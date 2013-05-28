フォーラムは機能しているようですが、コメントがあります。
そうだと思います...。
小さな不具合、文字と数字が重なってしまう。
非標準の（拡大）フォントを使用しているので、そのせいかもしれません。
HideYourRichess さん、私も同じ悩みを持っています。フォントは標準、ブラウザはIE8です。
Documentationの項目には、mt5のヘルプの最新版が掲載されているのかな？
HideYourRichess :
Documentationの項目には、mt5のヘルプの最新版が掲載されているのかな？
Documentationの項目には、mt5のヘルプの最新版が掲載されているのかな？
mql5.comのウェブサイトが更新されるたびに更新されます。
alexvd :
mql5.comのサイトが更新されるたびに更新されます。
mql5.comのサイトが更新されるたびに更新されます。
素晴らしい。
げっ、なんで俺より書き込みが多いんだ！？
HideYourRichess :
おいおい、なんで俺より書き込みが多いんだよ！？
おお、それは素晴らしい。
おいおい、なんで俺より書き込みが多いんだよ！？
ゼロからのスタートというところでしょうか。高くない。それほど重要ではありません。
一覧でトピックをクリックすると、最後の投稿がそのまま...
としても
Vinin :
おそらく、ゼロからのスタートということでしょう。高くない。それほど重要ではありません。
いや、新しくできた誰もいない掲示板で、こんなに書き込みがある奴を見るのは楽しいよ。明らかに開発者です。
取引の機会を逃しています。
- 無料取引アプリ
- 8千を超えるシグナルをコピー
- 金融ニュースで金融マーケットを探索
新規登録 ログイン
WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。
妨害行為そのものです。
私たちのアバターは旧サイトに残っています。