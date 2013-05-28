フォーラムは機能しているようですが、コメントがあります。 - ページ 3 12345678910 新しいコメント Test Account 2009.11.20 00:12 #21 HideYourRichess : そして、トピック一覧へのリンクも消えています。 スレッドのトピックの横にあるアイコンに注目してください。 DDFedor 2009.11.20 00:22 #22 1ページ目は11件なのに、2ページ目は10件なのはなぜですか？"1ページあたりのコメント数 "という指標を個別に作ることはできないのでしょうか？ 削除済み 2009.11.20 03:18 #23 DDFedor :1ページ目は11件なのに、2ページ目は10件なのはなぜですか？"1ページあたりのコメント数 "という指標を個別に作ることはできないのでしょうか？ 1ページ目は、1トピック＋10コメントです。それ以外のページには、コメントのみが表示されます。個別の設定を考える必要がある Hide 2009.11.20 07:38 #24 alexvd : スレッドのトピックの横にあるアイコンに注目してください。 これは非常に不便なことです。ページを読むとき、スクロールしないとトピックの一覧にたどり着けません。 Hide 2009.11.20 07:39 #25 あ、スレッドの最後の未読コメントへのジャンプは......どこ？ --- 2009.11.20 11:49 #26 総論」のリンクに行くのは、ちょっと不用心だと思うのですが。クリック奪取はやった方がいいような・・・。 kombat 2009.11.20 14:32 #27 1時間くらい経つと、「太字のトピック」が表示されます。新しい書き込みがあるような、入ってみたら同じような・・・。グリッチ？ Yuriy Zaytsev 2009.11.20 14:39 #28 おお、速い！ フォーラムはまるでMQL5のようだまだ空っぽだからだろうけど...。一般的に、mql4フォーラムの速度は非常に高いです--旧フォーラムは平行線のままなのですか？--新しいMQL5フォーラムに期待すること 野外スカイプアイシーキュー DDFedor 2009.11.20 16:28 #29 スレッド内に未読投稿があるっていうお気に入りの矢印はどこ？ DDFedor 2009.11.20 16:34 #30 kombat : 1時間くらい経つと、「太字のトピック」が表示されます。 新しい書き込みがあるような、入ってみたら同じような・・・。 グリッチ？ 目に見えないフロントファイターが活躍する...:) 12345678910 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
そして、トピック一覧へのリンクも消えています。
スレッドのトピックの横にあるアイコンに注目してください。
1ページ目は11件なのに、2ページ目は10件なのはなぜですか？"1ページあたりのコメント数 "という指標を個別に作ることはできないのでしょうか？
1ページ目は11件なのに、2ページ目は10件なのはなぜですか？"1ページあたりのコメント数 "という指標を個別に作ることはできないのでしょうか？
1ページ目は、1トピック＋10コメントです。それ以外のページには、コメントのみが表示されます。
個別の設定を考える必要がある
スレッドのトピックの横にあるアイコンに注目してください。
これは非常に不便なことです。ページを読むとき、スクロールしないとトピックの一覧にたどり着けません。
総論」のリンクに行くのは、ちょっと不用心だと思うのですが。クリック奪取はやった方がいいような・・・。
1時間くらい経つと、「太字のトピック」が表示されます。
新しい書き込みがあるような、入ってみたら同じような・・・。
グリッチ？
おお、速い！ フォーラムはまるでMQL5のようだ
まだ空っぽだからだろうけど...。一般的に、mql4フォーラムの速度は非常に高いです
--
旧フォーラムは平行線のままなのですか？
--
新しいMQL5フォーラムに期待すること
野外
スカイプ
アイシーキュー
スレッド内に未読投稿があるっていうお気に入りの矢印はどこ？
1時間くらい経つと、「太字のトピック」が表示されます。
新しい書き込みがあるような、入ってみたら同じような・・・。
グリッチ？
目に見えないフロントファイターが活躍する...:)