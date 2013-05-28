フォーラムは機能しているようですが、コメントがあります。 - ページ 7 12345678910 新しいコメント Владимир 2009.11.25 13:04 #61 端末のテストに関する分岐はありません。それとも、観測のたびに新しいブランチがあるのでしょうか？ 削除済み 2009.11.25 14:57 #62 DDFedor :"Remember user "が機能しない...。 メッセージをありがとうございました。すでに修正済みです。 --- 2009.12.03 11:18 #63 mql5.ruのメインページに、https://www.mql5.com/ru/forum のようなトピックの一覧を表示してほしいです。 一般的に、非常に不便（人間工学的でなく、接続されていない）、正しいトピックに到達するまでに2-3回クリックしなければならない...。一般的に、この点は考えられていない。 Форум трейдеров - MQL5.community www.mql5.com MQL5: форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий --- 2009.12.03 11:19 #64 は、フォーラムがこれを出すことがあります。- 空のページへのリンクです。オペラ10.10 削除済み 2009.12.03 11:31 #65 sergeev :は、フォーラムがこれを出すことがあります。- 空のページへのリンクです。オペラ10.10 すでに修正中。 Alexey Subbotin 2009.12.06 03:46 #66 いわば、プロファイル保存時の不具合:(笑) ロシアから来たと愛国的に書きたかったのですが...。 ruslan 2009.12.06 13:44 #67 フォーラムに「ユーザープレゼンス」インジケータを追加することは可能ですか？つまり、ユーザーは現在オンラインですか？ 削除済み 2009.12.06 23:00 #68 alsu :いわば、プロファイル保存時の不具合:(笑) ロシアから来たと愛国的に書きたかったのですが...。 Chromeをお使いですか？残念ながら、正規表現（非ラテン文字）については既知の問題があり、まだ修正されていない。順番に回避策を探っていくことにします。 削除済み 2009.12.06 23:03 #69 ruslanchik : フォーラムに「ユーザープレゼンス」インジケータを追加することは可能でしょうか？ つまり、ユーザーは現在オンラインかどうか... ICQのようなものです。 この機能は予定されていたものです。もう長くはないだろう kombat 2009.12.07 00:40 #70 murad : その機能は予定通りでした。もう長くはないでしょう。 ただ、プロフィールに「シークレットで過ごす」オプションを追加するのを忘れないでください。私、見られたくないんです...。 12345678910 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
端末のテストに関する分岐はありません。それとも、観測のたびに新しいブランチがあるのでしょうか？
"Remember user "が機能しない...。
メッセージをありがとうございました。すでに修正済みです。
mql5.ruのメインページに、https://www.mql5.com/ru/forum のようなトピックの一覧を表示してほしいです。
一般的に、非常に不便（人間工学的でなく、接続されていない）、正しいトピックに到達するまでに2-3回クリックしなければならない...。一般的に、この点は考えられていない。
は、フォーラムがこれを出すことがあります。- 空のページへのリンクです。オペラ10.10
は、フォーラムがこれを出すことがあります。- 空のページへのリンクです。オペラ10.10
すでに修正中。
いわば、プロファイル保存時の不具合:(笑)
ロシアから来たと愛国的に書きたかったのですが...。
いわば、プロファイル保存時の不具合:(笑)
ロシアから来たと愛国的に書きたかったのですが...。
Chromeをお使いですか？残念ながら、正規表現（非ラテン文字）については既知の問題があり、まだ修正されていない。順番に回避策を探っていくことにします。
フォーラムに「ユーザープレゼンス」インジケータを追加することは可能でしょうか？ つまり、ユーザーは現在オンラインかどうか... ICQのようなものです。
この機能は予定されていたものです。もう長くはないだろう
その機能は予定通りでした。もう長くはないでしょう。
ただ、プロフィールに「シークレットで過ごす」オプションを追加するのを忘れないでください。
私、見られたくないんです...。