENNY STOCKSを全部足すことはできないんです。また、銘柄ごとに別ウィンドウを開いて表示する必要がありますね。これはとても不便なことです。
 
ブローカーに連絡し、リストを正しくセットアップしてもらうか、MQL5スクリプトを 使用してください。

