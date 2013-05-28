フォーラムは機能しているようですが、コメントがあります。 - ページ 7

端末のテストに関する分岐はありません。それとも、観測のたびに新しいブランチがあるのでしょうか？

DDFedor :

"Remember user "が機能しない...。

メッセージをありがとうございました。すでに修正済みです。

 

mql5.ruのメインページに、https://www.mql5.com/ru/forum のようなトピックの一覧を表示してほしいです。

一般的に、非常に不便（人間工学的でなく、接続されていない）、正しいトピックに到達するまでに2-3回クリックしなければならない...。一般的に、この点は考えられていない。

は、フォーラムがこれを出すことがあります。- 空のページへのリンクです。オペラ10.10

sergeev :

は、フォーラムがこれを出すことがあります。- 空のページへのリンクです。オペラ10.10

すでに修正中。

 

いわば、プロファイル保存時の不具合:(笑)

ロシアから来たと愛国的に書きたかったのですが...。

 
フォーラムに「ユーザープレゼンス」インジケータを追加することは可能ですか？つまり、ユーザーは現在オンラインですか？
alsu :

いわば、プロファイル保存時の不具合:(笑)

ロシアから来たと愛国的に書きたかったのですが...。

Chromeをお使いですか？残念ながら、正規表現（非ラテン文字）については既知の問題があり、まだ修正されていない。順番に回避策を探っていくことにします。

ruslanchik :
フォーラムに「ユーザープレゼンス」インジケータを追加することは可能でしょうか？ つまり、ユーザーは現在オンラインかどうか... ICQのようなものです。

この機能は予定されていたものです。もう長くはないだろう

 
murad :

その機能は予定通りでした。もう長くはないでしょう。



ただ、プロフィールに「シークレットで過ごす」オプションを追加するのを忘れないでください。

私、見られたくないんです...。

