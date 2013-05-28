フォーラムは機能しているようですが、コメントがあります。

妨害行為そのものです。


私たちのアバターは旧サイトに残っています。

 
そうだと思います...。
 

小さな不具合、文字と数字が重なってしまう。



非標準の（拡大）フォントを使用しているので、そのせいかもしれません。

 

HideYourRichess さん、私も同じ悩みを持っています。フォントは標準、ブラウザはIE8です。

 

FFでも...。

フィールドサイズは 固定でなければならない。

 
Documentationの項目には、mt5のヘルプの最新版が掲載されているのかな？
 
Documentationの項目には、mt5のヘルプの最新版が掲載されているのかな？


mql5.comのウェブサイトが更新されるたびに更新されます。
 
mql5.comのサイトが更新されるたびに更新されます。


素晴らしい。


げっ、なんで俺より書き込みが多いんだ！？

 
おお、それは素晴らしい。


おいおい、なんで俺より書き込みが多いんだよ！？


ゼロからのスタートというところでしょうか。高くない。それほど重要ではありません。

 

一覧でトピックをクリックすると、最後の投稿がそのまま...

としても

 
おそらく、ゼロからのスタートということでしょう。高くない。それほど重要ではありません。

いや、新しくできた誰もいない掲示板で、こんなに書き込みがある奴を見るのは楽しいよ。明らかに開発者です。

