HideYourRichess :
そして、トピック一覧へのリンクも消えています。


スレッドのトピックの横にあるアイコンに注目してください。



 

1ページ目は11件なのに、2ページ目は10件なのはなぜですか？"1ページあたりのコメント数 "という指標を個別に作ることはできないのでしょうか？

DDFedor :

1ページ目は11件なのに、2ページ目は10件なのはなぜですか？"1ページあたりのコメント数 "という指標を個別に作ることはできないのでしょうか？

1ページ目は、1トピック＋10コメントです。それ以外のページには、コメントのみが表示されます。

個別の設定を考える必要がある

 
alexvd :


スレッドのトピックの横にあるアイコンに注目してください。




これは非常に不便なことです。ページを読むとき、スクロールしないとトピックの一覧にたどり着けません。

 
あ、スレッドの最後の未読コメントへのジャンプは......どこ？
 

総論」のリンクに行くのは、ちょっと不用心だと思うのですが。クリック奪取はやった方がいいような・・・。

 

1時間くらい経つと、「太字のトピック」が表示されます。

新しい書き込みがあるような、入ってみたら同じような・・・。

グリッチ？

 

おお、速い！ フォーラムはまるでMQL5のようだ

まだ空っぽだからだろうけど...。一般的に、mql4フォーラムの速度は非常に高いです

旧フォーラムは平行線のままなのですか？


新しいMQL5フォーラムに期待すること

スレッド内に未読投稿があるっていうお気に入りの矢印はどこ？

 
kombat :

1時間くらい経つと、「太字のトピック」が表示されます。

新しい書き込みがあるような、入ってみたら同じような・・・。

グリッチ？


目に見えないフロントファイターが活躍する...:)

